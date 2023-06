Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Olanda, Formula E Portland, WRC Kenya

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la MotoGP in Olanda, la Formula E a Portland e la tappa di WRC in Kenya.

Dopo il Mugello e il Sachsenring la MotoGP sbarca ad Assen per l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Si riparte dal doppio successo di Jorge Martin in Germania e da una classifica piloti che vede ancora al comando Pecco Bagnaia (+16 proprio sul pilota Pramac). Nell'Università delle moto proverà a tornare sul podio anche Marco Bezzecchi (Mooney VR46), scivolato al terzo posto nel Mondiale (a -34 punti), mentre Enea Bastianini, in ripresa dopo l'infortunio, cercherà di confermare i progressi visti al Sachsenring.

La MotoGP scenderà in pista ad Assen per la prima volta venerdì 23 giugno alle 10:45 per le Libere 1, poi le FP2 alle 15. Sabato al solito grande spettacolo con le qualifiche dalle 10:50 e la gara sprint alle 15 (anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP). Domenica lo show finale: gara di Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 con il super duello tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, e infine il GP Olanda della MotoGP alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Summer, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 17 giugno, alle 14.55, da non perdere la Sprint Race sul circuito tedesco.

L’Italia guida la classifica delle nazioni con 23 vittorie ad Assen (tra cui 8 di Rossi e 6 di Agostini), seguita dalla Gran Bretagna con 16. La Spagna qui ha ottenuto solamente 6 vittorie. Ad Assen ci sono stati 12 poleman diversi nelle ultime 12 edizioni. Il record di podi ad Assen è condiviso tra Valentino Rossi e Giacomo Agostini: 10 ciascuno. Segue Marc Marquez a quota 7: quando ha corso, ha mancato il podio qui solo nel 2021 (7°), mentre era assente l’anno scorso. Abbiamo avuto 6 vincitori diversi nelle ultime 6 edizioni: Miller (2016), Rossi (2017), Marc Marquez (2018), Maverick Vinales (2019), Fabio Quartararo (2021), Pecco Bagnaia (2022). Il primato di vittorie di Rossi resterà imbattuto almeno per 7 anni, in quanto l’unico pilota in attività con 2 vittorie qui è Marc Marquez. Assen è l’unico circuito in cui Valentino Rossi ha vinto 8 volte in top-class. Dietro Rossi seguono Giacomo Agostini (6 vittorie qui) e Mick Doohan (5). Il pilota plurivittorioso ad Assen è Valentino Rossi, con 8 successi dal 2002 al 2017. Quello del 2017 è il suo ultimo successo in carriera in MotoGP. Fino al 2015 la gara di Assen si disputava il sabato, poi è passata alla domenica come gli altri Gran Premi. Dal 1949 in poi Assen non ha fatto parte del calendario solo nel 2020, a causa della pandemia di COVID-19. Assen è il tracciato che ha ospitato più gare del Motomondiale (top-class): 73. Seguono, per gare disputate: Brno a 44 e Spa a 40

Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

Con NOW Pass Cinema e Pass Entertainment a 1€ per il primo mese!

MOTOGP: IL GRAN PREMIO D’OLANDA IN DIRETTA

SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT SUMMER, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8

Venerdì 23 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 24 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP (LIVE anche su TV8)

Ore 11.40: Paddock Live (LIVE anche su TV8)

Ore 12.05: Moto E – Race 1 (LIVE anche su TV8)

Ore 12.30: Paddock Live (LIVE anche su TV8)

Ore 12.45: qualifiche Moto3 (LIVE anche su TV8)

Ore 13.40: qualifiche Moto2 (LIVE anche su TV8)

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race (LIVE anche su TV8)

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (anche su TV8, in streaming su skysport.it e YouTube)

Ore 15.45: Paddock Live Show (LIVE anche su TV8)

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (LIVE su TV8 alle 16:15)

Domenica 25 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade (LIVE anche su TV8)

Ore 10.30: Paddock Live (LIVE anche su TV8)

Ore 11: gara Moto3 (LIVE anche su TV8)

Ore 12: Paddock Live (LIVE anche su TV8)

Ore 12.15: gara Moto2 (LIVE anche su TV8)

Ore 13.15: Paddock Live (LIVE anche su TV8)

Ore 13.30: Grid (LIVE anche su TV8)

Ore 14: gara MotoGP (LIVE anche su TV8)

Ore 15: Zona Rossa (LIVE anche su TV8)

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

FORMULA E: E-PRIX DI PORTLAND

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT SUMMER E IN STREAMING SU NOW

Notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno

Ore 1.45: pre gara

Ore 2.00: gara Round 12

Ore 3.00: post gara

WRC/RALLY DEL KENYA:

LIVE SU SKY SPORT F1, SKY SPORT SUMMER E IN STREAMING SU NOW

Sabato 24 giugno

Ore 8: TV Stage 2

Ore 14: TV Stage 3

Domenica 25 giugno

Ore 13: Powerstage



Sky TV + Sky Sport 30,90€ al mese per i primi 18 mesi



IN REGALO un monopattino elettrico Acer



Clicca qui, scopri di più - Offerta valida fino al 02/07/2023