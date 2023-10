Dalla Ryder Cup alla MotoGP e pallavolo: il weekend nella Casa dello Sport su Sky

Un altro weekend di grandi emozioni su Sky: dalla Ryder Cup di golf alla MotoGP, dalla pallavolo al rally e alla Superbike. E poi il calcio, con tanti appuntamenti per vivere da vicino i grandi eventi del fine settimana.

Ryder Cup di golf: Europa avanti, la 2^ giornata riparte alle 7.30 - ll Team Europe domina nella prima giornata al Marco Simone di Guidonia Montecelio, chiudendo il venerdì da imbattuto. La squadra capitanata da Luke Donald fa 4 su 4 al mattino con i foursome: non era mai successo prima. Nel pomeriggio gli Stati Uniti devono accontentarsi di tre pareggi. Sabato la 2^ giornata, ancora con i foursomes al mattino e i four-ball nel pomeriggio.

Il programma della Ryder Cup su Sky Sport

Sabato 30 settembre

Dalle 7.30 alle 18.30: Seconda giornata Ryder Cup 2023

Alle 18.30: Studio Ryder Cup

Domenica 1° ottobre

Alle 11: Studio Ryder Cup

Dalle 11.30 alle 18: Terza e ultima giornata Ryder Cup 2023

Alle 18: Cerimonia conclusiva

Alle 18.15: Studio Ryder Cup

Puntate la sveglia! In Giappone la MotoGP in pista dalle 3.50 per la pole - Continua nel Motomondiale l’assedio a Bagnaia in testa al campionato, braccato da Martin e Bezzecchi che con le loro Ducati gli sono vicinissimi. Si corre in Giappone, a Motegi e sono notti intense su SkySport.Puntate la sveglia per le qualifiche che scattano alle 3.45, mentre la gara Sprint è in programma alle 8. Domenica sempre alle 8 il GP live su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Da non perdere anche l'appuntamento con la Superbike: dopo Aragon va in scena questo weekend il penultimo round nella bellissima Portimao, prima del gran finale a Jerez. In diretta su Sky anche il Mondiale Rally, con la tappa in Cile e l'attesa sfida Rovanpera-Evans.

Il programma del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Sabato 30 settembre

Ore 1.35: prove libere 3 Moto3

Ore 2.20: prove libere 3 Moto2

Ore 3.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 3.45: qualifiche MotoGP

Ore 4.40: paddock live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: qualifiche Moto3

Ore 6.40: qualifiche Moto2

Ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

L'Italvolley al torneo preolimpico: alle 18.30 in diretta - Parte ufficialmente il torneo di qualificazione olimpica per i ragazzi allenati da Fefè De Giorgi reduci dall’argento europeo. A Rio de Janeiro, gli azzurri sono inseriti nella pool A con Rep. Ceca, Qatar, Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Il primo match contro Dzavoronok e compagni è su Sky Sport Max e in streaming su Now alle 18.30.

Il programma del torneo su Sky

Sabato 30 settembre

Italia-Rep. Ceca alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now

Domenica 1 ottobre

Italia-Qatar alle 22 su Sky Sport Uno e su Now

Martedì 3 ottobre

Italia-Ucraina alle 22 su Sky Sport Arena e su Now

Mercoledì 4 ottobre

Italia-Germania alle 18.30 su Sky Sport Arena e su Now

Venerdì 6 ottobre

Italia-Iran alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now

Sabato 7 ottobre

Italia-Cuba alle 18.30 su Sky Sport Max e su Now

Domenica 8 ottobre

Italia-Brasile alle 15 su Sky Sport Uno e su Now

La Serie A e i big match all'estero - Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A propone la 7^ giornata. Vuol tornare a correre l'Inter, battuta in casa dal Sassuolo, ora a pari punti col Milan in testa alla classifica e attesa dalla trasferta di Salerno. Domenica a pranzo c'è Bologna-Empoli, mentre il turno si chiude con il Monday Night tra Fiorentina e Cagliari, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ma non c'è solo la Serie A: tutta in diretta anche la Serie B, Sky Sport Calcio per non perdersi nessun gol dell'8^ giornata sabato dalle 14. Non mancheranno i big match all'estero: da Lipsia-Bayern (su Sky Sport Calcio) a Tottenham-Liverpool (su Sky Sport Uno), entrambe in programma sabato alle 18.30. Alle 17, invece, giocherà il Psg sul campo del Clermont (su Sky Sport 257)

Il programma della Serie A, B, C e calcio estero su Sky (anche su NOW)

Sabato 30 settembre

Aston Villa-Brighton (Premier League) alle 13.30 su Sky Sport Max e su Now

Serie B, Diretta Gol 8^ giornata alle 14 su Sky Sport Calcio

Feralpisalò-Spezia (Serie B) alle 14 su Sky Sport 251

Brescia-Ascoli (Serie B) alle 14 su Sky Sport 252

Modena-Venezia (Serie B) alle 14 su Sky Sport 254

Pisa-Cosenza (Serie B) alle 14 su Sky Sport 255

Wolverhampton-Manchester City (Premier League) alle 16 su Sky Sport Max

Bournemouth-Arsenal (Premier League) alle 16 su Sky Sport 253

Ternana-Reggiana (Serie B) alle 16.15 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Albinoleffe-Legnago Salus (Serie C) alle 16.15 su Sky Sport 252

