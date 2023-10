Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 9a alla 19a Giornata diretta tv Sky Sport

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRENTO – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – FIORENZUOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

AREZZO – SPAL Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FERMANA – VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – OLBIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVENTUS NEXT GEN – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PINETO – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – CARRARESE Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

TORRES – PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – LATINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BRINDISI – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CATANIA – TARANTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CROTONE – FOGGIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – POTENZA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SORRENTO – BENEVENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TURRIS – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023

GIRONE A

ALESSANDRIA – PERGOLETTESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – LUMEZZANE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FIORENZUOLA – L.R. VICENZA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO SALUS – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

NOVARA – ATALANTA U23 Martedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

PADOVA – RENATE Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA– TRENTO Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO SESTO – VIRTUS VERONA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

ANCONA – AREZZO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CARRARESE – PINETO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

OLBIA – FERMANA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – TORRES Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – VIS PESARO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – PERUGIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – LUCCHESE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SPAL SESTRI – LEVANTE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS ENTELLA – CESENA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA– BRINDISI Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CASERTANA – JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – BENEVENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – CROTONE Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – PICERNO Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONTEROSI TUSCIA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

POTENZA – SORRENTO Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TARANTO – TURRIS Mercoledì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIANA ERMINIO – PRO SESTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

L.R. VICENZA – PADOVA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRENTO – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

AREZZO – GUBBIO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CESENA – CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FERMANA – ANCONA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVENTUS NEXT GEN – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – PONTEDERA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERUGIA– VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TORRES – SPAL Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BENEVENTO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BRINDISI – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CATANIA – AVELLINO Domenica Ore 16.00 DIRETTA SKY E NOW

CROTONE – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVE STABIA – LATINA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – FOGGIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SORRENTO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TURRIS – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

12ª GIORNATA ANDATA – 03-04-05-06 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

ALESSANDRIA – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ATALANTA U23 – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO SALUS – PRO VERCELLI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

NOVARA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PADOVA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA – LUMEZZANE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO SESTO – RENATE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – TRENTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

ANCONA – PERUGIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CARRARESE – PESCARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

OLBIA – LUCCHESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PINETO – FERMANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – SESTRI LEVANTE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – SPAL Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

VIRTUS ENTELLA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – AREZZO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA – BENEVENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – SORRENTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – BRINDISI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LATINA – CROTONE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONTEROSI – TUSCIA PICERNO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

POTENZA – CATANIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TARANTO – JUVE STABIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CASERTANA – TURRIS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

13ª GIORNATA ANDATA – 11-12-13 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FIORENZUOLA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

L.R. VICENZA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERGOLETTESE – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – NOVARA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – ALESSANDRIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRENTO – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – PRO SESTO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

AREZZO – PINETO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CESENA – VIS PESARO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVENTUS NEXT GEN – CARRARESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERUGIA – GUBBIO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – RIMINI Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – FERMANA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SPAL – PONTEDERA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TORRES – ANCONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA – LATINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AUDACE CERIGNOLA – CATANIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BENEVENTO – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BRINDISI – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CROTONE – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVE STABIA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – POTENZA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

SORRENTO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TURRIS – MONOPOLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

14ª GIORNATA ANDATA – 18-19-20 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

ALESSANDRIA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – RENATE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ATALANTA U23 – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO SALUS – L.R. VICENZA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – TRENTO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

NOVARA – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PADOVA – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA – FIORENZUOLA Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO SESTO – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – LUMEZZANE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

ANCONA – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CARRARESE – SPAL Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CESENA – LUCCHESE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FERMANA – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

OLBIA – RIMINI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PINETO – PERUGIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – PESCARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – TORRES Lunedì Ore 18.30 DIRETTA SKY E NOW

GIRONE C

AVELLINO – GIUGLIANO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CATANIA – TURRIS Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – ACR MESSINA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVE STABIA – SORRENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LATINA – PICERNO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – BENEVENTO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONTEROSI TUSCIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

