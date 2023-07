Ottimi ascolti Sky per Berrettini a Wimbledon. Mercoledì e domenica in studio Becker

Matteo Berrettini si scontra con una delle migliori versioni sull'erba di Carlos Alcaraz e si ferma agli ottavi di Wimbledon. L'azzurro, che fino a due settimane fa non era sicuro di giocare sui prati londinesi, cede 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 al n°1 del mondo, che vola per la prima volta in carriera ai quarti dei Championships, dove sfiderà Holger Rune. Berrettini ha giocato un primo set perfetto, ma dal secondo parziale ha dovuto fare i conti con un Alcaraz indiavolato in risposta: il romano, che nei primi turni non aveva mai perso il servizio, ha dovuto fronteggiare ben 16 palle break (4 trasformate) nonostante il 71% di prime in campo. Matteo esce di scena a testa alta, con la delusione di un'occasione persa che è mitigata dalla consapevolezza di essere tornato ai suoi livelli. Con una seconda parte di stagione in cui potrà essere finalmente protagonista.

Ascolti al top per Wimbledon su Sky Sport: ieri l’incontro Berrettini-Alcaraz con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci ha raccolto 516 mila spettatori medi, con 1 milione 477 mila contatti unici e il 3,6% di share, con un picco di 717 mila spettatori medi e il 4,4% di share. Si tratta del miglior ascolto di un match di tennis su Sky Sport, al netto delle finali. In totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275 mila spettatori medi sugli appuntamenti live, con quasi 1 milione 500 mila spettatori unici.

Da non perdere su Sky Sport Tennis: mercoledì e domenica, Boris Becker sarà special guest degli Studi Wimbledon di Sky condotti da Eleonora Cottarelli L'ex tennista, vincitore nel 1985 a soli 17 anni di Wimbledon, il primo dei sei tornei del grande Slam conquistati per un totale di 49 titoli in carriera di singolo e 15 di doppio sarà ospite di Sky Sport.

Wimbledon assegna oggi i primi due posti per la semifinale. In campo Jannik Sinner, che per il secondo anno di fila ha raggiunto i quarti dello Slam londinese. L'azzurro, ottava testa di serie, cercherà di far valere i favori del pronostico contro il russo Roman Safiullin, n°92 del ranking e mai così lontano in uno Slam. Chi vince affronterà venerdì uno tra Novak Djokovic, sette volte vincitore e campione in carica e il russo Andrey Rublev, 7 del seeding. In campo anche i primi due quarti femminili, che vedranno opposte Swiatek-Svitolina e Pegula-Vondrousova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di live: in tutto 9 i canali dedicati all’evento,oltre a Sky Sport 4K.Tutti i giorni, prima e dopo la chiusura di ogni giornata, alle 14.15 e alle 22, appuntamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24 con “Studio Wimbledon”, condotto da Eleonora Cottarelli, per il resoconto delle partite del giorno, le news, le analisi anche grazie allo “Sky Tech”, i commenti e le curiosità con Ivan Ljubicic, Filippo Volandri, Paolo Lorenzi e Stefano Meloccaro in collegamento da Londra. Completa la copertura del torneo “The Insider - Highlights Show”, tutte le sere alle 22.30 su Sky Sport Tennis, un magazine che racchiude le immagini più suggestive dai campi e da dietro le quinte, insieme alle interviste più esclusive.

Elena Pero e Paolo Bertolucci sono le “prime voci” e, insieme a Luca Boschetto, commentano da Londra i match del Campo Centrale. La “squadra tennis” di Sky è completata da Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Pietro Nicolodi, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Renzoni, Dalila Setti, Fabio Tavelli e Federico Zancan alle telecronache, mentre al commento si alternano Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Diego Nargiso, Marco Crugnola, Fabio Colangelo e Nicolò Cotto.

Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky (#SkyTennis), tramite l’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura completa del torneo con fotogallery, video, highlights, i top colpi, gli approfondimenti dei talent tennis, il liveblog degli italiani e dei match più importanti e tanto altro.

Classe, tradizione e match che scrivono la storia del tennis

Wimbledon 2023 in diretta streaming su NOW

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

L’ESTATE ITALIANA DI SKY

È già partita l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: eventi no stop di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su NOWper non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo con tanti italiani protagonisti. Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri, impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, è attivo sul 201 (al posto di Sky Sport Uno) un canale dedicato, Sky Sport Summer. Come sempre, Sky Sport continuerà a offrire fino a settembre una copertura di altissimo livello, trasversale e multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del racconto. In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi:

3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata,da non perdere la pallavolo con la FIVB Volleyball Nations League . Le fasi finali sono in programma dal 12 al 16 luglio (femminili) e dal 19 al 23 luglio (maschili).





tra calcio e volley: dopo le di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata,da non perdere la pallavolo con la . Le fasi finali sono in programma (femminili) e (maschili). 3 EUROPEI con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women’s Eurobasket . Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei femminili di volley - dal 15 agosto al 3 settembre - e quelli maschili , in programma dal 28 agosto al 16 settembre , tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto . Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 30 agosto al 3 settembre , all'Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023 , i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri.





con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il . Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i - - e quelli , in programma , tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo . Gli Azzurri esordiranno invece il a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: , all'Ippodromo Snai San Siro i , i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri. 5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio, appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionati mondiali World Aquatics. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA e non solo. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere, senza dimenticare la pallanuoto, con Settebello e Setterosa di scena dal 16 al 29 luglio. Dal nuoto alla scherma: dal 22 al 30 luglio al via i campionati del mondo assoluti di scherma olimpica Milano 2023. Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Oltre ai mondiali, per tutta l’estate in diretta anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold. Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta(Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Da non dimenticare poi il quinto appuntamento mondiale dell’estate: la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. Fino poi alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre),cheper la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma.

Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d’Italia a Monza - equelli di MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario il 10 settembre; il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in diretta esclusiva fino al 16 luglio, e gli ATP Masters 1000 di Toronto (dal 7 al 13 agosto) e di Cincinnati (dal 13 al 19 agosto), fino all’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino. Al fitto programma del tennis si aggiunge la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel, con la tappa di Roma a luglio. Completa la sequenza The Open Championship,dal 20 al 23 luglio su Sky Sport Golf, oltre a tanti altri appuntamenti.

Partito a giugno, “Calciomercato–L’Originale” è la rubrica più seguita dell’estate italiana nella Casa dello Sport. Appuntamento ogni sera dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW. Il programma, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, celebra i 20 anni dalla prima messa in onda e racconta le trattative del mercato con un inconfondibile stile narrativo anticonvenzionale e spensierato. Anche quest’anno la musica è protagonista delle serate estive, con le melodie di Leonardo Lagorio, e una nuova sigla, “Estate scenica”, come da tradizione scritta e interpretata dalla voce di Bonan. Sera dopo sera, giornalisti, esperti del settore e opinionisti di Sky Sport si alternano all’interno di un inedito format itinerante: partiti da Fano, nelle Marche, passando per il Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro, il trio di Calciomercato approderà in Sicilia, a Messina, dal 10 al 14 luglio, prima di risalire lo stivale con altri appuntamenti da nuove località tutte da scoprire. Il programma è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"