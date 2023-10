Riparte la rubrica Area C con la Lega Pro in primo piano su Sky Sport

Riparte Area C. Il primo appuntamento di approfondimento su tutta la Serie C, martedì 17 ottobre, alle ore 16 su Sky Sport 24, canale 200. L’ospite sarà il presidente della Lega Pro Matteo Marani. 30 minuti di approfondimento totalmente dedicati alla #SerieCNOW. Conducono: Marco Demicheli e Luca Mastrorilli. In coordinamento Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio.

Sempre più Serie C. Non solo la presenza del numero uno della Lega Pro, ma anche un focus sulle tre capoliste dei tre gironi di Lega Pro, tema portante della prima puntata. Protagonista dunque il Padova (girone A), con la squadra veneta prima con 18 punti e reduce dai due pareggi di fila contro Pro Sesto e Pro Patria e con una lunghezza di vantaggio sul Mantova secondo. Poi la sorpresa Torres, prima nel girone B e ancora imbattuta al pari del Padova: la squadra di Alfonso Greco (che interverrà in trasmissione) vanta 22 punti dopo 8 giornate, ruolino che gli ha permesso di occupare stabilmente il primo posto in classifica precedendo il Cesena, distante però soli tre punti. Avvio di stagione super anche per la Juve Stabia nel girone C: in “rappresentanza” delle vespe, ospite il centrocampista Alberto Gerbo. Squadra campana che fin qui ha raccolto 18 punti, in un girone agguerrito che vede Foggia, Latina e Benevento tenere il passo della Juve Stabia, ma che per il momento devono accontentarsi della seconda piazza.

Insomma, primo appuntamento da non perdere per la nuova stagione di Area C su Sky Sport.

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C!