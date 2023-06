MotoGP in Germania e F1 in Canada, una grande domenica di motori su Sky

Dal Sachsenring a Montreal per una domenica all'insegna dei motori tra MotoGP e F1 tutta da vivere sui canali Sky: alle 14 il Gran Premio della Germania della classe regina del Motomondiale, alle 20 il GP del Canada di Formula 1. Ecco la guida completa per non perdersi nulla

Tra il Sachsenring, dove è di scena la MotoGP, e Montreal, dove invece corre la Formula 1, ci sono 6 mila chilometri in linea d'aria, ma con Sky questa distanza si potrà coprire con un semplice cambio di canale. Preparatevi e allacciate le cinture peché oggi, domenica 18 giugno, sarà un'altra super giornata all'insegna dei motori sui canali Sky. Alle 14, dopo le gare di Moto3 alle 11 e di Moto2 alle 12.15, scatta il GP di Germania della MotoGP con Pecco Bagnaia in pole e Luca Marini secondo, alle 20 tocca invece alla F1 per il GP del Canada, con Verstappen ancora in pole e le Ferrari chiamate alla rimonta.

Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. E per non farsi mancare nulla ci sarà anche l’ottava gara dell’anno di NTT IndyCar Series, con il Grand Prix di Road America in programma alle 19.20 su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Di seguito il programma completo di MotoGP e F1.

Con NOW l'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming

GP Germania: il programma su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 17.05)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

GP Canada, il programma di oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Summer e in streaming su NOW:

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20: F1 gara (differita su TV8 dalle 22)

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23.30: Race Anatomy



Sky TV + Sky Sport 30,90€ al mese per i primi 18 mesi



IN REGALO un monopattino elettrico Acer



Clicca qui, scopri di più - Offerta valida fino al 02/07/2023