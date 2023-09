Grande volley su Sky e streaming NOW con i tornei Qualificazione Olimpica femminili e maschili

Ancora grande volley su Sky e in streaming su NOW con i tornei femminili e maschili di Qualificazione Olimpica. Da stasera, sabato 16, a domenica 24 settembre, la nazionale femminile torna in campo, dopo il quarto posto all’Europeo, nel torneo che vale l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre in campo la nazionale maschile che, dopo la finale del Cev Eurovolley 2023 in programma stasera alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, cercherà il pass olimpico.

Calendario serrato per entrambi i tornei preolimpici, con le Azzurre allenate da Davide Mazzanti che, nel girone C, scenderanno in campo a Lodz per affrontare Corea del Sud, Slovenia, Thailandia , Colombia, Stati Uniti, Germania e Polonia. Sette le sfide anche per gli Azzurri di Fefè De Giorgi che voleranno in Brasile per sfidare Repubblica Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile nel girone A.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

Si inizia stasera alle 20.45 con Italia-Corea del Sud su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A commentare le sfide della nazionale femminile saranno Roberto Prini e Fabrizio Monari, con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano e Francesca Piccinini, mentre per quella maschile toccherà a Stefano Locatelli con il commento di Andrea Zorzi.

Durante i tornei preolimpici continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

News e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con gli highlights dei match e aggiornamenti pre e postpartita.