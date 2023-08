Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Gran Bretagna, IndyCar Nashville, WRC Finlandia

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il ritorno della MotoGP dopo la pausa estiva e tanti altri appuntamenti in programma, dalla NTT IndyCar Series al WRC.

Nono appuntamento con la MotoGP, che torna in pista sul leggendario circuito di Silverstone. Si riparte da Pecco Bagnaia leader della classifica, con il ducatista che ha un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin (Pramac) e di 36 su Marco Bezzecchi (MooneyVR46). Occhi puntati sul nuovo format delle prove libere: da questo weekend saranno soltanto le FP2 a decretare i migliori 10 qualificati al Q2, la seconda fase delle qualifiche. Finora, infatti, si prendeva in considerazione la classifica combinata, con i migliori tempi delle prime due sessioni. Da Silverstone le FP1 (così come le Libere 3) serviranno ai piloti per il setting della moto e per prendere confidenza con il tracciato.

Attenzione agli orari del weekend, tutti (o quasi) spostati di un'ora rispetto alle consuete tappe europee per via del fuso orario inglese. Semaforo verde domenica alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini, e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle 10.45 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 12.15 la Moto3 e alle 15.30, dopo la Classe Regina, la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 5 agosto, alle 16, da non perdere la Sprint Race. Sabato a Silverstone in pista anche la Moto E, con Race 1 e Race 2 rispettivamente alle 13.15 (diretta)e 18.30 (in differita).

Situato tra il Buckinghamshire e il Northamptonshire, Silverstone nasce come aeroporto militare e il 13 maggio del 1950 ospita la prima gara nella storia del campionato di Formula 1. Dal 1977 al 1986 nel Motomondiale, il circuito è tornato in calendario dal 2010 dopo la lunga parentesi di Donington, sede per oltre 20 anni del GP di Gran Bretagna.

Il record di vittorie (8) nel GP di Gran Bretagna appartiene a Valentino Rossi: 7 a Donington (una in 125, una in 250 e 5 in MotoGP) e un successo a Silverstone nel 2015. Il record della pista appartiene a Johann Zarco, autore della pole nel 2022 con la Ducati Pramac: tempo di 1'57"767. Il giro più veloce in gara è di Alex Rins, realizzato l'anno scorso in sella alla Suzuki: crono di 1'59"346. Il circuito misura 5900 metri, il più lungo di tutto il Motomondiale. Con 18 curve, 10 a destra e 8 a sinistra, è uno dei più 'bilanciati' per l'uso della gomma e la guida del pilota. Con una larghezza non indifferente: 15 metri. E un rettilineo di 770 metri.

Appuntamento anche con la NTT IndyCar Series che domenica 6 agosto alle 18.20 scenderà in pista peril Big Machine Music City Grand Prix. A cinque gare dalla fine il round di Nahsville – ultimo tracciato cittadino dell’anno - assume un ruolo fondamentale in riferimento alla classifica piloti. Alex Palou comanda indisturbato con 477 punti, 80 in più di un Josef Newgarden che in Iowa ha sbancato, vincendo entrambe le gare nell’ovale di Newton. Da Nashville a Laguna Seca il sistema di punteggio mette a disposizione ancora 270 punti (54 per gara), perciò potremmo aspettarci un intenso confronto tra lo spagnolo di Ganassi e l’americano del Team Penske, che nel weekend correrà in casa (Newgarden è originario di Hendersonville, località distante circa 27 km dalla pista).

