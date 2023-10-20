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Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 9a alla 19a Giornata diretta tv Sky Sport

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 9a alla 19a Giornata diretta tv Sky Sport

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S
Sky Italia
  venerdì, 20 ottobre 2023

Serie C NOW 2023 - 2024, calendario gare dalla 9a alla 19a Giornata diretta tv Sky SportTutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva). 

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

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9a GIORNATA ANDATA – 20-21-22-23 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – ALESSANDRIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PADOVA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – NOVARA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – PERGOLETTESE Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – PRO SESTO Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – FIORENZUOLA Venerdì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO  – SPAL Lunedì Ore 20.45   DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA –  VIRTUS ENTELLA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – OLBIA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN –  PERUGIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE –  PESCARA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO –  CESENA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI –  ANCONA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE –  CARRARESE Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • TORRES –  PONTEDERA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO –  RECANATESE Domenica Ore 18.30DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA –  LATINA Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – CASERTANA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – TARANTO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – FOGGIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – POTENZA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – BENEVENTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – JUVE STABIA Sabato Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

10a GIORNATA ANDATA – 24-25-26 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA –  PERGOLETTESE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V.  – LUMEZZANE Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA –  L.R. VICENZA Martedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – TRIESTINA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – ATALANTA U23 Martedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • PADOVA – RENATE Martedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA–  TRENTO Martedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – VIRTUS VERONA Martedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – AREZZO Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – PINETO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO –  JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – FERMANA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – TORRES Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – VIS PESARO Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – PERUGIA Giovedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – LUCCHESE Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL SESTRI –  LEVANTE Giovedì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA –  CESENA Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA– BRINDISI Giovedì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – JUVE STABIA Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – BENEVENTO Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – CROTONE Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – PICERNO Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – CATANIA Mercoledì Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – SORRENTO Giovedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – TURRIS Mercoledì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

 11a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 OTTOBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – ARZIGNANO V. Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO –  PRO SESTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PADOVA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – ATALANTA U23 Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – PRO PATRIA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – NOVARA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA –  FIORENZUOLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – MANTOVA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO –  GUBBIO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA –  CARRARESE Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – ANCONA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – OLBIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – PONTEDERA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA–  VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – RECANATESE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – RIMINI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – SPAL Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – PINETO Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – CASERTANA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – POTENZA Lunedì Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – MONOPOLI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA –  AVELLINO Domenica Ore 16.00  DIRETTA SKY E NOW
  • CROTONE – ACR MESSINA Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – LATINA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – FOGGIA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO –  MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – GIUGLIANO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – TARANTO Domenica Ore 20.45 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

12ª GIORNATA ANDATA – 03-04-05-06 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – TRIESTINA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – L.R. VICENZA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – PRO VERCELLI Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – PERGOLETTESE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – ALBINOLEFFE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – LUMEZZANE Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – RENATE Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – TRENTO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – PERUGIA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – PESCARA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – CESENA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – LUCCHESE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – FERMANA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – SESTRI LEVANTE Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – SPAL Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – TORRES Domenica Ore 14.00 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – AREZZO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – BENEVENTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – SORRENTO Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – BRINDISI Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – CROTONE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI – TUSCIA PICERNO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – CATANIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – JUVE STABIA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA –  TURRIS Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

13ª GIORNATA ANDATA – 11-12-13 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – PADOVA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – MANTOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PRO PATRIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – LEGNAGO SALUS Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – NOVARA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – ALESSANDRIA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA –   PRO SESTO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • AREZZO – PINETO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – VIS PESARO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN – CARRARESE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – VIRTUS ENTELLA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – GUBBIO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – RIMINI Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – OLBIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – FERMANA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – PONTEDERA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – ANCONA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – LATINA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AUDACE CERIGNOLA – CATANIA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – AVELLINO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – MONTEROSI TUSCIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – POTENZA Lunedì Ore 20.30 DIRETTA SKY E NOW
  • SORRENTO – TARANTO Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – MONOPOLI Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

14ª GIORNATA ANDATA – 18-19-20 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALESSANDRIA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – RENATE Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ATALANTA U23 – TRIESTINA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – L.R. VICENZA Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – TRENTO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – PERGOLETTESE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – PRO VERCELLI Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – FIORENZUOLA Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – ALBINOLEFFE Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA –  LUMEZZANE Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – RECANATESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – SPAL Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – LUCCHESE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – AREZZO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – SESTRI LEVANTE Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – RIMINI Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – PERUGIA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – PESCARA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – TORRES Lunedì Ore 18.30 DIRETTA SKY E NOW

GIRONE C

  • AVELLINO – GIUGLIANO Domenica Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – TURRIS Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – ACR MESSINA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – SORRENTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – PICERNO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – BENEVENTO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – BRINDISI Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – CROTONE Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

