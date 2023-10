Elettrizzante X Factor 2023, al via Live Show su Sky e NOW. Ospite speciale Laura Pausini

La sfida si accende a X Factor 2023: dopo un percorso ricco di colpi di scena e selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, e torna sul palco dell’X Factor Arena, casa di #XF2023. Da giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, partono i Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. A condurre lo show Francesca Michielin, che arriva ai Live dopo aver accompagnato nelle prime fasi giudici e artisti in gara con empatia ed ironia.

Per i giudici la scelta dei 3 componenti da portare in squadra è stata complessa e sentita, tutti si sono lasciati guidare dal loro istinto e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva nelle ultime Home Visit. E così Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba; Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro; Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI.

Per i quattro giudici, quest’anno, il compito è più impegnativo e stimolante che mai: saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. Sin da subito, dal primo Live Show, durante il quale, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

Nel team creativo che settimana dopo settimana affiancherà i giudici in questo lavoro, immaginando e poi creando concretamente lo show musicale e televisivo all’interno della nuova X Factor Arena di Assago (alle porte di Milano), confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Anche quest’anno X Factor 2023 sarà ricco, puntata dopo puntata, di ospiti straordinari e ciascuno darà vita ad una performance realizzata in esclusiva per il programma.

Super ospite del primo Live, giovedì 26, sarà Laura Pausini, pop star internazionale – vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar® – presenterà in anteprima sul palco dell’X Factor Arena il suo nuovo disco “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27.

I Live Show di X Factor 2023 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il mercoledì successivo al primo on air saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Torna poi anche quest’anno l’appuntamento quotidiano che accompagna, come da tradizione, i Live: è già in onda il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di giudici e concorrenti e le immagini della quotidianità dei ragazzi all’interno del Loft in cui vivono durante la loro esperienza a #XF2023.

Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l’AnteFactor, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena. Con la conduzione di Gianluca Gazzoli, in diretta dal backstage, ogni settimana conosceremo le emozioni dell’immediata vigilia dello show dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.

LE SQUADRE E GLI ARTISTI IN GARA

SQUADRA DI FEDEZ

ASIA - Studentessa di Sezze, in provincia di Latina, è nata nel 2004. All’anagrafe è Asia Leva. Inizia a calcare il palcoscenico all’età di 3 anni interpretando vari personaggi di musical e appassionandosi ai diversi generi musicali, iniziando poi a studiare canto all’età di 6 anni. Col passare degli anni, studia violino e chitarra e segue le impronte dei suoi genitori nel canto e nella danza. Viene influenzata da vari generi musicali, trovando poi il suo posto nella musica black. La sua base è l’r&b a cui aggiungere una spruzzata di rock e tanto rap anni ‘90. Sul palco ASIA appare come una performer nata: determinatissima, sicura di sé, quando canta tira fuori una grinta esplosiva.

Brano Audition: I Like It, Cardi B, Bad Bunny & J Balvin (4 sì dai giudici)

Brano Bootcamp: Bang Bang, Ariana Grande, Jessie J, Nicki Minaj

Brano Home Visit: Changes, XXXTentacion

Maria Tomba - Originaria di Verona, ora vive a Milano: Maria è una studentessa 20enne, coloratissima e super espansiva. I suoi outfit sono divertenti come lei, le sue ciabatte di pelo rosa ostentate orgogliosamente e le corse infinite sul palco sono indimenticabili… sognando, come da lei stessa dichiarato alle Audition, un tour mondiale. Racconta di sogni e avventure e di un mondo visto, appunto, attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia. Per descrivere se stessa, dice: «E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse ‘goodbye’ al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma - Ma - Ma - Ma - Ma - Maria Tomba».

