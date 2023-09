Ambra a Milano, incontro con la giudice di X Factor 2023 nel negozio flagship Sky

Appuntamento imperdibile venerdì 29 settembre dalle 17 nel negozio flagship Sky di Milano in Corso Vercelli: Ambra Angiolini sarà la protagonista di un incontro aperto al pubblico in cui parlerà di X Factor 2023 e della sua carriera.

Amatissima dal pubblico, Ambra Angiolini è un'artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante.

Da qualche settimana siede al tavolo di X Factor 2023 per la sua seconda edizione consecutiva, e anche quest'anno sta dimostrando passione ed empatia nel suo lavoro di giudice e nella conoscenza con i ragazzi che accorsi per le selezioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand).

Reduce dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, quest'anno è stata ancora una volta protagonista del concerto del Primo Maggio.

Nel corso del suo "meet & greet" nel negozio flagship di Sky di Corso Vercelli, Ambra avrà modo di raccontare tutta la grande “macchina” di X Factor, ma anche di parlare della sua straordinaria carriera, che la vede spaziare tra generi, ruoli e canali di comunicazione nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla cresta dell’onda, dopodiché firmerà autografi e scatterà foto con il pubblico presente nello store.

L’incontro con Ambra Angiolini, che dialogherà con la giornalista di Sky TG24 Federica Pirchio, fa parte di un ciclo di appuntamenti che anche nei prossimi mesi porterà altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.

I negozi Sky sono il posto in cui esplorare in modo semplice e divertente la varietà dell’offerta Sky, tra sport, cinema, show, serie tv e documentari, ma anche tecnologia e connettività performanti con Sky Glass e Sky Wifi, oltre che trovare assistenza specializzata per ogni esigenza.