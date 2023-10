Dove Nessuno Guarda - Elisa Claps, trailer ufficiale della docuserie Sky 13 - 14 Novembre

Dopo il successo del podcast di Pablo Trincia, pubblicato per i trent’anni dalla scomparsa della sedicenne, il caso Elisa Claps diventa una docuserie Sky Original,un’inchiesta in 4 episodi su uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese. Le prime immagini di DOVE NESSUNO GUARDA, IL CASO ELISA CLAPS - LA SERIE vengono svelate oggi con il trailer ufficiale. I quattro episodi che ripercorrono una delle più incredibili storie di cronaca italiane arriveranno il 13 e 14 novembre, due per serata, in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

La docuserie, prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media, è scritta a quattro mani dal protagonista Pablo Trincia e da Riccardo Spagnoli che ne ha curato anche la regia. Un’inchiesta giornalistica, pensata sin dall’origine come un continuum fra la forma di racconto del podcast, che ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese (nel primo mese di lancio sempre al primo posto della classifica Top Podcast di Spotify e ancora oggi fra i primi dieci) e quella del documentario.

DOVE NESSUNO GUARDA, IL CASO ELISA CLAPS – LA SERIE racconta l’inspiegabile comparsa della giovane studentessa, Elisa Claps la mattina del 12 settembre 1993. E il cui mistero viene risolto, in parte, solo nel marzo del 2010 quando il suo corpo viene ritrovato, ormai mummificato, nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

Pablo Trincia è riuscito a ricostruire l’intera vicenda trovando immagini e testimonianze inedite. E restituendo al pubblico anche chi fosse Elisa Claps nella vita di tutti i giorni. Davanti alle telecamere hanno risposto ai suoi interrogativi e raccontato la loro versione della storia, fra gli altri: Amie Benguit, sorella di Omar Benguit, condannato per l’omicidio di una ragazza che ha coinvolto come sospettato anche Danilo Restivo; Filomena Claps, madre di Elisa; Gildo Claps, fratello di Elisa; Nick Gbadamosi, assolto dall’accusa di essere stato complice di Omar Benguit; Tobias Jones, giornalista investigativo; Fabio Sanvitale; giornalista esperto di cold cases, Federica Sciarelli, conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’; Barbara Strappato, vicequestore della Polizia di Stato.

DOVE NESSUNO GUARDA, IL CASO ELISA CLAPS – LA SERIE | Il 13 e 14 novembre in esclusiva su Sky TG24, su Sky Crimee Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

