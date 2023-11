A cena da Maria Latella, il Dinner Talk di Sky TG24 torna con la sua freschezza

Torna con la sua quarta edizione ‘A cena da Maria Latella’, il Dinner Talk di Sky TG24 che mira ad analizzare il mondo della politica e dell’attualità, condito dal suo inconfondibile tocco di freschezza e convivialità. Padrona di casa, la giornalista Maria Latella, che coinvolgerà i partecipanti con la sua ormai iconica ‘cena’ offrendo loro anche molti spunti di discussione e approfondimento. Il programma andrà in onda sul canale all news con una serie di cinque incontri a partire dal 10 novembre, ogni venerdì alle 21:00 e sarà sempre disponibile on demand su skytg24.it.

“A cena da Maria Latella” trasforma gli ospiti in commensali rendendo l’appuntamento unico nel suo genere: tra una portata e l'altra, eminenti figure del mondo della politica, dell'economia, dell'industria e della cultura si riuniranno in una vera e propria sala da pranzo, lontano dalle luci e dagli studi televisivi, per esplorare i temi più rilevanti della politica e dell’attualità . Ogni argomento sarà affrontato in modo completo, attraverso un dibattito profondo e coinvolgente, ma con uno stile più informale rispetto ai tradizionali talk show e più simile a una cena tra amici.

Al centro della prima puntata del nuovo ciclo, la sensazione di insicurezza che si avverte in grandi e piccole città e che spesso ne condiziona la qualità della vita. Paura di crimini,reati come furti, aggressioni e vandalismo sono fattori possono portare le persone a sentirsi costantemente in guardia, rendendo difficile godere appieno della vita urbana. Molte città stanno adottando misure per migliorare la sicurezza pubblica, cercando di ridurre questa sensazione di insicurezza e rendere l'ambiente urbano più accogliente e confortevole per i loro abitanti. Gli invitati a tavola saranno lo scrittore e già magistrato Giancarlo De Cataldo, la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e un romano che nella serie tv Vita da Carlo ha quasi rischiato di diventare sindaco: Carlo Verdone.

"Eccoci all’attesa quarta stagione – ha detto la conduttrice - e per questo devo ringraziare prima di tutto i meravigliosi telespettatori di Sky TG24 che hanno apprezzato con crescente partecipazione il nostro Dinner Talk. La formula non cambia ma ovviamente essendo un programma di attualità la flessibilità è obbligatoria. Come per il menù che scegliamo ogni settimana. Insieme ai piatti sempre curati dai giovani e talentuosi allievi del famoso istituto tecnico Alberghiero Vespucci di Roma".

Giornalista della carta stampata, della radio e della tv, Maria Latella conduce “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 e “Il caffè della domenica” e “Nessuna è perfetta” su Radio24. Chiamata come fellow visitor dall’Università di Chicago per tenere una serie di seminari sulla politica internazionale, è stata una prestigiosa firma del Corriere della Sera e del Messaggero ed ora scrive per IlSole24Ore. Ha diretto il settimanale A ed è autrice di libri tra cui “Tendenza Veronica”, la fortunata biografia di Veronica Lario, “Il potere delle donne” e “Fatti privati e pubbliche tribù. Storie di vita e giornalismo dagli anni Sessanta a oggi”.ù

