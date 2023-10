Le squadre per i Live Show X Factor 2023 Sky e NOW sono state formate

Completate le selezioni di X Factor 2023: i giudici hanno scelto i concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno formato le loro squadre al termine di una due-giorni di “ritiro artistico” durante il quale ogni giudice ha avuto modo non solo di riascoltare i 5 artisti che hanno superato la fase dei Bootcamp, ma anche di conoscerli meglio, trascorrendo con loro diversi momenti della giornata e creando con loro un filo diretto grazie a un’attività a loro scelta. Giochi in piscina e una cena a base di pizza per la squadra di Fedez, una villa in campagna con una seduta di meditazione e una gara di apnea in piscina per il gruppo capitanato da Ambra, una dimora antica ed elegantissima riempita dalle note del pianoforte suonato da Morgan e i suoi (e una partita a tennis), una casa immersa tra i monti dove Dargen ha raccolto la sua squadra, coloratissima e sempre con scherzi e battute pronte: le scelte dei quattro sono avvenute sulla base di elementi musicali e personali, per valutare capacità ma anche predisposizione per affrontare un percorso intenso come quello di X Factor. Ma anche un’occasione preziosissima per iniziare a costruire un rapporto di fiducia reciproca in vista dei Live Show, attesi dal prossimo giovedì, 26 ottobre, sempre su Sky e in streaming su NOW.

Per la squadra di Fedez, hanno guadagnato un posto per i Live: Sara Sorrenti, che ha proposto “Desert Rose” di Sting dalla sua magica consolle elettronica, Maria Tomba, che ha mostrato la sua energia con una cover di “Numb” dei Linkin Park,e Asia Leva, che ha riadattato “Changes” di XXXTentacion con alcune strofe riscritte da lei.

La squadra di Ambra sarà composta da Gaetano De Caro, che ha proposto un’emozionante cover piano e voce di “Hope There’s Someone” di Antony and The Johnsons, Matteo Pierotti, che ha reinterpretato “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, e Angelica Bove, che ha incantato con la sua versione di “Iron Sky” di Paolo Nutini.

Per la sua squadra, Dargen ha scelto invece Andrea Settembre, che si è esibito con una cover coinvolgente di “Amandoti” dei CCCP, gli Stunt Pilots, che hanno presentato il loro inedito “Imma Stunt” e Fabrizio Longobardi, con “1950” di Amedeo Minghi.

Della squadra di Morgan, infine,faranno parte Niccolò Selmi, che ha presentato una sua versione de “La nostra relazione” di Vasco Rossi, gli Animaux Formidables, che hanno proposto il loro personale sound sulle note di “Ring On Fire” di Johnny Cash, e i SickTeens, che hanno portato la loro carica rock con una cover di “Careless Whisper” di George Michael.

L’appuntamento di ieri dello show Sky Original prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 515mila spettatori medi(share del 2,4%). Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana supera quota 2 milioni spettatori medi (2.087.922), in crescita del +13% rispetto all’omologo episodio della precedente edizione e del +8% rispetto all’episodio precedente, ottenendo così il miglior risultato di questa stagione.

Grazie alle oltre 140mila interazioni social nella giornata e a quasi 160mila interazioni totali, l’hashtag ufficiale #XF2023 è entrato direttamente al primo posto dei Trending Topic durante la messa in onda rimanendo comunque sul podio durante l’on air; in tendenza sono entrati anche i nomi di Morgan e Ambra (fonti: Talkwalker, Trends24.in)

Formate le squadre, ora non resta che salire davvero sul palco per dare il via alla sfida tra i concorrenti e i loro giudici. X Factor 2023 è pronto a tagliare il nastro di partenza dei suoi Live Show, che inizieranno giovedì 26 su Sky e NOW con la conduzione di Francesca Michielin. Per l’esordio delle puntate in diretta, attese tante sorprese sul palco: a partire dalla performance di una straordinaria super ospite, Laura Pausini.

X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2023: TIM, che per la prima volta sarà Main Partner di X Factor; gli Official Partner Škoda Italia, RINGO, Astra Make-up, Caffè Borbone, Burger King Restaurants Italia, American Express, Allianz, Alpro, Dondi Salotti, O.P.I, WELLA PROFESSIONALS, Vestopazzo, Serenis, Cult, RefrigiWear. RTL 102.5 è la radio ufficiale. Urban Vision è Media Partner. Stories Partner è Vanity Fair Italia. Media partner: Factanza, Billboard Italia, Fanpage.it.

X Factor 2023: capo progetto Paola Costa, supervisore della produzione Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera e Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Elaine Heri, Anna Ferrajoli, Gabriella Nocera, Francesca Todaro, direttore musicale Antonio Filippelli, regia Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2023

Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW Twitter @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita

@xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita Youtube xfactoritalia | Sky | NOW

X FACTOR 2023: tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. In chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

X Factor 2023 aprirà la sua fase dei Live con una straordinaria super ospite, Laura Pausini. Laura canterà nella prima delle sette puntate in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, nella serata di giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW.

La pop star internazionale – vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar® – presenterà in anteprima sul palco di #XF2023 il suo nuovo disco. Dopo la release del singolo “Durare” (“Durar” nella versione spagnola e “Durar - uma vida com você” nella versione portoghese in duetto con Tiago Iorc), Laura Pausini sarà infatti sul palco della X Factor Arena nell’immediata vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre, il suo nuovo progetto discografico che racchiude in 16 brani le storie di diverse persone e celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro, che percorrono strade parallele senza incontrarsi ma rispettandosi nella reciproca diversità.

Guarda X Factor! Tutti i giovedì alle 21.15 in streaming su NOW