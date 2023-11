Tensione e scontri tra i giudici a X Factor 2023: gli highlights Sky e NOW della seconda puntata

Secondo Live Show con grande tensione, a X Factor 2023: i quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan accesissimi fin da subito nel prendere posizione in difesa dei propri artisti; una conduttrice, Francesca Michielin, abile nel tenere le fila di tutto e a guidare la serata; un ripescaggio, con gli Astromare ora ufficialmente in gara (nella squadra di Morgan) dopo aver avuto la meglio rispetto ad Anna Castiglia; un nuovo concorrente che ha dovuto lasciare il palco a fine serata, la 18enne della provincia di Latina ASIA.

A metà serata è andato in scena lo show di Elodie che ha illuminato l’X Factor Arena con un medley dalle sonorità clubbing, che hanno trasformato il palco in uno spettacolare dancefloor: la performance sulle note di “Red Light”, brano che dà il nome al suo clubtape, e “A fari spenti” è stata accompagnata da coreografie create ad hoc per l’occasione.

Il secondo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 607mila spettatori medi con una share del 3,3%; 1 milione 716 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8: un dato che è in crescita del +13% rispetto all’esordio della scorsa stagione.

Ieri sui social, grazie alle 209mila interazioni social nella giornata di ieri (un dato che cresce del +16% rispetto allo scorso anno e rimane in linea rispetto all’esordio di una settimana fa) e 283mila interazioni totali (qui il dato cresce del +50% rispetto a un anno fa e del +30% sull’episodio precedente), l’hashtag ufficiale #XF2023 è entrato in seconda posizione nei Trending Topic di Twitter pochi minuti dopo l’inizio della serata per poi salire subito in vetta dove è rimasto per tutta la messa in onda; ancora venerdì mattina l’hashtag è nelle primissime posizioni dei TT. In tendenza durante la serata anche altri nomi legati a X Factor: Elodie, Morgan, Ambra, Dargen, Astromare, Anna Castiglia, Maria Tomba (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Serata carichissima per tutti, senza un attimo di respiro. Ad aprire la prima manche è stata Angelica, tra i talenti più apprezzati della squadra di Ambra, con la sua intensa versione di “Love Me Again” di John Newman; quindi gli Stunt Pilots di Dargencon la loro elegante versione fusion di “Englishman a New York” di Sting; SELMI del roster di Morgan si è esibito con la sua delicata cover di “No Surprises” dei Radiohead; Maria Tomba cheha portato la sua carica di energia su “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC facendo entusiasmare il suo giudice Fedez e il pubblico; Il Solito Dandy che insieme a Dargen prosegue il suo percorso di ricerca nella musica italiana con “Giulia” di Gianni Togni contaminata con i Daft Punk; Gaetano De Caro, con Ambra, ha proposto la sua versione piano e voce di “Dancing On My Own” di Calum Scott.

Quindi, nel secondo gruppo di artisti, è stato il turno dei SickTeens, il cui mentore Morgan ha confezionato insieme a loro una personale versione di “Voices” di Russ Ballard; poi SARAFINE, del team di Fedez, che ha portato sul palco i The Beatles con "Eleanor Rigby" con un testo riscritto da lei; SETTEMBRE della squadra di Dargen, con “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; ASIA, dal roster di Fedez, con l’esplosivo rap “All The Stars” di Kendric Lamar, Sza sempre con un testo riscritto, i ripescati Astromare – da subito in gara nella squadra di Morgan, rimasto con un concorrente in meno dopo l’esordio – con la trascinante “Don’t Stop Me Now” dei Queen; e infine Matteo Alieno, di Ambra, con “Dio mio no” di Lucio Battisti.

I due meno votati sono stati rispettivamente Gaetano De Caro e ASIA, giudici divisi – Ambra e Dargen hanno salvato il primo, Fedez e Morgan la seconda – e al Tilt il pubblico ha scelto di salvare il giovanissimo artista pugliese.

La gara proseguirà settimana prossima, e c’è da scommetterci che i giudici continueranno sia a monitorare con grande attenzione il percorso dei propri ragazzi sia a controbattere a ogni parola al tavolo. Sarà un terzo Live accesissimo, e a fine serata, ieri, è arrivato l’annuncio del prossimo ospite: Colapesce Dimartino saranno il prossimo giovedì 9 novembre sul palco di X Factor 2023 dove porteranno per la prima volta dal vivo, insieme ai loro successi, il loro nuovo album “Lux Eterna Beach”, prima di partire in tour nei più importanti club italiani. Appuntamento a giovedì prossimo, sempre su Sky e in streaming su NOW.

