X Factor 2023: eliminazioni shock e ospite Annalisa. Ascolti Sky e Social in Crescita

Quarto Live Show di X Factor 2023 con gara accesissima e molte scintille al tavolo dei giudici, con la “giostra” - la manche spettacolare in cui i cantanti si passano il testimone con esibizioni rapidissime - e una seconda manche tutti contro tutti. Neanche un attimo di respiro per i concorrenti delle squadre di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan; dal palco Francesca Michielin annuncia l'eliminazione di SELMI e dei SickTeens, entrambi della squadra di Morgan che rimane in gara con i soli Astromare. Sul palco show garantito da Annalisa, super ospite di puntata, che ha portato l’X Factor Arena nel suo vortice con un inedito medley delle sue hit “Bellissima”, “Mon Amour” e "Ragazza Sola” e con il suo nuovo singolo “Euforia”, presentato per la prima volta dal vivo.

Il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 519mila spettatori medi con una share del 2,4%; 1 milione 427mila spettatori medi nei sette giorni per la terza puntata su Sky e TV8: un dato che è stabile rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione. Sui social, con 215mila interazioni social totali nella giornata di ieri, il quarto live di #XF2023 registra una crescita nei commenti del +23% rispetto all’omologo episodio della scorsa edizione e del +6% rispetto a una settimana fa. L’hashtag #XF2023 è entrato durante la serata in prima posizione, dove è rimasto per diverse ore fino a tarda notte. In tendenza durante la serata anche Morgan, Ambra, Dargen, Astromare, Annalisa e SELMI (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in)

A dare il via alla gara è stato quindi il meccanismo dell’amatissima (e temutissima) “giostra” di X Factor, con le rapidissime esibizioni di tutti i concorrenti: ad aprire la corsa è stata SARAFINE di“L’amour Est Un Oiseau Rebelle”, poi a seguire i SickTeens con “Youngblood” dei 5 Seconds of Summer, SETTEMBRE con “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra, Angelica con “La notte” di Arisa, Maria Tomba con “America” di Gianna Nannini, SELMI con “La nostra relazione” di Vasco Rossi, gli Stunt Pilots con “How Will I Know” di Whitney Huston, Matteo Alieno con “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, Il Solito Dandy con “Giulia” di Gianni Togni e infine gli Astromare con un mash up di “Johnny B. Goode” e “Tutti Frutti” di Chuck Berry e Little Richard.

Gli artisti rimasti in gara si sono poi esibiti in una seconda manche speciale a tema, supportata da Škoda, l’auto ufficiale di X Factor. Una manche chiamata Car Songs per la quale i giudici hanno scelto brani adatti a diventare colonna sonora dei viaggi. E così, nella squadra di Fedez, Maria Tomba ha portato “September” dei Earth, Wind & Fire e SARAFINE “Tutto il resto è noia” di Franco Califano; in quella di Ambra, Angelica si è esibita su “I’ve Been Loving You Too Long” di Otis Redding mentre Matteo Alieno su “Il chitarrista” di Ivan Graziani; in quella di Dargen D’Amico, Il Solito Dandy torna sul palco con “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni, SETTEMBRE con “Spaccacuore” di Samuele Bersani e gli Stunt Pilots con “Ironic” di Alanis Morissette; infine, in quella di Morgan, i SickTeens “Careless Memories” dei Duran Duran e gli Astromare “Good Vibrations” dei Beach Boys.

I due meno votati della seconda manche sono stati rispettivamente SETTEMBRE, della squadra di Dargen, e i SickTeens, della squadra di Morgan: con tre voti a uno, i giudici nella scelta finale hanno deciso di eliminare questi ultimi, che hanno dovuto abbandonare la gara.

Settimana prossima appuntamento imperdibile con il super ospite Max Pezzali, reduce da una stagione live da record che lo ha visto protagonista con un totale di oltre 520 mila presenze. Un risultato straordinario destinato a ripetersi nell’estate 2024 con la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi italiani “Max Forever–hits only” che toccherà Trieste, Torino, Bologna, Roma e una doppia Milano.

Il quinto Live Show di #XF2023 sarà quindi giovedì 23, sempre su Sky e in streaming su NOW.