Brano Audition: Piece of My Heart, Janis Joplin (3 sì, no da Ambra)

Brano Bootcamp: America, Gianna Nannini

Brano Home Visit: Numb, Linkin Park

SARAFINE - Sara Sorrenti, nome d’arte SARAFINE. 34 anni, calabrese di nascita e ora a Bruxelles, fino a poco fa divideva le sue giornate tra due lavori: faceva l’assistente amministrativa, si è sempre occupata di tasse e contabilità, e la musicista, ma poi ha deciso di seguire la sua passione e si è licenziata dedicandosi al suo sogno. Il suo stile musicale raccoglie elementi legati alla musica elettronica e leggera e influenze musicali dubstep, tecno, trap, drill, pop, a formare un electro-pop ipnotico: scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, il tutto per creare una performance completa. I suoi testi, in italiano e inglese, e le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Brano Audition: Malati di gioia, inedito (4 sì)

Brano Bootcamp: The House of the Rising Sun, The Animals

Brano Home Visit: Desert Rose, Sting

SQUADRA DI AMBRA ANGIOLINI

Angelica - Romana, 20 anni, con un passato come cameriera e operaia, Angelica (che di cognome fa Bove) ha iniziato a cantare – stando a quel che dice lei stessa - «nella vasca da bagno». Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce toccante e dolce. La sua storia è molto delicata, lei stessa l’ha solo accennata sul palco senza scendere troppo nei dettagli. Il suo obiettivo è lavorare con le emozioni più intense, usando la musica come mezzo di espressione, ispirandosi allo spirito soul.



Brano Audition: La Notte, Arisa (4 sì)

Brano Bootcamp: All I Want, Kodaline

Brano Home Visit: Iron Sky, Paolo Nutini

Gaetano De Caro - È il più giovane tra i concorrenti di quest’anno, solo 16 anni. Gaetano è di Casamassima, un paese vicino Bari. È sempre stato molto a contatto con la musica, fin da quando era molto piccolo, cosa che lo ha portato ad esplorare sempre più generi possibili: da Lady Gaga a Lana Del Rey fino a Marilyn Manson. Ma ad ispirarlo particolarmente è proprio Lady Gaga che Gaetano De Caro grazie alla quale inizia a concretizzare la sua musica imparando a suonare la chitarra prima di dare spazio alla sua voce, accompagnata dal suono del pianoforte. Il progetto di Gaetano è un’avventura personale alla ricerca di un suono col quale esprimere i messaggi e le emozioni che vuole condividere col pubblico. Nonostante la sua giovane età, ha trovato uno stile ben definito e riconoscibile, sia nel look che nel canto: la sua voce è profonda, calda, penetrante, potente, capace di raggiungere e colpire tutti.

Brano Audition: It’s a Man’s Man’s Man’s World, James Brown (3 sì, no da Dargen)

Brano Bootcamp: Pensiero stupendo, Patty Pravo

Brano Home Visit: Hope There’s Someone, Antony and The Johnsons

Matteo Alieno - Classe 1998, di Roma, è autore, musicista polistrumentista, producer. All’anagrafe Matteo Pierotti, si presenta come un ragazzo di un’altra epoca, un po’ impacciato e timido, e la musica è l’unico “gioco” in cui si sente completamente a suo agio. Per le sue canzoni si ispira alla musica italiana e a quella inglese, ma anche al cinema di Massimo Troisi. Inizia a conoscere la musica all’età di 6 anni: ora scrive come pensa e canta come parla. Pubblica i suoi primi singoli nel 2019; la sua canzone “Non Mi ricordo” entra tra i vincitori del “Primo Maggio Next 2020”; a ottobre 2020 pubblica il suo primo album “Astronave”; a dicembre 2022 esce il disco “ALIENI”.

Brano Audition: Io non canto, Franco Califano (4 sì)

Brano Bootcamp: Più o meno, inedito

Brano Home Visit: Sfiorivano le viole, Rino Gaetano

SQUADRA DI DARGEN D’AMICO

SETTEMBRE - 21 anni, è uno studente che ama e canta pop. La sua passione per la musica si fa sentire sin da subito: quando ha 6 anni, il piccolo Andrea (Settembre è il suo vero cognome) inizia a frequentare corsi di danza, seguiti – qualche anno dopo – dal canto, per studiare il quale si iscrive in una accademia nella quale può approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale. A 12 anni iniziamo le prime composizioni; pochi anni dopo escono alcuni singoli tra cui “Su”, con cui partecipa e vince il Festival Show 2018. Parallelamente al percorso canoro, decide di aprire un canale YouTube e un profilo TikTok che conta più di 940 mila followers. Nel 2020 escono i suoi nuovi brani “Soli insieme” e “Bum bum”; nel 2022 è finalista di “Deejay on stage” organizzato da Radio Deejay. SETTEMBRE è napoletano doc, e mette tutta la sua napoletanità nelle sue performance, tanto da creare un genere a parte.

Brano Audition: ME STAJE APPENNENN’ AMÒ – LIBERATO (4 sì)

Brano Bootcamp: End Of The Road, Noga Erez

Brano Home Visit: Amandoti, CCCP

Il Solito Dandy - Nato nel 1993, di origini torinesi, Fabrizio Longobardi in arte Il Solito Dandy da bambino dipingeva con suo nonno ascoltando la musica lirica, il giorno prima del suo esame di terza media ha scoperto la chitarra elettrica. Dopo alcune band liceali, a 19 anni inizia il suo percorso cantautorale per poi trasferirsi nel 2018 a Roma, dove ora è commesso in un negozio di abbigliamento per bambini. Simpatico, chiacchierone, ironico, Il Solito Dandy ha una grande passione per la musica tramandatagli dalla madre e quindi ora ha deciso di inseguire il suo sogno. Nell’autunno del 2017 ha pubblicato il suo primo album “Buona Felicità”, nell’aprile 2022 è il turno di “Turismo Sentimentale”.

Brano Audition: Telefonami tra vent’anni, Lucio Dalla (3 sì, no da Ambra)

Brano Bootcamp: Solo Tu, inedito

Brano Home Visit: 1950, Amedeo Minghi

Stunt Pilots - Gli Stunt Pilots sono un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia, composto da 3 giovani appassionati di musica: Zo, chitarrista e cantante (Lorenzo Caio Sarti, 25 anni, Milano); Moonet, bassista e sound engineer (Simone Colombaretti, 24 anni, di Legnano, Milano); Farina, batterista e visual designer (Emanuele Farina, 24 anni, Salerno). Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e le loro radici musicali diverse sono gli elementi chiave nella creazione e nella produzione della loro musica: un mix di sonorità elettroniche, trap, rock. Attraverso la loro musica, gli Stunt Pilots cercano di trasmettere un messaggio di liberazione e autenticità, invitando gli ascoltatori a uscire dalla zona di comfort e a vivere pienamente le proprie passioni e desideri. Sono un richiamo a non vivere in "autopilota", ma a fare scelte coraggiose e a cogliere le opportunità che la vita offre. Al cospetto di pubblico e giudici si presentano molto simpatici.

Brano Audition: Kiss, Prince & The Revolution (4 sì)

Brano Bootcamp: Aeroplane, Red Hot Chili Peppers

Brano Home Visit: Imma Stunt, inedito

SQUADRA DI MORGAN

Animaux Formidables - Un duo misterioso, formatosi a inizio 2022: possiamo dire solo che i componenti sono Mr. Formidable e Mrs. Formidable, si esibiscono sempre con le maschere da gatto a coprire i volti. Sono di Torino, hanno rispettivamente 44 e 35 anni, sono partner anche nella vita. Il genere che li descrive al meglio è “garage-fuzz-noise”, con percussioni e chitarra/voce. La loro idea è quella di dare sfogo a un istinto viscerale, asciutto ed essenziale, calandosi nei panni di due personaggi con connotazioni animalesche, nutriti da sempre di glam, blues e rock ‘n’ roll. Il loro disco d'esordio è “We are all animals” uscito a febbraio 2023.

Brano Audition: We Are All Animals, inedito (4 sì)

Brano Bootcamp: Who Said, Planet Funk

Brano Home Visit: Ring On Fire, Johnny Cash

SELMI - All’anagrafe Niccolò Selmi, ha scelto il suo cognome per salire sul palco. 22 anni, cameriere, si avvicina alla musica per trovare rifugio in un momento difficile della sua vita: per lui la musica è un aiuto fondamentale per trovare un contatto con il mondo, consentendogli di comunicare. I suoi brani lasciano intendere la volatilità del suo umore, che lo scaglia tra alti e bassi senza preavviso, perciò si traducono in generi contrastanti, accumunati dall’identità dell’artista. Ragazzo molto riflessivo, profondo e introverso, già dalle Audition SELMI propone un inedito grazie al quale porta giudici e pubblico nel suo mondo con grande delicatezza.

