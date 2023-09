Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Ritorna la UEFA Champions League 2023/2024. Tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre, la prima giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Martedì alle 18.45 sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Newcastle (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21 debutto anche per la Lazio che, allo Stadio Olimpico, ospiterà l’Atletico Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta del Napoli, in trasferta in Portogallo dove affronterà il Braga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Stessa ora anche per l’Inter, finalista della passata edizione, impegnata in casa della Real Sociedad: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Grande novità per gli approfondimenti pre e post partita di Champions League Show: Sarà Federica Masolin a condurre gli studi insiemeal suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite e affrontare i temi della nuova stagione. In studio – martedì a partire dalle 17.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e NOW - confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero; mentre mercoledì sarà presente Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

CHAMPIONS 2023/24 DIRETTA - 1a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

ore 17:30: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 20:00: “Champions League Show” Sky Sport 24

ore 23:00: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Con: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news

ore 18:45 Diretta Gol Champions League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.



ore 18:45 AC Milan vs Newcastle United FC

diretta Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

bordocampo Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano, Diretta Gol Federico Zancan

Ventesima presenza dei rossoneri in UCL, meglio in Italia solo la Juve con 23. Terza del Newcastle, l'ultima nel 2002. Nessun precedente fra i due club.



ore 18:45 BSC Young Boys vs RB Leipzig

diretta Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti

Terza presenza degli svizzeri in UCL, dopo l'uscita ai Gironinel 2018 e 2021. Sesta partecipazione dei tedeschi, con 3 passaggi agli ottavi.



ore 21:00 Diretta Gol Champions League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.



ore 21:00 S.S. Lazio vs Club Atlético de Madrid

diretta Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Lorenzo Minotti

bordocampo Matteo Petrucci, Giovanni Guardalà, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Settima presenza della Lazio in UCL. Quattordicesima dell'Atletico Madrid, 11esima consecutiva. Spagnoli in vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti europei.



ore 21:00 Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund

diretta Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, Diretta Gol Daniele Barone

Sedicesima partecipazione dei francesi in UCL, come il Lione. Diciottesima del Borussia D., l'ottava consecutiva. Una vittoria a testa nei 2 precedenti.



ore 21:00 Manchester City vs FK Crvena zvezda

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano

Citizens alla 13esima partecipazione consecutiva in UCL, con 10 passaggi agli ottavi. Terza presenza della Stella Rossa in Champions L., sempre uscita nei Gironi.



ore 21:00 FC Barcelona vs Royal Antwerp FC

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Antonio Nucera



ore 21:00 Feyenoord vs Celtic FC

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Dario Massara

Sesta presenza degli olandesi in UCL, 12esima degli scozzesi. Un solo precedente europeo con la vittoria del Feyenoord nella finale di coppa Campioni 1970. TC: Nicolo' Ramella.



ore 21:00 FC Shakhtar Donetsk vs FC Porto

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti

Diciottesima presenza dello Skakhtar in UCL, meglio in Ucraina solo la Dynamo Kiev con 19. Ventisettesima del Porto, con 16 passaggi agli ottavi.

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

ore 18:00: “ Champions League Show ” Sky Sport 24

ore 20:00: “Champions League Show” Sky Sport 24

ore 23:00: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 24:00: “Champions League show-After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Con: Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news

ore 18:45 Diretta Gol Champions League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.



ore 18:45 Real Madrid CF vs 1. FC Union Berlin

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera, bordocampo Giorgia Cenni, Diretta Gol Daniele Barone

Ventisettesima presenza consecutiva del Real Madrid in Champions League, con 27 qualificazioni agli ottavi. Nessun precedente fra le due formazioni.



ore 18:45 Galatasaray A.Ş. vs F.C. Copenhagen

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Elia Faggion

Diciassettesima presenza dei turchi in UCL. Settima per i danesi, la seconda consecutiva. Una vittoria a testa nei 2 precedenti di Champions League del 2013.



ore 21:00 Diretta Gol Champions League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Champions League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.



ore 21:00 SC Braga vs SSC Napoli

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani

bordocampo Massimo Ugolini, Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Terza partecipazione dei portoghesi in UCL, mai agli ottavi. Ottava presenza del Napoli, giunto ai quarti la scorsa stagione, il suo miglior risultato.



ore 21:00 FC Bayern München vs Manchester United

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Andrea Marinozzi

Sedicesima partecipazione consecutiva dei tedeschi in UCL. Per 15 volte di fila agli ottavi. Venticinquesima presenza dei Red Devils (record inglese).



ore 21:00 Arsenal FC vs PSV Eindhoven

diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Riccardo Gentile

Ventesima partecipazione dei gunners in UCL. Per 15 volte si sono qualificati agli ottavi. Diciassettesima presenza degli olandesi, con 4 volte agli ottavi.



ore 21:00 SL Benfica vs FC Salzburg

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Diciottesima partecipazione dei portoghesi in UCL, la dodicesima nelle ultime 13 stagioni. Sesta presenza degli austriaci. Nessun precedente fra i due club.



ore 21:00 Sevilla FC vs RC Lens

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Elia Faggion

Nona partecipazione degli spagnoli in UCL, la quarta consecutiva. Per 5 volte si sono qualificati agli ottavi. Terza presenza dei francesi. Nessun precedente. *********

ore 21:00 Real Sociedad de Fútbol - FC Internazionale Milano

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Ai rossoneri basta un punto per qualificarsi agli ottavi come secondi, dietro al Chelsea. Agli austriaci basta un punto per un posto in Europa League. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì anche in differita/sintesi con la telecronaca di Dario Massara

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog