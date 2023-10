Sky Italia 20 Anni di Successi, CEO Dana Strong ne ha sottolineato il ruolo chiave

Il discorso di Dana Strong, CEO del Sky Group, durante la serata di gala per celebrare i vent'anni di Sky in Italia, è stato davvero significativo e carico di emozione. Ha espresso profonda gratitudine per il passato e una visione audace per il futuro. Nel suo discorso, ha messo in evidenza quanto l'Italia sia cruciale per il futuro e l'innovazione del gruppo.

"L'Italia è al centro del nostro futuro ed è un elemento fondamentale nella nostra strategia per continuare a trasformare le case delle persone, offrendo loro la migliore tecnologia e i migliori contenuti, dallo sport al cinema, dalle serie TV all'intrattenimento. È stato chiaro quanto Sky tenga all'Italia nel suo percorso."

Strong ha anche espresso un grande orgoglio per quanto Sky Italia abbia realizzato negli ultimi vent'anni. Ha attribuito parte di questo successo all'appartenenza al gruppo Comcast, che ha permesso di unire competenze provenienti da diversi paesi. Questa collaborazione ha reso Sky più forte e meglio preparata ad affrontare le sfide del mercato, incluso il lancio di servizi recenti come SkyWiFi e SkyGlass.

Inoltre, con grande entusiasmo, Strong ha previsto una

"traiettoria entusiasmante per la creazione di ancora più contenuti straordinari e innovazione grazie all'incessante impegno di Sky nel fornire la migliore tecnologia e i contenuti più eccezionali ai suoi clienti. Sky Italia è ormai un punto di riferimento per gli italiani, noto per la sua qualità e innovazione."

Strong ha elogiato le produzioni originali italiane, sottolineando i numerosi premi internazionali e i riconoscimenti ottenuti, che dimostrano l'eccellenza delle produzioni "made in Italy." Ha anche sottolineato il ruolo di spicco di Sky Sport, che dal prossimo anno offrirà in esclusiva la Champions League, e di Sky TG24, che è diventato un importante player nel panorama dell'informazione italiana. Un punto davvero rilevante è stato il contributo economico di Sky Italia all'Italia. Strong ha citato una ricerca della SDA Bocconi che ha stimato un contributo complessivo di 50 miliardi di euro al PIL italiano e la creazione di circa 30.000 posti di lavoro all'anno grazie all'attività di Sky Italia, una cifra che è quasi raddoppiata in 20 anni.

Infine, Strong ha condiviso il suo amore per l'Italia, definendola "un paese che coinvolge in modo razionale, personale ed emozionale, per tutto ciò che rappresenta nel mondo."

Ha concluso il suo discorso sottolineando l'impegno di Sky nella lotta alla disuguaglianza digitale attraverso il programma Sky Up, che offre formazione e opportunità. Ha annunciato l'apertura del secondo Sky Up Digital Hub a Roma e ha menzionato il progetto "Sky Up: The Edit," dedicato ai giovani studenti e adolescenti, sottolineando quanto sia importante l'educazione e l'uguaglianza nelle iniziative di Sky.