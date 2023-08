X Factor 2023 al via il 14 settembre su Sky e NOW all'insegna dei sogni

«L’unico modo per realizzare un sogno è tirarlo fuori dal cassetto»: c’è da credere a Francesca Michielin, che ha il compito di fare ancora gli onori di casa e quindi anche di introdurre ufficialmente la nuova stagione di X Factor. Lo fa oggi nel primo promo che annuncia la data di partenza di X Factor 2023: il kick off sarà giovedì 14 settembre, sempre su Sky e in streaming su NOW.

Da quel giorno, artisti provenienti da tutta Italia e non solo, rappresentanti di tutti i generi e i colori della musica, proveranno a far uscire dai propri cassetti tutte le loro aspirazioni e speranze, proprio in rispetto del claim “Libera i tuoi sogni” che mai come quest’anno vuole essere un’incitazione ai ragazzi a far vedere quanto di buono ci sia nelle loro voci, nei loro testi, nei loro strumenti. Arriveranno sul palco di X Factor 2023, conosceranno i giudici di quest’anno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan, racconteranno chi sono e dove vogliono arrivare, ce la metteranno tutta nella loro esibizione e poi si sottoporranno ai commenti dei quattro al tavolo cercando come sempre almeno 3 dei loro sì per poter proseguire il percorso sotto la grande X.

Dal 14 settembre, i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle riprenderanno la loro missione: individuare i “cassetti” più promettenti in attesa che negli step successivi, Bootcamp e Home Visit, si definiscano i 12 protagonisti di X Factor 2023. Un po’ quello che succede nel promo di oggi, in cui Fedez, Ambra, Dargen e Morgan - che appaiono per la prima volta “all’opera” dietro il tavolo - urlano in coro “4 sì” all’esibizione di questa ragazza che con chitarra e voce riesce a conquistare l’applauso del pubblico: un sogno, appunto, che non poteva che venir fuori dal cassetto, grazie a X Factor.

La campagna è ideata da Sky Creative Agency.

X Factor 2023 si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante; Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea, rapper, cantautore e produttore musicale che ha portato il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole, a conquistare anche il pubblico di #XF2022; a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna a X Factor Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia. Il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due apprezzatissime performance live, con “Altrove” e “La crisi” dei Bluvertigo.

Alla conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show dopo il debutto assoluto - e applauditissimo - nelle vesti di host lo scorso anno.

La giuria inizierà il proprio intensissimo lavoro con le varie fasi delle selezioni: nell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico che tornerà a essere il “quinto giudice” della gara, Fedez, Ambra, Dargen e Morgan ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle Audition, durante le quali ai ragazzi serviranno i tre fatidici sì per proseguire il proprio percorso; quindi, per la prima volta nella storia di X Factor, i quattro al tavolo sceglieranno in prima persona - con un nuovo criterio di selezione delle squadre, che unisce le valutazioni da loro emesse nella prima fase e la sorte - i 12 artisti protagonisti dei quattro Bootcamp, il tesissimo step basato sul meccanismo degli switch per conquistare le tanto desiderate cinque sedie. Infine, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit, che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023.

L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2023 è per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand evisibile su Sky Go. 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per le Home Visit apriranno un’edizione inedita, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.