Filippo Tortu protagonista di Federico Buffa Talks su Sky Sport e on demand

Federico Buffa Talks è un viaggio a puntate, ciascuna suddivisa in due tappe, due episodi, il secondo dei quali ha sempre per protagonista un protagonista del mondo dello sport. Meta del viaggio di questa puntata - che nel primo episodio, già in onda, analizza quella fase della stagione in cui la vittoria e la sconfitta contano di più, in cui si decidono i destini delle squadre e dei campioni - è l’incontro con l’olimpionico Filippo Tortu, medaglia d’oro a Tokyo nell’atletica, con la staffetta 4x100. L’episodio andrà in onda su Sky Sport Summer (canale 201) da giovedì 15 giugno, proprio nel giorno del venticinquesimo compleanno del campione olimpico.

Considerato l’erede naturale di due miti della velocità, gli azzurri Pietro Mennea e Livio Berruti, di cui incarna valori e tecnica, Tortu è cresciuto ammirando le immagini dei Giochi di Roma 1960, che immortalarono l’impresa di Berruti sui 200 metri. “Livio – dice Tortu – è forse il più bell’atleta della velocità che l’Italia abbia mai avuto perché quando correva era proprio uno spettacolo, mentre Mennea è quello che secondo me dovrebbe essere un atleta: allenarsi il più possibile per non lasciare nulla al caso”.

Dal tempo record di 9.99 realizzato a Madrid nel 2018, primo italiano a rompere la barriera dei 10 secondi, fino all’avventura olimpica a Tokyo: Filippo Tortu rivive i momenti più alti e più bassi della sua carriera, accompagnato da Federico Buffa e Federico Ferri in un personale viaggio nei ricordi proprio a partire dall’oro conquistato in Giappone, dove ha conosciuto il buio della sconfitta – fallendo la qualificazione alla finale dei 100 metri – e la luce della vittoria in staffetta, con un oro conquistato al termine di una prestazione sublime, ad oggi l’apice della sua carriera.

«Con la testa – racconta il velocista azzurro – ricordo tutto, metro per metro, come se avessi visto la gara dall’altro. Mi sentivo staccato dal mio corpo e per 90 metri sono rimasto molto lucido, ho pensato a tutto quello che dovevo fare mentre correvo, ed è quello che mi ha permesso di correre così veloce. Non ho mai corso così veloce in vita mia».

«È il tempo che comanda – spiega l’olimpionico – quando fai uno sport nel quale non usi uno strumento ma sei tu stesso uno strumento, devi essere sempre al 100%. Soprattutto, il tempo lo devi rispettare, sia come risultato finale, inteso come cronometro, sia durante la corsa, perché non bisogna farsi prendere dalla fretta. Più vuoi correre veloce, più vai piano, invece bisogna restare lucidi, perché una volta raggiunta una certa velocità, verso i 50-60 metri, non si può più incrementare. Se provi a incrementarla, la perdi».

Dal rapporto con il tempo all’approccio alla gara frutto del rapporto speciale col padre-allenatore; dalla filosofia di vita alla passione sfrenata per il calcio. La chiacchierata con Filippo Tortu è ricca di aneddoti e spunti di riflessione, che fotografano un atleta che nonostante la giovane età, è portatore di valori e passioni d’altri tempi.

