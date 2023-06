«Una Notte a Torino», il branded content Sky in collaborazione con Lavazza

Ci sono incontri che hanno cambiato la storia e la cultura di un Paese. A ispirare il branded content di Sky, in collaborazione con Armando Testa, 'Una notte a Torino', è il magico “incontro” tra Luigi Lavazza, fondatore dell’azienda di torrefazione torinese nel 1895, e Angelo Moriondo, inventore della prima macchina per espresso nel 1884, che ha portato alla creazione di un nuovo modo di consumare il caffè in Italia e in tutto il mondo. Prodotto da Bedeschi Film per Sky, “Una Notte a Torino” a partire dal 19 giugno sarà su Sky Cinema, Sky Uno, Sky Arte, Sky Investigation, Sky Atlantic, Sky Serie e TV8, e accompagneràlo spettatore alla scoperta delle origini dell’espresso.

«Con questo nuovo progetto editoriale, realizzato insieme a Sky, vogliamo dare enfasi ad un momento fondamentale della storia e del DNA di Lavazza. Un racconto appassionante che, attraverso una narrazione fresca e contemporanea, vuole coinvolgere anche le nuove generazioni nella scoperta delle origini dell’espresso, un prodotto che fa parte della vita quotidiana di tutti gli italiani e che è diventato un simbolo dell’italianità nel mondo.» commenta Carlo Colpo, Marketing Communication Director and Brand Home Director del Gruppo Lavazza.

Viviana Pellegrini, Sky Media Entertainment & Sports Brand Solutions Director, ha dichiarato:

«I cortometraggi brandizzati, una delle ultime tendenze nel mercato del branded entertainment, permettono alle aziende di raccontare la propria cultura e tradizioni in modo nuovo, sfruttando la modalità creativa, produttiva e il linguaggio tipico della cinematografia, a favore di un’ampia audience di genere ed età. “Una Notte a Torino” ne è l’esempio perfetto: un progetto in cui la vision di Lavazza ha incontrato la capacità delle Brand Solution di Sky Media di tradurre un’idea in un contenuto di altissimo livello e qualità, con un’ampia reach raggiunta utilizzando tutti i mezzi Sky, dai canali lineari pay e free to air, al digital/social e on-demand».

Protagonisti del cortometraggio sono i giovani e talentuosi Matteo Paolillo (Mare Fuori) e Paola Buratto (Call My Agent Italia). In “Una Notte a Torino” due incontri fortuiti cambiano la vita di due perfetti sconosciuti, Paolo (Matteo Paolillo) e Viola (Paola Buratto): lui è uno scrittore alla ricerca di un finale per il suo romanzo, e lei una editor che si è trovata sotto pressione e deve fornire il nome di un nuovo talento da inserire nel programma editoriale entro il mattino seguente. Alle prese con scadenze e problematiche lavorative, i due giovani si scontrano con personaggi d’altri tempi: Luigi Lavazza e Angelo Moriondo. Nella coinvolgente narrazione del loro passato e delle loro invenzioni, senza inizialmente rivelare la loro identità, Luigi e Angelo accompagnano i ragazzi in un viaggio per la città di Torino, per conoscere i luoghi che rappresentano l’evoluzione e la storia del caffè espresso, spingendoli ad “uscire dall’ordinario” e a raggiungere i loro obiettivi. Dal contrasto tra la saggezza dei due celebri ciceroni e lo stupore inesperto di Paolo e Viola davanti alla tecnologia e all’evoluzione della società̀ nasce uno storytelling leggero e divertente.

La storia è narrata, con la cosiddetta “rottura della quarta parete” dalla ironica e coinvolgente content creator e attrice Valeria Angione. Giovanni Siniscalco interpreta Luigi Lavazza mentre a interpretare Angelo Moriondo è Daniele Ornatelli.

Il branded content è interamente ambientato a Torino, in un affascinante percorso che tocca i luoghi fondamentali della storia dell’espresso: il Caffè San Carlo di Piazza San Carlo; il Ristorante SANTOMMASO 10, dove tutto ebbe inizio e il fondatore Luigi Lavazza aprì una drogheria in cui vennero create le prime miscele di caffè; l’hotel Ligure, dove Angelo Moriondo per la prima volta utilizzò in pubblico la macchina del caffè espresso; la Nuvola Lavazza ed il Museo Lavazza, che racchiudono tutta la storia dell’azienda.

«Abbiamo deciso di avviare questo progetto coinvolgendo diversi touchpoint al fine di intercettare anche le generazioni più giovani. L’eccellenza di Lavazza nel campo dell’espresso ha avuto origine nel mondo del fuori casa ma grazie alla maestria nell’arte della miscelazione e della tostatura, siamo riusciti a trasferire tutto il nostro know-how anche nelle gamme pensate per il consumo domestico» – prosegue Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera del Gruppo Lavazza.

“Una Notte a Torino”, composto da 4 episodi da 3 minuti l’uno e da un cortometraggio da 10 minuti, sarà programmato dal 19 giugno suSky Cinema, Sky Uno, Sky Arte, Sky Investigation, Sky Atlantic, Sky Serie e TV8, e sui canali social di Lavazza e Sky. Il progetto avrà una campagna dedicata sui canali digital e social di Lavazza e Sky, con la supervisione creativa dell’Agenzia Armando Testa e sarà supportato da un'attività di amplificazione sui canali social a cura di We Are Social. La pianificazione media è a cura di Wavemaker.