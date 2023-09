Sky 20 Anni, evento alle Terme di Diocleziano, a Roma, il 2, 3 e 4 ottobre

Sky Italia ha compiuto vent’anni e per celebrare questo anniversario ha organizzato un evento unico: tre giornate dedicate all’attualità, al cinema, alle serie tv, all’intrattenimento, allo sport e all’impegno sociale con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’innovazione, dell’arte, dell’industria e della scienza nella splendida cornice delle Terme di Diocleziano, a Roma, il 2, 3 e 4 ottobre.

L’arrivo di Sky nel panorama televisivo italiano ha contribuito a cambiare il modo di raccontare lo sport, le news e l’intrattenimento e, con una costante innovazione tecnologica e del linguaggio, ha trasformato il modo di guardare la tv. Oggi, l’impegno è sempre lo stesso: innovare e sperimentare, investendo in tecnologia e in contenuti di qualità. Per questo Sky sostiene il talento, racconta storie originali e promuove nuovi linguaggi, in un viaggio in costante evoluzione rivolto al futuro.

Questo percorso è raccontato nello spot on air attraverso alcuni dei contenuti e prodotti distintivi di Sky: dal grande cinema italiano e internazionale all’intrattenimento con gli show di cui tutti parlano, alle serie TV Sky Original e di HBO, allo sport con tantissime discipline, tra cui calcio italiano e internazionale, motori, tennis, basket, golf, rugby, volley. Un’offerta televisiva ampia e di qualità arricchita dalla tecnologia all’avanguardia di Sky Glass, la smart TV che, grazie all’abbonamento Sky, integra in un’unica interfaccia i programmi di Sky, dei principali canali in chiaro e app in streaming e dalla connettività ultraveloce e ottimizzata per lo streaming di Sky Wifi.

È con questo spirito che Sky trasporterà gli studi televisivi alle Terme di Diocleziano a Roma, creando un palco per un confronto sul ruolo che una media company come Sky ha avuto nel dibattito pubblico e nel sistema Paese nei suoi primi vent’anni in Italia. Oltre venti ore di diretta con numerosi ospiti (presto la lista completa) per approfondire e raccontare, per immaginare insieme i prossimi anni e condividere idee e opinioni su un mondo in costante trasformazione (prossimamente il programma dell'evento), senza mai perdere di vista le notizie del giorno, dall’attualità, allo sport e all’intrattenimento.

L’evento è aperto al pubblico: prossimamente saranno aperte le iscrizioni.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)