Latina-Brindisi (Serie C) alle 16.15 su Sky Sport 254

Lucchese-Pineto (Serie C) alle 16.15 su Sky Sport 255

Clermont-Psg (Ligue 1) alle 17 su Sky Sport 257

Tottenham-Liverpool (Premier League) alle 18.30 su Sky Sport Uno

Lipsia-Bayern Monaco (Bundesliga) alle 18.30 su Sky Sport Calcio

Giana Erminio-Arzignano (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 252

Trento-Padova (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 253

Pro Vercelli-Fiorenzuola (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 254

Carrarese-Virtus Entella (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 255

Potenza-Monterosi Tuscia (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 256

Salernitana-Inter (Serie A) alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Arezzo-Pontedera (Serie C) alle 20.45 su Sky Sport 252

L.R. Vicenza-Atalanta U23 (Serie C) alle 20.45 su Sky Sport 253

Monaco-Marsiglia (Ligue 1) alle 21 su Sky Sport Max

Domenica 1 ottobre

Bologna-Empoli (Serie A) alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Juve Next Gen-Torres (Serie C) alle 14 su Sky Sport 252

Casertana-Catania (Serie C) alle 14 su Sky Sport 253

Olbia-Ancona (Serie C) alle 14 su Sky Sport 254

ACR Messina-Avellino (Serie C) alle 14 su Sky Sport 255

Nottingham-Brentford (Premier League) alle 15 su Sky Sport Arena

Nizza-Brest (Ligue 1) alle 15 su Sky Sport 257

Serie B, Diretta Gol 8^ giornata alle 16.15 su Sky Sport Calcio

Sampdoria-Catanzaro (Serie B) alle 16.15 su Sky Sport 251

Palermo-Sudtirol (Serie B) alle 16.15 su Sky Sport 252

Bari-Como (Serie B) alle 16.15 su Sky Sport 253

Cittadella-Lecco (Serie B) alle 16.15 su Sky Sport 254

Cesena-Rimini (Serie C) alle 16.15 su Sky Sport 255

Virtus Francavilla-Giugliano (Serie C) alle 16.15 su Sky Sport 256

Friburgo-Augsburg (Bundesliga) alle 17 su Sky Sport 257

Cremonese-Parma (Serie B) alle 18.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Benevento-Crotone (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 252

Foggia-Turris (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 253

Juve Stabia-Monopoli (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 254

Perugia-Sestri Levante (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 255

Lumezzane-Renate (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 256

Rennes-Nantes (Ligue 1) alle 20.45 su Sky Sport Max

Picerno-Sorrento (Serie C) alle 20.45 su Sky Sport 251

Recanetese-Spal (Serie C) alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Il Mondiale di rugby non si ferma - Dopo il match dell'Italrugby contro gli All Blacks continua il torneo mondiale di rugby con altre sfide da non perdere. La 4^ giornata prosegue, infatti, sabato con Argentina-Cile alle 15, Fiji-Georgia alle 17.45 e Scozia-Romania alle 21, in diretta su Sky Sport Arena. Stesso canale domenica per seguire Australia-Portogallo (alle 17.45) e Sudafrica-Tonga (alle 21).

Il programma del rugby su Sky

Sabato 30 settembre

Argentina-Cile alle 15 su Sky Sport Arena e su Now

Fiji-Georgia alle 17.45 su Sky Sport Arena e su Now

Scozia-Romania alle 21 su Sky Sport Arena e su Now

Domenica 1 ottobre

Australia-Portogallo alle 17.45 su Sky Sport Arena e su Now

Sudafrica-Tonga alle 21 su Sky Sport Arena e su Now

Valentino Rossi al Barcellona Endurance, il World Padel Tour, il baseball e il futsal - Il World Padel Tour fa tappa in Germania nel weekend per le semifinali e finali, sia maschile che femminile (live su Sky Sport Tennis). La stagione italiana di futsal si apre con lo scontro diretto tra Italservice Pesaro e L84, protagonista delle ultime Final Four: l'incontro si giocherà live domenica su Sky Sport Max, mentre per quanto riguarda i motori Valentino Rossi farà il suo debutto a bordo della BMW M4 GT3 nel Barcellona Endurance che dà il via ufficialmente alla stagione del Fanatec GTWC Europe (live su Sky Sport Max dalle 15). Per non farsi mancare nulla anche il baseball, con la sfida tra Seattle e Texas.

Gli altri eventi su Sky

Sabato 30 settembre

World Padel Tour (German Open), semifinali M/F sessione diurna dalle 15 su Sky Sport Tennis e su Now

World Padel Tour (German Open), semifinali M/F sessione serale dalle 15 su Sky Sport Tennis e su Now

Domenica 1 ottobre