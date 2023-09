Nazionale Volley Maschile 🏐 nel Torneo Preolimpico, le partite su Sky e NOW

E’ ancora tempo di grande volley su Sky e in streaming su NOW con il torneo maschile di qualificazione olimpica. Da sabato 30 settembre, a domenica 8 ottobre la Nazionale torna in campo, dopo il secondo posto all’Europeo, nel torneo che vale l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il calendario sarà serrato, con gli Azzurri impegnati sette volte in nove giorni: nel girone A affronteranno in Brasile Repubblica Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e i padroni di casa verdeoro. Si inizia, sabato 30 settembre, alle 18.30 con Italia-Repubblica Ceca su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Il telecronista delle sfide della Nazionale azzurra sarà Stefano Locatelli con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano (per Italia-Repubblica Ceca) e Andrea Zorzi (per le altre partite).

Durante il torneo preolimpico continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24. Notizie e curiosità anche sugli account social ufficiali di Sky Sport e su skysport.it con gli highlights dei match e gli aggiornamenti pre e post partita.



Come noto, la formula prevede tre gironi (A in Brasile, B in Giappone, C in Cina) al termine dei quali le prime due classificate di ciascun raggruppamento (sei in totale) raggiungeranno la Francia già qualificata di diritto in quanto Paese Ospitante. Le squadre giocheranno con la formula del round robin. Le classifiche verranno stilate in base al: numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti.

I restanti cinque posti – 12 in totale – verranno assegnati in base al ranking post Fase Intercontinentale della VNL 2024. Per garantire il principio dell’universalità dei Giochi le cinque squadre rimanenti saranno selezionate tenendo conto di: 1) formazioni provenienti da continenti senza qualificate; 2) le migliori squadre classificate non ancora qualificate.

I gironi di qualificazione a Parigi 2024

Pool A (Rio de Janeiro, Brasile):

Brasile, Italia, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Qatar.





Pool B (Tokyo, Giappone)

Giappone, Stati Uniti, Slovenia, Serbia, Turchia, Tunisia, Egitto, Finlandia.





Giappone, Stati Uniti, Slovenia, Serbia, Turchia, Tunisia, Egitto, Finlandia. Pool C (Xi’an, Cina):

Cina, Polonia, Argentina, Olanda, Canada, Messico, Belgio, Bulgaria.

LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO MASCHILE

DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Sabato 30 settembre

ore 18.30 Sky Sport Max e NOW

Italia-Repubblica Ceca

Domenica 1° ottobre

ore 22 Sky Sport Uno e NOW

Italia-Qatar

Martedì 3 ottobre

ore 22 Sky Sport Arena e NOW

Italia-Ucraina

Mercoledì 4 ottobre

ore 18.30 Sky Sport Arena e NOW

Italia-Germania

Venerdì 6 ottobre

ore 18.30 Sky Sport Max e NOW

Italia-Iran

Sabato 7 ottobre

ore 18.30 Sky Sport Max e NOW

Italia-Cuba

Domenica 8 ottobre