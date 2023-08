«Fantasy Island» ultima stagione: l'isola dei sogni torna su Sky e streaming NOW

Esiste un’isola in cui i desideri si avverano, un luogo magico in cui finalmente dar vita ai propri sogni. Negli anni ‘70 - ‘80 era Fantasilandia, prodotto cult ABC, a far sognare intere generazioni raccontando le avventure degli ospiti del resort gestito da Mr Roarke (Ricardo Montalbán) e il suo assistente Tattoo (Hervé Villechaize), un posto in cui ogni cosa diventava possibile. Oggi invece è Miss Roarke, sua pronipote, a gestire il magico paradiso tropicale pronto ad accogliere nuovi clienti nell’ultima stagione di FANTASY ISLAND,in arrivo su Sky e instreaming su NOW dal 6 agosto.

Elena Roarke (Roselyn Sánchez - Devious Maids), insieme alla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes - Beautiful) e al responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez - The Vampire Diaries, Rosewood) è pronta ad accogliere e accontentare tutti gli ospiti. Il suo è un progetto a cui si dedica con passione, per cui ha messo da parte ogni altro aspetto della sua vita, accettando la bellezza di poter realizzare i sogni altrui, ma anche le grandi responsabilità che ne derivano. Infatti, come ogni cosa, anche i desideri più belli nascondono insidie, e i risvolti sono spesso inaspettati. È meglio vivere un sogno o la realtà?

Tra le guest star della seconda stagione Teri Hatcher e James Denton (Desperate Housewives), Jason Priestley (Beverly Hills 90210), Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Rachael Harris (Lucifer), Jasika Nicole (The Good Doctor), Frankie J Alvarez (Looking) e Izzy Diaz (Good Trouble).

Prodotta da Sony Pictures Television.

FANTASY ISLAND - ULTIMA STAGIONE | Dal 6 agosto su Sky e in streaming su NOW

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"

Tra prime visioni e library, l’offerta seriale su Sky e NOW è sconfinata, con tantissimi titoli in grado di intercettare pubblico di tutte le età e dai gusti più diversi.

Tre canali interamente dedicati alle serie tv – Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation – fanno da prestigiosa vetrina alle novità internazionali più attese, ai franchise più longevi e iconici (CSI, One Chicago, Law & Order), alle serie Sky Original, italiane e di gruppo, ai grandi classici: titoli che hanno fatto - o stanno scrivendo proprio in questi anni - la storia della tv (Il Trono di Spade e House of the Dragon, Gomorra, Chernobyl, The Last of Us e Succession, solo per citarne alcuni).

Una proposta ricchissima, resa ancora più ampia dalle produzioni Sky Studios in arrivo prossimamente. Per un set che si è appena chiuso, a Cinecittà, quello di M. Il figlio del secolo, altri fra poco apriranno. Si batte proprio in questi giorni il primo ciak della dramedy Hanno Ucciso L’Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia, e quello della seconda stagione di Call My Agent - Italia, con un parterre eccezionale di nuove guest star, come imminenti sono le riprese dei nuovi episodi di Blocco 181, ancora in collaborazione con Salmo, per una seconda stagione sempre ambientata fra le comunità multietniche di Milano. Ora in sviluppo, inoltre, lanuova serie crime La Mala (titolo di lavorazione) sul lato oscuro della Milano di mezzo secolo fa, ispirata alla docu-serie Sky Original di grande successo La Mala. Banditi a Milano; e Piedone, nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer nella saga dei film dedicati alle indagini del Commissario Rizzo.

Un’altra grande annata di serie TV è appena iniziata con i nuovissimi episodi, da fine giugno, di And Just Like That…, ilnuovo capitolo di un cult assoluto come Sex and the City che vede il ritorno diSarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (e l’attesissimo cameo di Kim Cattrall), in esclusiva e in contemporanea con l’America.

Sarà un’estate all’insegna di grandi titoli dal cast stellare. A luglio debuttano, fra le altre, la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis (prestissimo anche nell’ultima stagione di Billions) e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original ambientato in Australia L’ultimo boss di Kings Cross, con Tim Roth; ad agosto sarà la volta della nuova stagione di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, con John C. Reilly, Jason Segel, Adrien Brody, Michael Chiklis e Sally Field (oltre a Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare nientemeno che Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar); e di Billions, con Damian Lewis di nuovo nel cast ad affiancare Paul Giamatti per la stagione finale. Mentre a settembre arriverà la nuova stagione di Domina, con Kasia Smutniak che torna a indossare le meravigliose tuniche (disegnate dal premio Oscar® Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla, terza moglie del primo imperatore romano Cesare Augusto.

L’autunno vede invece l’arrivo di tre nuovi titoli Sky Original italiani: il mistery drama Un’estate fa, con Lino Guanciale e Filippo Scotti alle prese con un mistero che si dipana fra il 1990 e i giorni nostri; Unwanted - Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso fra i migranti lungo le rotte del Sahara; Non ci resta che il crimine – La serie, il sequel in sei episodi dell’amatissima saga sui viaggi nel tempo con i protagonisti della trilogia cinematografica Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno. Inoltre, i nuovi episodi di un’apprezzatissima novità della scorsa stagione, The Gilded Age, firmata da una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes, che dopo aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese dei primi del ‘900 (Downton Abbey) racconta ora l’età dorata americana di fine diciannovesimo secolo. E poi l’atteso ritorno di uno dei titoli di punta di HBO, True Detective, su un inquietante caso ambientato questa volta tra i ghiacci dell’Alaska, con il Premio Oscar® Jodie Foster e l’ex pugile Kali Reis.

Il 2024 si preannuncia non meno esaltante con il ritorno di alcune delle serie TV più amate della scorsa stagione, di cui Sky e NOW daranno in esclusiva anche le nuove stagioni, e il debutto di novità già attesissime, come i titoli HBO The Regime, con Kate Winslet e Hugh Grant, e The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr., e M. Il figlio del secolo dal bestseller Premio Strega di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini in un’ambiziosa serie Sky Original diretta da Joe Wright. E ancora la prima serie TV dei fratelli D’Innocenzo, Dostoevskij, con Filippo Timi detective tormentatissimo, la nuova stagione di Call My Agent - Italia; L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza; Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti e decine di altri titoli.