Brano Audition: Doccia Ghiaccia, inedito (4 sì)

Brano Bootcamp: Elliot’s Song, Dominic Fike

Brano Home Visit: La nostra relazione, Vasco Rossi

SickTeens - Alex (Alessandro Ruzza), 20 anni, frontman; Gonza (Francesco Gonzaga), 19 anni, chitarrista; Rick (Riccardo Bertani), 20 anni, batterista. Sono cresciuti insieme a Reggio Emilia, sono compagni di scuola dalle medie: avevano esperienze autonome e diverse, poi nel 2020 hanno deciso di unirsi nei SickTeens. Sono giovanissimi e freschissimi, contemporanei. La loro è una band nata e cresciuta per le strade della loro città che sintetizza, attraverso un genere alt-rock/nu metal, la necessità di esprimere la propria idea di musica. Con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza e abbracciando la nuova ondata del pop punk esplosa negli ultimi anni, i SickTeens mettono a nudo le inadeguatezze che ritrovano in un mondo sempre più confusionario, con una sensibilità autentica, senza sovrastrutture. Il loro obiettivo è ritagliarsi un posto nella scena contemporanea, esplorando nuovi stili senza tralasciare il background musicale che li ha avvicinati inizialmente. Nel 2021 hanno rilasciato il loro primo ep omonimo.

Brano Audition: Youngblood, 5 Seconds of Summer (4 sì)

Brano Bootcamp: Hold On, Justin Bieber

Brano Home Visit: Careless Whisper, George Michael

Tornano ANTEFACTOR con GIANLUCA GAZZOLI e l’appuntamento quotidiano con il DAILY

Due appuntamenti imperdibili ci accompagneranno, settimana dopo settimana, fino alla finalissima di X Factor 2023, in programma giovedì 7 dicembre. Ogni giovedì sera, a pochi minuti dall’inizio dei Live Show, in diretta dal backstage di #XF2023 Gianluca Gazzoli, ci racconterà tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo con AnteFactor: dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti, un rapidissimo preludio di quello che ci aspetta sul palco della X Factor Arena nel clima già caldissimo del dietro le quinte dello show.

E poi torna anche il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Home Visit, l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2023 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile.

Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

LACCIO E SHAKE del MODULO PROJECT il team creativo dei Live Show

Anche quest’anno X Factor promette di mettere in scena uno spettacolo musicale e televisivo unico. La firma sarà ancora del team creativo di Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, duo creativo trasversale in cui si uniscono talento artistico e competenza tecnica, che nel 2009 hanno fondato la “Modulo Academy” della quale sono ancora oggi direttori. Consolidando per il terzo anno consecutivo il legame con X Factor, Laccio e Shake cureranno tutta la fase dello spettacolo, dall’ideazione alla progettazione fino alla messa in scena.

Laccio è Emanuele Cristofoli, ballerino, coreografo e direttore artistico tra cinema, musica, pubblicità e moda, che negli ultimi anni è stato, tra le altre cose, Director Choreographer alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Qatar 2022, coreografo nell’edizione Eurovision Song Contest di Torino 2022, curatore delle coreografie di The New Pope, Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino oltre ad aver lavorato con Laura Pausini e Måneskin; Shake, all’anagrafe Fabio Bernardini, dopo le prime esperienze come writer si è appassionato alla danza iniziando la sua carriera da ballerino con il gruppo Modulo Project con il quale ha avuto la possibilità di ballare e collaborare con grandi personaggi della musica e dello spettacolo; inizialmente insegnante di hip hop e house dance, con il passare del tempo decide di dedicarsi unicamente al mondo dell’house; ha una grande passione per il mondo dei video, tanto da fondare la sua casa di produzione: Plastik Dreamer Urban Filmmaking Crew.

L'APP X FACTOR 2023

L'app di X Factor 2023 ha 4 sezioni: HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2023; PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice, concorrente o il conduttore; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2023; e infine TrisFactor, il nuovo fantagioco in cui ogni giocatore dovrà indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2023, abbinando un personaggio del cast ad un evento relativo al Live Show in onda.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB : accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google; App XF2023 : scaricando gratis l’App X Factor 2023 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

: scaricando gratis l’App X Factor 2023 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google; Decoder Sky Q :tasto verde del telecomando;

:tasto verde del telecomando; Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

