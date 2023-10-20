Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 9a alla 19a Giornata diretta tv Sky Sport

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.
La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).
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9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – FIORENZUOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – SPAL Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – CARRARESE Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- TORRES – PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – RECANATESE Domenica Ore 18.30DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – LATINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – TARANTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – FOGGIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – POTENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – BENEVENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – PERGOLETTESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – LUMEZZANE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – L.R. VICENZA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – ATALANTA U23 Martedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- PADOVA – RENATE Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA– TRENTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – VIRTUS VERONA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – AREZZO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – PINETO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – FERMANA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – TORRES Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – VIS PESARO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – PERUGIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – LUCCHESE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL SESTRI – LEVANTE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – CESENA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA– BRINDISI Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – BENEVENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – CROTONE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – PICERNO Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – SORRENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – TURRIS Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PADOVA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – GUBBIO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – ANCONA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – PONTEDERA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA– VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – SPAL Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – AVELLINO Domenica Ore 16.00 DIRETTA SKY E NOW
- CROTONE – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – LATINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – FOGGIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
12ª GIORNATA ANDATA – 03-04-05-06 NOVEMBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – PRO VERCELLI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – LUMEZZANE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – RENATE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – TRENTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – PERUGIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – PESCARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – LUCCHESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – FERMANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – SESTRI LEVANTE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – SPAL Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – AREZZO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – BENEVENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – SORRENTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – BRINDISI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – CROTONE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI – TUSCIA PICERNO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – CATANIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – JUVE STABIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – TURRIS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
13ª GIORNATA ANDATA – 11-12-13 NOVEMBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – NOVARA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – ALESSANDRIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – PRO SESTO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- AREZZO – PINETO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – VIS PESARO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVENTUS NEXT GEN – CARRARESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – GUBBIO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – FERMANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – PONTEDERA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – ANCONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – LATINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AUDACE CERIGNOLA – CATANIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – POTENZA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- SORRENTO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – MONOPOLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
14ª GIORNATA ANDATA – 18-19-20 NOVEMBRE 2023
GIRONE A
- ALESSANDRIA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – RENATE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ATALANTA U23 – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – L.R. VICENZA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – TRENTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – FIORENZUOLA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – LUMEZZANE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – SPAL Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – LUCCHESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – RIMINI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – PERUGIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – PESCARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – TORRES Lunedì Ore 18.30 DIRETTA SKY E NOW
GIRONE C
- AVELLINO – GIUGLIANO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – TURRIS Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – ACR MESSINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – SORRENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – PICERNO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – BENEVENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – BRINDISI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – CROTONE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
15ª GIORNATA ANDATA – 24-25-26-27 NOVEMBRE 2023
GIRONE A
- ATALANTA U23 – MANTOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – PRO SESTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – PRO PATRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – NOVARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – PADOVA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- JUVENTUS NEXT GEN – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – CARRARESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – CESENA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – ANCONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – JUVE STABIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – POTENZA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – LATINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – CATANIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – MONOPOLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
16ª GIORNATA ANDATA – 02-03-04 DICEMBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ALESSANDRIA – FIORENZUOLA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PERGOLETTESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – TRENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – RENATE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – TRIESTINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – PONTEDERA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AREZZO – LUCCHESE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CARRARESE – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – SPAL Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – PESCARA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – RIMINI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – PICERNO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – TURRIS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – CROTONE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – BENEVENTO Domenica Ore 16.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – TARANTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
17ª GIORNATA ANDATA – 08-09-10-11 DICEMBRE 2023
GIRONE A
- ATALANTA U23 – PADOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – MANTOVA Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO SALUS – NOVARA Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – PRO SESTO Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – VIRTUS VERONA Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – TRENTO Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- JUVENTUS NEXT GEN – PINETO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – FERMANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – VIS PESARO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – OLBIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – GUBBIO Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – CESENA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – CARRARESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – ANCONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – CATANIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – JUVE STABIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – POTENZA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – CASERTANA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – BRINDISI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TARANTO – MONOPOLI Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- TURRIS – LATINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
18ª GIORNATA ANDATA –16-17-18 DICEMBRE 2023
GIRONE A
- ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ALESSANDRIA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- ARZIGNANO V. – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIANA ERMINIO – RENATE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MANTOVA – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- NOVARA – TRIESTINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PADOVA – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO SESTO – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRENTO – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS VERONA – PRO PATRIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- ANCONA – PESCARA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AREZZO – PERUGIA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
- CARRARESE – LUCCHESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CESENA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FERMANA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GUBBIO – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- OLBIA – PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PINETO – SPAL Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS ENTELLA – RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIS PESARO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- AVELLINO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BRINDISI – PICERNO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CATANIA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LATINA – BENEVENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONOPOLI – CROTONE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- MONTEROSI TUSCIA – TURRIS Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- POTENZA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CASERTANA – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023
GIRONE A
- ATALANTA U23 – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FIORENZUOLA – NOVARA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- L.R. VICENZA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LEGNAGO – SALUS MANTOVA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUMEZZANE – ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO PATRIA – PRO SESTO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PRO VERCELLI – VIRTUS VERONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RENATE – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TRIESTINA – PADOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE B
- JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- LUCCHESE – ANCONA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PERUGIA – CESENA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PESCARA – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PONTEDERA – CARRARESE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RECANATESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- RIMINI – GUBBIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SESTRI LEVANTE – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SPAL – OLBIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TORRES – PINETO Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
GIRONE C
- ACR MESSINA – MONOPOLI Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- BENEVENTO – CATANIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- CROTONE – AVELLINO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- PICERNO – JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- SORRENTO – CASERTANA Sabato Ore 16.30 DIRETTA SKY E NOW
- TARANTO – LATINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- TURRIS – BRINDISI Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
- VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
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