15ª GIORNATA ANDATA – 24-25-26-27 NOVEMBRE 2023

GIRONE A

  • ATALANTA U23 – MANTOVA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – PRO SESTO Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – PRO PATRIA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – NOVARA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – PADOVA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – ALESSANDRIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – VIRTUS VERONA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – ARZIGNANO V. Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • JUVENTUS NEXT GEN – AREZZO Sabato Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – VIS PESARO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – CARRARESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – CESENA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – PINETO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – FERMANA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – OLBIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – ANCONA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – GUBBIO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – JUVE STABIA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – MONTEROSI TUSCIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – POTENZA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – LATINA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – CATANIA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – AVELLINO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – MONOPOLI Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – CASERTANA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TURRIS – AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – BRINDISI Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW

16ª GIORNATA ANDATA – 02-03-04 DICEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ALESSANDRIA – FIORENZUOLA Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PERGOLETTESE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – TRENTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – RENATE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – LUMEZZANE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – TRIESTINA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – PONTEDERA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AREZZO – LUCCHESE Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CARRARESE – RECANATESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – TORRES Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – SPAL Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – PERUGIA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – PESCARA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – RIMINI Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – PICERNO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – TURRIS Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – CROTONE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – BENEVENTO Domenica Ore 16.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – TARANTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

17ª GIORNATA ANDATA – 08-09-10-11 DICEMBRE 2023

GIRONE A

  • ATALANTA U23 – PADOVA Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 17.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – MANTOVA Venerdì Ore 17.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO SALUS – NOVARA Venerdì Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – PRO SESTO Venerdì Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – VIRTUS VERONA Venerdì Ore 17.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – TRENTO Venerdì Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – ALBINOLEFFE Venerdì Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • JUVENTUS NEXT GEN – PINETO Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – FERMANA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – VIS PESARO Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – OLBIA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – GUBBIO Venerdì Ore 17.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – CESENA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – CARRARESE Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – ANCONA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – AREZZO Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – CATANIA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – AVELLINO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – JUVE STABIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – POTENZA Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – CASERTANA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SORRENTO – BRINDISI Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TARANTO – MONOPOLI Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • TURRIS – LATINA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS FRANCAVILLA – AUDACE CERIGNOLA  Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

18ª GIORNATA ANDATA –16-17-18 DICEMBRE 2023

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ALESSANDRIA – LEGNAGO SALUS Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • ARZIGNANO V. – PRO VERCELLI Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIANA ERMINIO – RENATE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MANTOVA – LUMEZZANE Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • NOVARA – TRIESTINA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PADOVA – FIORENZUOLA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO SESTO – ATALANTA U23 Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRENTO – L.R. VICENZA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS VERONA – PRO PATRIA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • ANCONA – PESCARA Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AREZZO – PERUGIA Lunedì Ore 20.30  DIRETTA SKY E NOW
  • CARRARESE – LUCCHESE Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CESENA – TORRES Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FERMANA – JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GUBBIO – RECANATESE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • OLBIA – PONTEDERA Domenica Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PINETO – SPAL Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIRTUS ENTELLA – RIMINI Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • VIS PESARO – SESTRI LEVANTE Domenica Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • AVELLINO – TARANTO Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BRINDISI – PICERNO Domenica Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CATANIA – SORRENTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LATINA – BENEVENTO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONOPOLI – CROTONE Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • MONTEROSI TUSCIA – TURRIS Domenica Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • POTENZA – ACR MESSINA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CASERTANA – GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

19ª GIORNATA ANDATA – 22-23 DICEMBRE 2023

GIRONE A

  • ATALANTA U23 – ARZIGNANO V. Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FIORENZUOLA – NOVARA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • L.R. VICENZA – ALESSANDRIA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LEGNAGO – SALUS MANTOVA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUMEZZANE – ALBINOLEFFE Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO PATRIA – PRO SESTO Sabato Ore 14.00  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PRO VERCELLI – VIRTUS VERONA Sabato Ore 16.15  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RENATE – TRENTO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TRIESTINA  – PADOVA Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE B

  • JUVENTUS NEXT GEN – VIS PESARO Sabato Ore 16.15 DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • LUCCHESE – ANCONA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PERUGIA – CESENA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PESCARA – FERMANA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PONTEDERA – CARRARESE Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RECANATESE – VIRTUS ENTELLA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • RIMINI – GUBBIO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SESTRI LEVANTE – AREZZO Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • SPAL – OLBIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • TORRES – PINETO Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW

GIRONE C

  • ACR MESSINA – MONOPOLI Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • BENEVENTO – CATANIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • CROTONE – AVELLINO Venerdì Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • FOGGIA – MONTEROSI TUSCIA Sabato Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • GIUGLIANO – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 20.45  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
  • PICERNO – JUVE STABIA Venerdì Ore 18.30  DIRETTA ESCLUSIVA SKY E NOW
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