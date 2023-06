Sky Live, la nuova telecamera interattiva di Sky Glass lanciata nel Regno Unito

Sky ha presentato oggi per il mercato del Regno Unito, Sky Live, il dispositivo di intrattenimento intelligente che trasformerà il modo in cui utilizzi la tua TV. Sky Live rende il grande schermo del tuo salotto ancora più smart, social e interattivo. In esclusiva per Sky Glass, la nuova fotocamera interattiva offre nuovi entusiasmanti modi per condividere la tua TV preferita con familiari e amici, allenarti, giocare e videochiamare, tutto sulla tua TV. Sky Live è ora disponibile per l'acquisto a partire da 6 sterline al mese

Fraser Stirling, Global Chief Product Officer di Sky, ha dichiarato:

«Abbiamo sorpreso tutti quando abbiamo lanciato la nostra TV in streaming, Sky Glass, nel 2021. Ora lo stiamo facendo di nuovo. Sky Live rende la tua TV molto più di una semplice TV, introducendo nuove esperienze di intrattenimento per il cuore della tua casa. Diventa attivo con i giochi di controllo del movimento, allenati con la tecnologia di tracciamento del corpo, videochiama sul grande schermo e guarda la TV con i tuoi cari, anche da lontano. E questo è solo l'inizio. Con il nostro potente ecosistema di sistemi operativi di intrattenimento, continuerà a migliorare con ogni aggiornamento.»

Sky Live è dotato di una smart camera da 12 MP compatibile con HDR con ampio campo visivo (WFOV) di 106° per una visione cristallina con tutte le tue app preferite all'interno.

Le caratteristiche principali includono:



Guarda insieme

Goditi la TV insieme, anche quando siete lontani.

Guarda e ascolta la famiglia e gli amici nelle loro case insieme ai tuoi contenuti preferiti sullo schermo della tua TV, così puoi celebrare insieme gli eventi della Premier League dal vivo, discutere dell'ultimo Love Island e chattare su ogni episodio di And Just Like That, S2.

Allenati con un personal trainer sulla tua TV

Con l'esclusiva app fitness Mvmnt , puoi scegliere tra oltre 130 allenamenti interattivi, tra cui una gamma di lezioni di forza, mobilità, Pilates e yoga per tutte le abilità.

Gioca a giochi immersivi a mani libere per tutta la famiglia

Usa il tuo corpo come controller in divertenti giochi attivi come Starri, PAW Patrol PAWsome fitness e Fruit Ninja con l'innovativa tecnologia Motion Control di Sky Live, che utilizza il tracciamento del corpo basato sull'intelligenza artificiale e il controllo dei gesti. Con altri giochi come Peppa Pig in arrivo.

Videochiamata sulla tua TV

Effettua chiamate Zoom a familiari e amici dal tuo divano a qualsiasi dispositivo.

Configurazione semplice - Sky Live è stato progettato con le stesse credenziali di semplicità e privacy di Sky Glass. È facile da configurare, senza telecomandi, cuffie o controller, e la base magnetica si trova saldamente sopra il tuo Sky Glass, con cavi per il collegamento alla TV. Dandoti il ​​controllo completo sulla tua privacy, c'è un pulsante dedicato che ti consente di accendere e spegnere la videocamera e il microfono: quando la luce anteriore è spenta, sai che è completamente spenta.

Sviluppo per il futuro - Sky Live è l'ultima aggiunta all'ecosistema del sistema operativo Sky TV Entertainment, che include Sky Glass e Sky Stream. Sky Live non rimarrà mai lo stesso; il suo software continuerà ad evolversi, con nuovi giochi, allenamenti, funzionalità e molto altro in arrivo nelle versioni future. In qualità di piattaforma, Sky non vede l'ora di lavorare con esperti e creatori di app per portare nuove e divertenti innovazioni sul grande schermo.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)