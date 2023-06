Sky20Anni, buon Compleanno Casa dello Sport, gli appuntamenti del 4 luglio su Sky Sport

Martedì 4 luglio 2023 la «Casa dello Sport» celebra i vent’anni di Sky con un evento speciale, in onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand

“Sky 20 anni: buon compleanno Casa dello Sport” è un palinsesto unico, esclusivo, di talk che porteranno negli studi di Sky il meglio dello sport italiano, e non soltanto.

Martedì 4 luglio dalle ore 15 su Sky Sport 24 e dalle 18 su Sky Sport Summer (canale 201), lo studio condotto da Alessandro Bonan – che avrà al suo fianco alcuni dei volti più noti di Sky Sport, come Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Guido Meda – vi guiderà in un percorso di campioni e grandi storie di sport.

A partire dalle 15.00 le olimpioniche Sara Simeoni, Valentina Vezzali, Bebe Vio e Sofia Goggia in “Azzurre d’oro” ripercorrono le loro imprese sportive con la guida di Eleonora Cottarelli e l’introduzione di Giovanni Bruno.

Dalle 16.15 la giovane star dell’NBA, il “rookie” dell’anno Paolo Banchero sarà ospite di Federica Masolin per “Paolo Banchero, 20 anni come noi”. Appuntamento da non perdere, alle 17.00, con “I Campioni della Casa dello Sport” con Paolo Bertolucci, Esteban Cambiasso, Diego Dominguez, Andrea Zorzi. Dalle 17.45, spazio a “Pennetta-Fogni, doppio in famiglia” con Fabio Fognini e Flavia Pennetta.

Gran finale dalle 18.30: Federico Buffa introdurrà l’appuntamento con due grandi campioni dal titolo “10+10 = Sky 20 anni”. Due numeri dieci d’eccellenza come Alessandro Del Piero e Francesco Totti, per la prima volta insieme in uno studio televisivo dopo il ritiro dal calcio giocato,si raccontano aldirettore di Sky Sport, Federico Ferri.

Appuntamento martedì 4 luglio sui canali Sky Sport, on demand, oltre ad un ampia copertura su skysport.it e sui social ufficiali (#Sky20Anni).