Sky celebra 20 anni in Italia con un evento aperto al pubblico a Roma (2 - 3 - 4 Ottobre)

Sky celebra i suoi primi 20 anni in Italia. E per l’occasione il 2, 3 e 4 ottobre a Roma, trasformerà il magnifico sito archeologico del Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano in uno studio televisivo d’eccezione. Appuntamento con una serie di incontri che faranno il punto sull’industria creativa nazionale e internazionale, provando a immaginare i futuri scenari possibili del settore e non solo. Ma sarà anche un’occasione per ripercorrere come Sky abbia contribuito in vent’anni allo sviluppo del settore dell’audiovisivo e della creatività, con un impegno che, ancora oggi, è quello di innovare e di sperimentare nuovi linguaggi, nuovi talenti e nuove tecnologie, avendo lo sguardo sempre rivolto al futuro. Al centro dei numerosi panel anche i mutamenti geopolitici, economici, sociali, ambientali e culturali che, come mai avvenuto prima, stanno ridisegnando rapidamente la nostra società. Per festeggiare la ricorrenza molti volti noti dello spettacolo, dello sport e della cultura, si racconteranno in prima persona. La serata iniziale e quella di chiusura saranno arricchite, infine, dalla presenza di artisti musicali che, nella cornice di un complesso monumentale unico al mondo, si concederanno al pubblico oltre le proprie canzoni, in un mix di parole e musica.

Tra interviste, approfondimenti e dibattiti, si alterneranno personalità provenienti dal mondo della politica, dell’economia, dello sport, della cultura, dell’industria, della scienza e dello spettacolo.Fra gli ospiti che interverranno: Andrea Abodi, ministro dello Sport; Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chef stellati e giudici di MasterChef Italia; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Alessandro Borghese, chef e conduttore tv; Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali; Carlo Calenda, segretario di Azione; Giuseppe Conte, presidente del M5S; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Giancarlo De Cataldo, scrittore, drammaturgo e autore tv; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR; la Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci; Valeria Golino, regista e attrice; Maurizio Landini, segretario della Cgil; Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Carlo Lucarelli, scrittore e presentatore televisivo; Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas; Suraya Pakzad, attivista per i diritti delle donne afghane; Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto; Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia; Isabella Ragonese, attrice, drammaturga e regista teatrale; Maria Rescigno, docente di Patologia generale alla Humanitas University; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Antonio Scurati, scrittore; Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito.

Durante le serate del 2 e del 4 ottobre, inoltre, sarà possibile assistere a tre incontri fra parole e musica. Il lunedì in compagnia del leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, mentre mercoledì ci saranno due appuntamenti, uno con Daniele Silvestri e uno con Ghemon.

Altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni.

l’evento ‘Sky 20 anni’ sarà gratuito e aperto al pubblico. Per partecipare in presenza e iscriversi, tutte le informazioni disponibili su SKY TG24.IT e SKY SPORT.IT, l’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti. Sarà inoltre visibile in diretta sul canale 501 di Sky TG24, sul 257 di Sky Sport e i canali digital di entrambe le testate. L’hashtag ufficiale è #Sky20anni.