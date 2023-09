Rugby World Cup France 2023 🏉, le partite in diretta su Sky dal 14 al 17 settembre

Partita lo scorso fine settimana, la Coppa del mondo di rugby sta per mettere in scena la seconda serie di incontri. Lo spettacolo della Rugby World Cup è interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW , con tutte le partite in diretta, comprese quelle dell’Italia, che il suo secondo match lo giocherà, però, mercoledì 20 settembre.

L’estate italiana di Sky Sport sembra non finire mai e continua con un’altra straordinaria avventura: su Sky e in streaming su NOW, dall’8 settembre la Rugby World Cup – France 2023, il torneo della palla ovale più atteso dell’anno. Venti Nazionali si contendono la Webb Ellis Cup, il trofeo che dal 1987 premia la squadra più forte del mondo. Tradizione e prestigio, forza e organizzazione, classe e determinazione: per alzare la Coppa del Mondo nel cielo di Parigi, il prossimo 28 ottobre, ci vorrà un perfetto mix di elementi. La Francia riuscirà a sfruttare il fattore campo? L’Irlanda ripeterà i fasti dell’ultimo Sei Nazioni? Gli “All Blacks” neozelandesi o gli “Springboks” sudafricani, campioni in carica, centreranno il poker di trionfi iridati? E dove potrà arrivare la nuova e ambiziosa Italia? Interrogativi che aspettano risposte dalle 48 partite in programma.

Tra giovedì 13 e domenica 17 settembre saranno in tutto otto i match in onda live, a partire da quello di Lille tra i padroni di casa della Francia, che hanno esordito battendo gli “All Blacks” neozelandesi, e l’Uruguay, al debutto in questo mondiale. La Nuova Zelanda tornerà, invece, in campo venerdì a Tolosa, quando affronterà la Namibia.

Questi due incontri fanno parte del Girone A, lo stesso dell’Italia che, dopo la vittoria sulla Namibia, comanda il gruppo con 5 punti, davanti alla Francia con 4 e con Uruguay, Nuova Zelanda e Namibia a quota zero.

Inoltre, tutti i giorni gli inviati di Sky in Francia raccontano l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live su Sky Sport 24, interviste e tutti i dietro le quinte del ritiro, oltre alle ultime notizie sugli avversari dell’Italia.

Rugby World Cup – France 2023 – la programmazione in diretta dal 14 al 17 settembre

Giovedì 14 settembre

Ore 21 Francia-Uruguay Sky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez)

Venerdì 15 settembre

Ore 21 Nuova Zelanda-Namibia Sky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)

Sabato 16 settembre

Ore 15 Samoa-Cile Sky Sport Arena e NOW

(commento Moreno Molla e Federico Fusetti)





(commento Moreno Molla e Federico Fusetti) Ore 17.45 Galles-Portogallo Sky Sport Arena e NOW

(commento Paolo Malpezzi e Pippo Frati)





(commento Paolo Malpezzi e Pippo Frati) Ore 21 Irlanda-Tonga Sky Sport Max e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)

Domenica 17 settembre

Ore 15 Sud Africa-Romania Sky Sport Arena e NOW

(commento Palo Malpezzi e Pippo Frati)





(commento Palo Malpezzi e Pippo Frati) Ore 17.45 Australia-Fij iSky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)





(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti) Ore 21 Inghilterra-Giappone Sky Sport Arena e NOW

(commento Moreno Molla e Andrea De Rossi)

