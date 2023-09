Sky e i Mondiali di Rugby 2023, parola a Marzio Perrelli (Executive Vice President Sport)

L’estate italiana di Sky Sport sembra non finire mai e continua con un’altra straordinaria avventura: su Sky e in streaming su NOW, dall’8 settembre la Rugby World Cup – France 2023, il torneo della palla ovale più atteso dell’anno. Venti Nazionali si contendono la Webb Ellis Cup, il trofeo che dal 1987 premia la squadra più forte del mondo. Tradizione e prestigio, forza e organizzazione, classe e determinazione: per alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Parigi, il prossimo 28 ottobre, ci vorrà un perfetto mix di elementi.

Ne ha parlato, Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia.

Come si inserisce il Mondiale di Rugby 2023 nella programmazione di Sky Sport?

«Siamo qui per presentare questo grande evento in una location speciale che riflette lo spirito del "terzo tempo". Il rugby ha un peso specifico molto importante all'interno della "Casa dello Sport", dove non ospitiamo solo i Mondiali di rugby ma anche altri tornei di questa disclipina. L'offerta di Sky Sport per il mercato italiano infatti possiamo annunciare che si completa con lo United Rugby Championship che, per due stagioni, sino al 2024/25, sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sky e in streaming su NOW.»



La "Casa" dello Sport di Sky si sta sempre di più trasformando in un "grattacielo".

«È vero, stiamo parlando di una serie di canali che trasmettono ben 22 discipline diverse, con 11.000 ore di dirette, ovvero circa 30 ore al giorno in diretta. Sky aggiunge valore al mondo dello sport: Sky Sport esiste da 20 anni e trasmette con lo stesso entusiasmo e la stessa passione da vent'anni, utilizzando lo Sky Touch e investendo in tecnologia per garantire studi, grafiche e un alto livello di affidabilità. Mi piace sottolineare questo ultimo aspetto, poiché rappresenta un elemento fondamentale per godere appieno delle emozioni dello sport. Sappiamo quanto sia essenziale avere un segnale affidabile, e offriamo ai nostri clienti la possibilità di scegliere tra la trasmissione via satellite e lo streaming, grazie alla nostra esperienza di 12 anni sulle piattaforme Sky Go e NOW.»



Qual è il messaggio che Sky Sport intende comunicare sostenendo questa filosofia?

«Voglio ricordare, e l'ho detto più volte ai miei colleghi, che rimasi colpito da un'intervista del presidente FIR Innocenti. Dopo una partita del 6 Nazioni persa, in cui c'erano state evidenti sviste arbitrali e un po' di polemiche (evidenti anche per chi non è propriamente dentro il mondo del rugby ma che lo segue con passione) il presidente andò in televisione e disse: "Le vittorie e le sconfitte della squadra non dipendono mai dall'arbitro". Questa è una dichiarazione che, personalmente, non ho mai sentito da parte di nessun presidente in nessuna disciplina sportiva. Secondo me, rappresenta uno spirito unico e un esempio educativo che Sky Sport sicuramente sposa.»



In che modo Sky contribuisce a promuovere lo sport italiano?

«Noi crediamo di offrire un servizio non solo ai nostri abbonati, ma anche un servizio allo sport italiano. Siamo stati un punto di riferimento per vent'anni e abbiamo aggiunto valore alle federazioni, alle leghe, agli atleti e alle competizioni. Questo è un fatto oggettivo, visibile ogni giorno. Sono molto felice di poter lanciare questa competizione che chiude l'estate azzurra di Sky, un'estate che è stata veramente ricca di successi per l'Italia e che abbiamo condiviso con i nostri abbonati, dal nuoto, passando per la scherma, il basket, il volley e l'atletica, abbiamo ottenuto risultati straordinari anche in termini di ascolti. Ora, ci attendono due eventi fondamentali che concluderanno questa estate azzurra: la Ryder Cup di Golf, che si terrà a fine settembre a Roma, un evento di portata mondiale, e i Mondiali di rugby. Dopo il successo ottenuto finora, mi auguro che anche queste due competizioni, una a livello europeo e l'altra con l'Italia in primo piano, possano avere altrettanto seguito.»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

