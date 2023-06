Su Sky Cinema i vincitori dei Nastri D'Argento 2023

Numerosi titoli premiati alla 77esima edizione dei Nastri d'Argento sono disponibili o arriveranno prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW, oltre che on demand.

Sono già disponibili su Sky Cinema e in streaming su NOW L'OMBRA DI CARAVAGGIO, di Michele Placido premiato con i Nastri per la Migliore Fotografia, la Migliore Scenografia , i Migliori Costumi e con il Nastro d'Argento Speciale, LE OTTO MONTAGNE, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, premiato con il Nastro per il Miglior Attore Protagonista ad Alessandro Borghi e Luca Marinelli e con il Nastro per il Miglior Sonoro, GRAZIE RAGAZZI, di Riccardo Milani, con Antonio Albanese Miglior Attore in una commedia, IL COLIBRÌ, di Francesca Archibugi, Nastro per la Miglior Canzone Originale con Marco Mengoni e DIABOLIK - GINKO ALL'ATTACCO, dei Manetti Bros. , Nastro speciale Persol Personaggio Dell’Anno a Giacomo Gianniotti.

Dal 23 giugno arriva su Sky Cinema e in streaming su NOW anche FOREVER YOUNG - LES AMANDIERS, di Valeria Bruni Tedeschi, Nastro d'Argento Europeo. Mentre il 31 luglio sarà la volta di ROMANTICHE (già disponibile su Sky Primafila), di Pilar Fogliati, che ha ricevuto il Nastro per la Miglior Attrice In Una Commedia e il Nastro Speciale Wella Professionals Per l’Immagine.

Prossimamente poi su Sky Cinema e in streaming su NOW in arrivo tanti altri titoli come STRANIZZA D’AMURI (dal 5 luglio su Sky Primafila), Nastro per il Miglior Esordio Alla Regia a Giuseppe Fiorello e il Nastro Speciale Giovani Graziella Bonacchi a Samuel Segreto e Gabriele Pizzurro. E ancora IL SOL DELL’AVVENIRE, di Nanni Moretti, Nastro per la Miglior Attrice Non Protagonista a Barbora Bobulova e Nastro Speciale Giovani a Valentina Romani. Quindi LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA (già disponibile su Sky Primafila), nastro per la Miglior Colonna Sonora a Colapesce e Dimartino, premiati anche con il Nastro Hamilton Behind The Camera e L’IMMENSITÀ, di Emanuele Crialese, Nastro per il Miglior Soggetto.



