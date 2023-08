Atp Master 1000 Cincinnati 2023 su Sky e streaming live NOW con Alcaraz, Djokovic e Sinner

Grande tennis in diretta su Sky e in streaming su NOW con il torneo maschile di Cincinnati, nello stato americano dell’Ohio, Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dell’evento Masters 1000, in programma sul cemento del Lindner Family Tennis Center.

La “squadra” tennis di Sky Sport che commenterà il torneo di Cincinnati sarà composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Paolo Ciarravano, Federico Zancan e Dario Massara, mentre al commento si alterneranno Raffaella Reggi, Paolo Lorenzi, Nicolò Cotto e Fabio Colangelo.

In terra americana ci saranno praticamente tutti i più forti tennisti al mondo, compreso il serbo Novak Djokovic, che tornerà a giocare negli Stati Uniti a distanza di due anni dall’ultima volta. Nonostante l’uscita di scena a Toronto, il favorito d’obbligo resta lo spagnolo Carlo Alcaraz, numero uno del seeding e del ranking mondiale. Grazie alla vittoria al Masters 1000 di Toronto, Jannik Sinner sale al n. 6 della classifica mondiale, registrando il suo nuovo best ranking.

Dopo i quattro match di primo turno che hanno aperto il programma nella giornata di domenica, nel lunedì statunitense sono in calendario 10 incontri con 3 italiani in campo. Ad aprire le danze sarà Matteo Berrettini, impegnato alle 17 (ore italiane) contro il n. 12 del tabellone, Felix Auger-Aliassime. Momenti opposti per i due che si sono affrontati quattro volte, con il bilancio in favore di Matteo (4-1). L'azzurro ha trovato nuova linfa dopo Wimbledon, mentre Auger-Aliassime è reduce da tre ko di fila. Dopo toccherà a Lorenzo Sonego contro l'ostico russo Aleksander Shevchenko, proveniente dalle qualificazioni, mentre nella notte italiane (2° match della sessione serale) tra lunedì e martedì scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il britannico Daniel Evans. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

