Super Weekend con Sky Sport, la finale di Champions 2023 e MotoGP dal Mugello

Non prendete impegni per le prossime ore, vi aspetta il super weekend di Sky! Siamo entrati nel vivo di un sabato che ci porterà all'attesissima finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Il match dell'Ataturk Stadium di Istanbul sarà trasmesso in diretta alle 21 sui nostri canali, ma per tutta la giornata vi racconteremo - in tv con Sport24 e anche online - l'avvicinamento alla sfida. Ampio sarà anche il post gara. Al Mugello, invece, corre la MotoGP, che dopo le qualifiche è tornata in pista per la Sprint. Ma non solo: imperdibile il nuovo appuntamento con "Federico Buffa Talks", disponibile on demand. Ed è solo l'inizio della grande estate nella Casa dello Sport...

City-Inter, la finale di Champions in diretta su Sky - Conto alla rovescia sempre più agli sgoccioli. Stasera Inter e City si sfideranno per l'ultimo atto della Champions League 2023-2023. Su Sky Sport24 news sulle formazioni, collegamenti dall'Ataturk Stadium e l'attesa dei tifosi verso il match delle 21 che potrete seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Come detto, ampio sarà anche il post gara. Tutti gli aggiornamenti anche online con skysport.it



La MotoGP corre al Mugello, domani il GP alle 14. Tutto live su Sky - Pole record di Bagnaia al Mugello in 1:44.855 (battuto di 3 decimi il record precedente di Quartararo). Con lui in prima fila i due fratelli Marquez, con Marc 2° e Alex 3°. Quarto Miller, 5° Martin, 6° Bezzecchi. Poi Aleix Espargaró, Zarco, Rins e Binder. Marini partirà 11°, Bastianini 12° e Quartararo 15°. A seguire è andata in scena la spettacolare Sprint, domani la gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e su NOW (anche in streaming su Skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport).

Federico Buffa Talks e Calciomercato-L'Originale - Da non perdere anche le Produzioni Originali di Sky Sport e la nuova puntata di “Federico Buffa Talks”. Nel primo episodio della seconda puntata Federico Buffa ci guida in un itinerario fatto di ricordi e suggestioni calcistiche che parte dalla Grande Inter, e dalla prima Coppa dei Campioni vinta dai nerazzurri nel 1964. E' disponibile anche on demand. Senza dimenticare un grande classico, appuntamento irrinunciabile dell’estate italiana di Sky Sport: "Calciomercato – L’Originale" per animare le serate estive tra notizie di mercato e intrattenimento, anche con una nuovissima sigla a cura di Alessandro Bonan.

L’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky - Con l'inizio di giugno sono scattati 3 mesi no stop di grande sport a 360°, da vivere su Sky e NOW. Un mare di eventi per tifare insieme gli atleti azzurri: tre Nations League tra calcio e volley, tre Europei con basket, pallavolo e equitazione; 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby, oltre a tutti i GP di F1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli Atp Masters 1000, la Ryder Cup di golf e tanto altro ancora. E, dall’11 giugno, si accende un canale dedicato sul 201: Sky Sport Summer

Sky Sport Summer, la programmazione

Fino al 16 luglio: Nations League femminile di pallavolo

Fino al 23 luglio: Nations League maschile di pallavolo

14-18 giugno: Calcio, Finals di Nations League

15-25 giugno: Europeo femminile di basket

14-30 luglio: Campionati mondiali di nuoto

22-30 luglio: Campionati del mondo di scherma

15 agosto-3 settembre: Campionati europei femminili di pallavolo

19-27 agosto: Campionati del mondo di atletica leggera

25 agosto-10 settembre: Mondiale di basket

28 agosto-16 settembre: Campionati europei maschili di pallavolo

29 agosto-3 settembre: Equitazione, Campionati europei di salto a ostacoli

8 settembre-28 ottobre: Mondiale maschile di rugby

12-17 settembre: Tennis, Coppa Davis

29 settembre-1^ottobre: Golf, Ryder Cup 2023

