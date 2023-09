Mondiali Basket 2023, i quarti di finale 🏀 su Sky e in streaming NOW

Proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBA Basketball World Cup 2023), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre. Dopo la vittoria su Porto Rico di ieri, l’Italia è pronta a tornare sul parquet nelle Filippine per giocare un quarto di finale storico, quello contro gli Stati Uniti di Paolo Banchero, un match che vale un posto in semifinale.

Sfida in programma alla Mail of Asia Arena di Manila domani, martedì 5 settembre, alle ore 14.40, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina. Prima e dopo l’incontro, studi pre e post partita su Sky Sport 24 e NOW, con la conduzione di Dalila Setti, in compagnia di Andrea Meneghin e con Alessandro Mamoli inviato nella capitale delle Filippine. Sempre su Sky Sport 24, appuntamento alle 18.45 con “Basket Room Mondiale”, anche in questo caso con Dalila Setti e Andrea Meneghin.

Oltra a Italia-Stati Uniti, su Sky e su NOW anche gli altri quarti di finale, sempre in diretta e sempre dalla Mail of Asia Arena; domani Lituania-Serbia, mercoledì Canada-Slovenia e Germania-Lettonia. La vincente di Italia-Stati Uniti incrocerà in semifinale una tra Germania e Lettonia.

La programmazione live dei quarti di finale dei mondiali maschili di basket su Sky e in streaming su NOW

Martedì 5 settembre

Ore 10.45 Lituania-Serbia Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.15 Pre partita Italia-Stati Uniti Sky Sport 24 e NOW
(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

Ore 14.40 ITALIA-Stati Uniti Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW
(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

A seguire Post partita Italia-Stati Uniti Sky Sport 24 e NOW
(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

Ore 18.45 "Basket Room Mondiale" Sky Sport 24 e NOW
(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

(con Dalila Setti e Andrea Meneghin)

