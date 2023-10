X Factor 2023: formate le squadre per le Home Visit con Ambra Angiolini e Morgan

Bootcamp di X Factor 2023, i giochi sono fatti: anche Ambra Angiolini e Morgan, come già avevano fatto una settimana fa i colleghi giudici Fedez e Dargen D’Amico, hanno formato le proprie squadre da portare alle Home Visit, ultimo step delle selezioni prima delle puntate Live. 20 i concorrenti sopravvissuti alla serratissima giostra delle sedie, 5 per ogni giudice. Come sempre, Francesca Michielin ha fatto gli onori di casa conducendo lo show e interagendo dietro le quinte con gli aspiranti concorrenti prima e dopo le loro esibizioni, raccogliendone le emozioni e gli umori.

L’appuntamento di ieri dello show Sky Original prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 566mila spettatori medi (share del 2,7%), in crescita del +7% rispetto alla puntata precedente e del +11% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno; benissimo anche la permanenza, che sale al 61%. Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana supera quota 1,9 milioni spettatori medi (1.935.087), in linea rispetto alla puntata precedente.

Grazie alle oltre 142mila interazioni social nella giornata e a quasi 150mila interazioni totali, in crescita rispetto alla scorsa settimana rispettivamente del +31% e del +28% e rispetto allo scorso anno del +25% e del +21%, l’hashtag ufficiale #XF2023 è rimasto sul podio delle tendenze durante la messa in onda; in tendenza è entrato anche il nome di Morgan (fonti: Talkwalker, Trends24.in)

Ad aprire le danze è stata Ambra Angiolini, che porta con sé: Gaetano De Caro, che ha presentato una cover di “Pensiero stupendo” di Patty Pravo, confermando le eccezionali doti vocali mostrate alle Audition; gli Isobel Kara con la loro originalissima versione “salentina” di “NIMPHA - La storia di una ninfomane” di Madame; Jacopo Martini con il suo inedito “Dispetto”, pezzo catchy dalle sonorità anni ’80; Matteo Pierotti con la sua “Più o meno” e un’ispiratissima cifra cantautorale; Angelica Bove con una cover ad alto tasso emozionale di “All I Want” dei Kodaline.

Per la squadra di Morgan, invece, a conquistare le 5 sedie disponibili, ottenute tutte con dei sorprendenti switch, sono stati: gli Animaux Formidables, con il loro personalissimo sound sulla cover di “Who Said” dei Planet Funk; Niccolò Selmi, con la sua intensa versione di “Elliot’s Song” di Dominic Fike; i Manifesto che con “Black” hanno fatto riscoprire i Pearl Jam al loro giudice; Anna Castiglia e la sua inedita reinterpretazione di “Un Tempo Piccolo” di Franco Califano; e i Sickteens, con la loro coraggiosa cover di “Hold On” di Justin Bieber rivestita di rock.

Tra una settimana, giovedì 19 sempre su Sky e in streaming su NOW, i 4 giudici porteranno cinque aspiranti concorrenti ciascuno alle Home Visit. Trascorreranno tante ore assieme a loro, per conoscersi meglio e fare le scelte più oculate possibili. Qui le 4 squadre che arrivano agli Home Visit della prossima settimana: con Fedez ci saranno Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba, Asia Leva; Dargen D’Amico porterà con sé Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Stunt Pilots, Edoardo Brogi, Fabrizio Longobardi; Ambra Angiolini sarà accompagnata da Gaetano De Caro, Isobel Kara, Matteo Pierotti, Jacopo Martini, Angelica Bove; con Morgan ci saranno Animaux Formidables, Niccolò Selmi, Manifesto, Anna Castiglia, Sickteens. In ogni squadra, l’insindacabile ma difficilissimo responso dei giudici ne manderà 3 ai Live Show: quali saranno i protagonisti di X Factor 2023?

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedìalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