POTENZA – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TARANTO – BRINDISI Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CASERTANA – CROTONE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

15ª GIORNATA ANDATA – 24-25-26-27 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

ATALANTA U23 – MANTOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FIORENZUOLA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

L.R. VICENZA – PRO SESTO Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO SALUS – PRO PATRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – NOVARA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERGOLETTESE – PADOVA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRENTO – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERUGIA – CARRARESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – CESENA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – OLBIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SPAL – ANCONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TORRES – GUBBIO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA – JUVE STABIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CROTONE – POTENZA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – LATINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – CATANIA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SORRENTO – MONOPOLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TARANTO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TURRIS – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

16ª GIORNATA ANDATA – 02-03-04 DICEMBRE 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ALESSANDRIA – FIORENZUOLA Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – PERGOLETTESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIANA ERMINIO – TRENTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – RENATE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

NOVARA – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PADOVA – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO SESTO – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – TRIESTINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

ANCONA – PONTEDERA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AREZZO – LUCCHESE Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CARRARESE – RECANATESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CESENA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FERMANA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – SPAL Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

OLBIA – PERUGIA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PINETO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS ENTELLA – PESCARA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – RIMINI Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – PICERNO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AVELLINO – TURRIS Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BRINDISI – CROTONE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVE STABIA – BENEVENTO Domenica Ore 16.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LATINA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONTEROSI TUSCIA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

POTENZA – TARANTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CASERTANA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

17ª GIORNATA ANDATA – 08-09-10-11 DICEMBRE 2023

GIRONE A

ATALANTA U23 – PADOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FIORENZUOLA – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

L.R. VICENZA – MANTOVA Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO SALUS – NOVARA Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – PRO SESTO Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERGOLETTESE – VIRTUS VERONA Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – TRENTO Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN – PINETO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – FERMANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERUGIA – VIS PESARO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – OLBIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – GUBBIO Venerdì Ore 17.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – CESENA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – CARRARESE Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – ANCONA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SPAL – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TORRES – AREZZO Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA – CATANIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BENEVENTO – AVELLINO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CROTONE – JUVE STABIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – POTENZA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – CASERTANA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SORRENTO – BRINDISI Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TARANTO – MONOPOLI Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

TURRIS – LATINA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS FRANCAVILLA – AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

18ª GIORNATA ANDATA –16-17-18 DICEMBRE 2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ALESSANDRIA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

ARZIGNANO V. – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIANA ERMINIO – RENATE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MANTOVA – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

NOVARA – TRIESTINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PADOVA – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO SESTO – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRENTO – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS VERONA – PRO PATRIA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

ANCONA – PESCARA Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AREZZO – PERUGIA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW

CARRARESE – LUCCHESE Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CESENA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FERMANA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GUBBIO – RECANATESE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

OLBIA – PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PINETO – SPAL Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS ENTELLA – RIMINI Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIS PESARO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

AVELLINO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BRINDISI – PICERNO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CATANIA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LATINA – BENEVENTO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONOPOLI – CROTONE Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

MONTEROSI TUSCIA – TURRIS Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

POTENZA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CASERTANA – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023

GIRONE A

ATALANTA U23 – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FIORENZUOLA – NOVARA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

L.R. VICENZA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LEGNAGO – SALUS MANTOVA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUMEZZANE – ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO PATRIA – PRO SESTO Sabato Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PRO VERCELLI – VIRTUS VERONA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RENATE – TRENTO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TRIESTINA – PADOVA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

LUCCHESE – ANCONA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PERUGIA – CESENA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PESCARA – FERMANA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PONTEDERA – CARRARESE Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RECANATESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

RIMINI – GUBBIO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SESTRI LEVANTE – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SPAL – OLBIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TORRES – PINETO Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

ACR MESSINA – MONOPOLI Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

BENEVENTO – CATANIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

CROTONE – AVELLINO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

PICERNO – JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

SORRENTO – CASERTANA Sabato Ore 16.30 DIRETTA SKY E NOW

TARANTO – LATINA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

TURRIS – BRINDISI Venerdì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

