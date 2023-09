Rugby World Cup 2023 🏉 con Sky e NOW tutto il torneo mondiale della palla ovale

La forza e l’eleganza, i duelli tra i giocatori migliori del mondo, antiche rivalità e nuove ambizioni, il fascino delle sfide tra scuole differenti: la Coppa del mondo di rugby è uno spettacolo unico e sarà possibile seguirlo interamente su Sky e in streaming su NOW.

CINQUANTUNO GIORNI SOTTO IL SEGNO DEL GRANDE RUGBY - L’estate italiana di Sky Sport sembra non finire mai e continua con un’altra straordinaria avventura: su Sky e in streaming su NOW, dall’8 settembre la Rugby World Cup – France 2023, il torneo della palla ovale più atteso dell’anno. Venti Nazionali si contendono la Webb Ellis Cup, il trofeo che dal 1987 premia la squadra più forte del mondo. Tradizione e prestigio, forza e organizzazione, classe e determinazione: per alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Parigi, il prossimo 28 ottobre, ci vorrà un perfetto mix di elementi.

La Francia riuscirà a sfruttare il fattore campo? L’Irlanda ripeterà i fasti dell’ultimo Sei Nazioni? Gli “All Blacks” neozelandesi o gli “Springboks” sudafricani, campioni in carica, centreranno il poker di trionfi iridati? E dove potrà arrivare la nuova e ambiziosa Italia? Interrogativi che aspettano risposte dalle 48 partite in programma.

LA NAZIONALE ITALIANA, L’OSSERVATA SPECIALE - Ogni giorno gli inviati di Sky in Francia racconteranno l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live su Sky Sport 24, interviste e tutti i dietro le quinte del ritiro, oltre alle ultime notizie sugli avversari dell’Italia. La Rugby World Cup – France 2023 avrà anche una copertura online: risultati, highlights, gallery e aggiornamenti sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

LA “SQUADRA RUGBY” DI SKY SPORT - Sky mette in campo quattro grandi protagonisti della storia della Nazionale: Diego Dominguez (74 caps, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi e uno dei sette giocatori ad aver segnato più di 1000 punti a livello internazionale), Andrea De Rossi (32 caps, capitano al Sei Nazioni 2004), Alessandro Moscardi (44 presenze, 19 volte capitano della Nazionale) e Pippo Frati (4 presenze), oltre a Federico Fusetti (ex giocatore e ora responsabile tecnico del Petrarca junior). Toccherà a loro, nel ruolo di video analysts prima, durante e dopo gli incontri, raccontare in profondità ogni dettaglio delle sfide mondiali utilizzando l’indispensabile supporto della tecnologia.

I telecronisti saranno Francesco Pierantozzi, Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Nicola Roggero. Per i temi arbitrali e regolamentari non mancherà il contributo dell’ex arbitro Maurizio Vancini, presidente del Comitato regionale lombardo.

In occasione delle partite degli Azzurri, studi di approfondimento condotti da Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez e con Moreno Molla inviato in Francia al seguito dell’Italia.

Inoltre, in occasione della sfida tra Italia e Uruguay, l’inedita produzione originale di Sky Sport “Il miracolo delle Ande” ripercorrerà il noto episodio del 1972 quando un aereo di una squadra di rugby uruguaiana diretta in Cile precipitò sulla catena montuosa con 45 persone a bordo; 16 di loro furono ritrovati vivi due mesi e mezzo dopo dai soccorritori. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda.

Appuntamento lunedì 18 settembre alle ore 23, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW (disponibile anche on demand).

AZZURRI, DESTINATION FRANCE - Dal primo raduno a Pergine Valsugana alla partenza per la Francia. Nello Speciale "Azzurri Destination France" ripercorriamo assieme l’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo di rugby. 100 giorni di allenamenti, interviste, annunci, notizie, partite per preparare al meglio un appuntamento atteso da quattro anni. Le voci dell’allenatore, Kieran Crowley, del presidente, Marzio Innocenti, del capitano, Michele Lamaroe di tutti protagonisti dell’evento che chiuderà l’Estate Azzurra su Sky Sport. Un occhio che dall’interno ci racconta le emozioni, le aspettative, il lavoro degli azzurri attraversando un team building fatto in collaborazione con l’esercito sulle Dolomiti e le convocazioni mondiali segnate da scelte e infortuni dolorosi. Un’ora per accompagnare Michele Lamaro e compagni alla Rugby World Cup. Appuntamento su Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand. Inoltre, da non perdere un focus su tutte le squadre che in Francia si sfideranno per vincere la Webb Ellis Cup e che si presentano in “Rugby World Cup Preview Show” per arrivare anche noi pronti all’evento sportivo più importante di questo 2023. In onda a mezzanotte e un quarto su Sky Sport Arena e disponbile on demand. Due approfondimenti per arrivare preparati al Mondiale, evento da seguire integralmente e in diretta sui canaliSky Sport dall’8 settembre al 28 ottobre.

