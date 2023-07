F1 Belgio, gara sprint in diretta streaming su Sky previa registrazione gratuita

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1, Superbike, Formula E, FIA European Rally Championship e GT World Challenge Europe.

Si parte con il Gran Premio del Belgio di Formula 1, terzo appuntamento con il format della Gara Sprint, da giovedì 27 a domenica 30 luglio su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30.

Sabato, appuntamento alle 12 con la qualifica shootout che sancirà l’ordine di partenza della gara sprint delle 16.30. Per l’occasione, la gara sprint sarà disponibile in streaming previa registrazione: una volta compilato il form al seguente link - https://bit.ly/SprintF1_Belgio - l’utente riceverà via mail un nuovo url per accedere alla visione dell’evento.

Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, con le telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolinpadrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi. Sul circuito di Spa-Francorchamps in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup.

Durante tutto il weekend di motori continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

F1: IL GP DEL BELGIO

IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW

Giovedì 27 luglio

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 28 luglio

Ore 9.50: F3 - prove libere 1

Ore 11: F2 - prove libere 1

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: qualifiche F3

Ore 15.50: F2 - qualifiche

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: F1 - qualifiche

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.20: Paddock Live Show

Ore 19.50: conferenza stampa Team Principal

Sabato 29 luglio

Ore 9.55: F3 – sprint race

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: F1 – Qualifiche Shootout

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.40: F2 – sprint race

Ore 14.55: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 15.45: warm up

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: F1 – sprint race (in differita alle 20.15 su TV8) [GUARDALA GRATIS IN STREAMING]

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 30 luglio

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Supercup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

L’ESTATE ITALIANA DI SKY

È già partita l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: eventi no stop di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su NOWper non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo con tanti italiani protagonisti. Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri, impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, è attivo sul 201 (al posto di Sky Sport Uno) un canale dedicato, Sky Sport Summer. Come sempre, Sky Sport continuerà a offrire fino a settembre una copertura di altissimo livello, trasversale e multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del racconto. In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi:

3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata,da non perdere la pallavolo con la FIVB Volleyball Nations League . Le fasi finali sono in programma dal 12 al 16 luglio (femminili) e dal 19 al 23 luglio (maschili).





con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il . Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i - - e quelli , in programma , tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo . Gli Azzurri esordiranno invece il a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: , all'Ippodromo Snai San Siro i , i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri. 5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio, appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionati mondiali World Aquatics. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA e non solo. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere, senza dimenticare la pallanuoto, con Settebello e Setterosa di scena dal 16 al 29 luglio. Dal nuoto alla scherma: dal 22 al 30 luglio al via i campionati del mondo assoluti di scherma olimpica Milano 2023. Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Oltre ai mondiali, per tutta l’estate in diretta anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold. Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta(Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Da non dimenticare poi il quinto appuntamento mondiale dell’estate: la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. Fino poi alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre),cheper la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma.

Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d’Italia a Monza - equelli di MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario il 10 settembre; il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in diretta esclusiva fino al 16 luglio, e gli ATP Masters 1000 di Toronto (dal 7 al 13 agosto) e di Cincinnati (dal 13 al 19 agosto), fino all’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino. Al fitto programma del tennis si aggiunge la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel, con la tappa di Roma a luglio. Completa la sequenza The Open Championship,dal 20 al 23 luglio su Sky Sport Golf, oltre a tanti altri appuntamenti.

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"