Nono weekend di gara per il World Rally Championship, che farà tappain Finlandia con il primo stage in programma giovedì 3 agosto alle 19. Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport. Il Rally di Finlandia occupa un posto speciale nei cuori degli appassionati di tutto il mondo, essendo stato uno degli eventi fondanti del WRC nel 1973. È famoso per i suoi innumerevoli dossi, che consentono ai protagonisti di esibirsi in salti incredibili, ma anche per essere una delle gare più veloci della stagione. Quest’anno gli organizzatori hanno introdotto un itinerario rinnovato, con addirittura il 27% del chilometraggio completamente inedito. L'azione inizierà giovedì 3 agosto in tarda serata, con la prova spettacolo su fondo misto di “Harju” (3,48 km) nel centro di Jyväskylä, che sarà trasmessa in diretta su Sky. Le principali modifiche al percorso sono previste per la giornata di venerdì, in cui vivremo insieme il secondo passaggio sull’inedita prova di “Halttula” (9,14 km). Sabato si svolgerà la tappa più lunga del rally, con otto prove speciali per un totale di 160,68 km di gara: entrambi i passaggi della PS “Vekkula”, la più lunga del rally con i suoi 20,65 km, saranno in diretta su Sky Sport F1 HD. Il gran finale domenica, con due passaggi sulle prove di “Moksi-Sahloinen” e “Himos-Jämsä”, quest’ultima valida come Power Stage. Anche questa in diretta su Sky.

MOTOGP: IL GP DI GRAND BRETAGNA

LIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP,

IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8

Venerdì 4 agosto

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.45: prove libere 1 Moto2

Ore 11.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 12.40: paddock live

Ore 13.55: paddock live

Ore 14.15: prove libere 2 Moto3

Ore 15: prove libere 2 Moto2

Ore 15.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

Sabato 5 agosto

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.05: Moto E – Race 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.40: qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 15.55: Sprint Race MotoGP

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 18: conferenza stampa qualifiche

Ore 18.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 6 agosto

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto3

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa pt.1

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 16.30: Zona Rossa pt.2

Ore 17: Race Anatomy MotoGP



NTT INDYCAR SERIES:

BIG MACHINE MUSIC CITY GRAND PRIX - NASHVILLE

LIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Domenica 6 agosto

Ore 18.20: Big Machine Music City Grand Prix

WRC/RALLY DI FINLANDIA:

LIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT F1, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT SUMMER

E IN STREAMING SU NOW

Venerdì 4 agosto

Ore 17: TV Stage 2 (Sky Sport Arena e Sky Sport F1)

Sabato 5 agosto

Ore 10: TV Stage 3 (Sky Sport Arena e Sky Sport F1)

Ore 17.30: TV Stage 4 (Sky Sport F1)

Domenica 6 agosto

Ore 8: TV Stage 5 (Sky Sport Summer e Sky Sport F1)

Ore 12: Powerstage (Sky Sport Arena e Sky Sport F1)

______________________________________

IL WEEKEND DEI MOTORI SU TV8 (canale 8 DTT, Sky can. 125)

SABATO 5 AGOSTO



ore 11:45 Motociclismo MotoGP GP Gran Bretagna (Qualifiche) DIRETTA

ore 12:45 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 13:00 Motociclismo MotoE GP Gran Bretagna (Gara 1) DIRETTA

ore 13:30 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 13:45 Motociclismo Moto3 GP Gran Bretagna (Qualifiche) DIRETTA

ore 14:45 Motociclismo Moto2 GP Gran Bretagna (Qualifiche) DIRETTA

ore 15:30 Rubrica Paddock Live Sprint GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 16:00 Motociclismo MotoGP GP Gran Bretagna (Sprint) DIRETTA

ore 16:45 Rubrica Paddock Live Sprint GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 17:15 Motociclismo MotoE GP Gran Bretagna (Gara 2) DIRETTA

DOMENICA 6 AGOSTO



ore 10:30 Informazione TV8 Sport DIRETTA

ore 11:00 Motociclismo MotoGP Rider Fan Parade GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 11:45 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 12:15 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 12:30 Motociclismo Moto3 GP Gran Bretagna (Gara) DIRETTA

ore 13:15 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 13:30 Magazine MotoGP Grid GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 14:00 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 14:15 Motociclismo MotoGP GP Gran Bretagna (Gara) DIRETTA

ore 15:00 Rubrica MotoGP Zona Rossa GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 15:30 Rubrica Paddock Live - GP Gran Bretagna DIRETTA

ore 15:45 Motociclismo Moto2 GP Gran Bretagna (Gara) DIRETTA

ore 16:30 Rubrica MotoGP Zona Rossa GP Gran Bretagna DIRETTA





L’ESTATE ITALIANA DI SKY

È già partita l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: eventi no stop di grande sport a 360°, da vivere tutti su Sky e in streaming su NOWper non perdere neanche un minuto del ricco programma estivo con tanti italiani protagonisti. Per tifare tutti insieme per i grandi campioni azzurri, impegnati in una sequenza di eventi mozzafiato, è attivo sul 201 (al posto di Sky Sport Uno) un canale dedicato, Sky Sport Summer. Come sempre, Sky Sport continuerà a offrire fino a settembre una copertura di altissimo livello, trasversale e multi-disciplina, grazie alla qualità delle immagini e del racconto. In particolare, nella stagione dei grandi eventi sportivi:

3 NATIONS LEAGUE tra calcio e volley: dopo le UEFA Nations League Finals di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata,da non perdere la pallavolo con la FIVB Volleyball Nations League . Le fasi finali sono in programma dal 12 al 16 luglio (femminili) e dal 19 al 23 luglio (maschili).





tra calcio e volley: dopo le di calcio vinte dalla Spagna e con l’Italia terza classificata,da non perdere la pallavolo con la . Le fasi finali sono in programma (femminili) e (maschili). 3 EUROPEI con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il FIBA Women’s Eurobasket . Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i campionati europei femminili di volley - dal 15 agosto al 3 settembre - e quelli maschili , in programma dal 28 agosto al 16 settembre , tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo 15 agosto . Gli Azzurri esordiranno invece il 28 agosto a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: dal 30 agosto al 3 settembre , all'Ippodromo Snai San Siro i FEI Jumping European Championships 2023 , i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri.





con basket, pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale femminile di pallacanestro, impegnate a giugno con il . Il secondo appuntamento vedrà invece protagonista la pallavolo con i - - e quelli , in programma , tornei che si giocheranno in Italia, tranne la final four delle ragazze in programma a Bruxelles. Per le Azzurre, la prima avversaria sarà la Romania all’Arena di Verona il prossimo . Gli Azzurri esordiranno invece il a Bologna. Il terzo appuntamento europeo dell’estate italiana di Sky sarà invece a Milanoe riguarderà gli appassionati di equitazione: , all'Ippodromo Snai San Siro i , i campionati europei di salto ostacoli, disciplina-gemma degli sport equestri. 5 MONDIALI tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio, appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionati mondiali World Aquatics. Un evento che metterà in palio ben 76 titoli mondiali, dove l’Italia schiererà in blocco una squadra piena di talenti. Dal 23 al 30 luglio, in vasca tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, i protagonisti della storica 4x100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA e non solo. Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei tuffi. Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere, senza dimenticare la pallanuoto, con Settebello e Setterosa di scena dal 16 al 29 luglio. Dal nuoto alla scherma: dal 22 al 30 luglio al via i campionati del mondo assoluti di scherma olimpica Milano 2023. Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo di atletica leggera, in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Oltre ai mondiali, per tutta l’estate in diretta anche le tappe della Wanda Diamond League e del World Athletics Continental Tour Gold. Per il basket, appuntamento con la FIBA Men’s Basketball World Cup, dal 25 agosto al 10 settembre a Giacarta(Indonesia), Okinawa (Giappone) e Manila (Filippine). Da non dimenticare poi il quinto appuntamento mondiale dell’estate: la Rugby World Cup (8 settembre-29 ottobre) con gli Azzurri del CT Crowley impegnati in Francia. Fino poi alla Ryder Cup 2023 di golf (29 settembre-1° ottobre),cheper la prima volta si svolgerà in Italia al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma.

Senza dimenticare i Gran Premi di Formula 1 - da non perdere il prossimo 3 settembre il Gran Premio d’Italia a Monza - equelli di MotoGP, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in calendario il 10 settembre; il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in diretta esclusiva fino al 16 luglio, e gli ATP Masters 1000 di Toronto (dal 7 al 13 agosto) e di Cincinnati (dal 13 al 19 agosto), fino all’appuntamento di settembre della Davis Cup, che sarà su Sky anche per l’edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino. Al fitto programma del tennis si aggiunge la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel, con la tappa di Roma a luglio. Completa la sequenza The Open Championship,dal 20 al 23 luglio su Sky Sport Golf, oltre a tanti altri appuntamenti.