UN ANNO DI GRANDE RUGBY NO STOP SU SKY: IN ARRIVO ANCHE LO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Su Sky Sport e in streaming su NOW un anno di grande rugby no stop: non solo la Rugby World Cup, ma anche il Sei Nazioni maschile e femminile e U20 (fino al 2025) e gli eventi organizzati dalla Sanzar - con lo spettacolo del Super Rugby, del Rugby Championship e degli Inbound Test - i Test-Match Internazionali con le sfide tra le nazionali dell’Emisfero Sud come Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa e quelle europee, con Inghilterra, Francia e Galles (anche in questo caso fino al 2025). Inoltre, la novità dello United Rugby Championship (URC), con in campo Benetton Rugby e Zebre Parma.

Con NOW tutta la Rugby World Cup 2023 in diretta streaming

Rugby World Cup France 2023,live su Sky e NOW

Venerdì 8 settembre

Ore 21.15: Francia–Nuova Zelanda, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 9 settembre

Ore 13: ITALIA -Namibia, Sky Sport Uno e NOW

-Namibia, Sky Sport Uno e NOW Ore 15.30: Irlanda-Romania, Sky Sport Arena e NOW

Ore 18: Australia-Georgia, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Inghilterra-Argentina, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 10 settembre

Ore 13: Giappone-Cile, Sky Sport Max e NOW

Ore 17.45: Sud Africa-Scozia, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Galles-Fiji, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 14 settembre

Ore 21:Francia-Uruguay, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 15 settembre

Ore 21: Nuova Zelanda-Namibia, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 16 settembre

Ore 15: Samoa-Cile, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Galles-Portogallo, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Irlanda-Tonga, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 17 settembre

Ore 15: Sud Africa-Romania, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Australia-Fiji, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Inghilterra-Giappone, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 20 settembre

Ore 17.45: ITALIA-Uruguay, Sky Sport Arena e NOW

Giovedì 21 settembre

Ore 21: Francia-Namibia, Sky Sport Arena e NOW

Venerdì 22 settembre

Ore 17.45: Argentina-Samoa, Sky Sport Arena e NOW

Sabato 23 settembre

Ore 14: Georgia-Portogallo, Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45: Inghilterra-Cile, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Sud Africa-Irlanda, Sky Sport Arena e NOW

Domenica 24 settembre

Ore 17.45: Scozia-Tonga, Sky Sport Arena e NOW

Ore 21: Galles-Australia, Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 27 settembre

Ore 17.45: Uruguay-Namibia

Giovedì 28 settembre

Ore 21: Giappone-Samoa

Venerdì 29 settembre

Ore 21: ITALIA-Nuova Zelanda

Sabato 30 settembre

Ore 15: Argentina-Cile

Ore 17.45: Fiji-Georgia

Ore 21: Scozia-Romania

Domenica 1° ottobre

Ore 17.45: Australia-Portogallo

Ore 21: Sud Africa-Tonga

Giovedì 5 ottobre

Ore 21: Nuova Zelanda-Uruguay

Venerdì 6 ottobre

Ore 21: Francia-ITALIA

Sabato 7 ottobre

Ore 15: Galles-Georgia

Ore 17.45: Inghilterra-Samoa

Ore 21: Irlanda-Scozia

Domenica 8 ottobre

Ore 13: Giappone-Argentina

Ore 17.45: Tonga-Romania

Ore 21: Fiji-Portogallo

Quarti di finale, sabato 14 ottobre

Ore 17: Vincente Girone C-Seconda classificata Girone D

Ore 21: Vincente Girone B-Seconda classificata Girone A

Quarti di finale, domenica 15 ottobre

Ore 17: Vincente Girone D-Seconda classificata Girone C

Ore 21: Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B

Semifinale venerdì 20 ottobre

Ore 21: Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

Semifinale sabato 21 ottobre

Ore 21: Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

Finale terzo/quarto posto, venerdì 27 ottobre

Ore 21: Perdente semifinale 1-perdente semifinale 2

Finale primo/secondo posto, sabato 28 ottobre