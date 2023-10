X Factor 2023: Laura Pausini ospite speciale al primo Live Show con il nuovo album

X Factor 2023 aprirà la sua fase dei Live con una straordinaria super ospite, Laura Pausini. Laura canterà nella prima delle sette puntate in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, nella serata di giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW.

La pop star internazionale – vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar® – presenterà in anteprima sul palco di #XF2023 il suo nuovo disco. Dopo la release del singolo “Durare” (“Durar” nella versione spagnola e “Durar - uma vida com você” nella versione portoghese in duetto con Tiago Iorc), Laura Pausini sarà infatti sul palco della X Factor Arena nell’immediata vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre, il suo nuovo progetto discografico che racchiude in 16 brani le storie di diverse persone e celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro, che percorrono strade parallele senza incontrarsi ma rispettandosi nella reciproca diversità.

Appuntamento con Laura Pausini a X Factor 2023 nel corso del primo Live Show, atteso per giovedì 26 ottobre su Sky e in streaming su NOW.

Giovedì 19 sempre su Sky e in streaming su NOW, i 4 giudici porteranno cinque aspiranti concorrenti ciascuno alle Home Visit. Trascorreranno tante ore assieme a loro, per conoscersi meglio e fare le scelte più oculate possibili. Qui le 4 squadre che arrivano agli Home Visit della prossima settimana: con Fedez ci saranno Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba, Asia Leva; Dargen D’Amico porterà con sé Andrea Settembre, Fabio D’Errico, Stunt Pilots, Edoardo Brogi, Fabrizio Longobardi; Ambra Angiolini sarà accompagnata da Gaetano De Caro, Isobel Kara, Matteo Pierotti, Jacopo Martini, Angelica Bove; con Morgan ci saranno Animaux Formidables, Niccolò Selmi, Manifesto, Anna Castiglia, Sickteens. In ogni squadra, l’insindacabile ma difficilissimo responso dei giudici ne manderà 3 ai Live Show: quali saranno i protagonisti di X Factor 2023?

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

X Factor 2023: capo progetto Paola Costa, supervisore della produzione Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera e Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Elaine Heri, Anna Ferrajoli, Gabriella Nocera, Francesca Todaro, direttore musicale Antonio Filippelli, regia Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

