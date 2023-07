GialappaShow chiude con 1 milione 107mila spettatori medi e oltre il 6% di share su Tv8 e Sky

Chiude alla grande GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest affiancato nell’ultima puntata da una ironica Carolina Crescentini, che ha registrato complessivamente - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand – 1.107.000 spettatori medi. Il solo primo passaggio, su TV8 e in simulcast su Sky Uno, ha fatto registrare una share del 6,05%. Ottimo risultato anche sui social, dove l’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato primo in tendenza per tutta la serata, generando 75 mila interazioni.

Una stagione straordinaria che chiude con una media di 1.272 spettatori medi su TV8 e Sky, con il solo primo passaggio al 6% di share.

Per l’ultima puntata il cast fisso si è dato appuntamento in studio, con Galeazzo Italo Mussolini alias Stefano Rapone perla prima volta a tu per tu con Mago Forest, così come lo chef Montesi (Alessandro Betti), Bruno Barbieri interpretato da Ubaldo Pantani, il demotivatore Toni Bonji, e per la prima volta a GialappaShow Ilary Blasi impersonata da Valentina Barbieri. E ancora Brenda Lodigiani e gli immancabili ragazzi Cin Cin (Enrique Balbontin e Andrea Ceccon).

Per l’occasione anche grandi ospiti, come Elio e Nicola Savino, che si sono uniti al cast comico dando vita ad alcuni degli sketch più divertenti della serata.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, con la collaborazione di Albert Huliselan Canepa, Alessia Piccoli, Miriam Cataldi, Tommaso Corda e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"