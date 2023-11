Che numeri per Sky Tennis! Finale SINNER vs DJOKOVIC conquista 1.2 Milioni di Spettatori 🎾

Ancora una volta ascolti di altissimo livello per il tennis su Sky. La finale stellare delle Nitto ATP Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, iniziata alle 18 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, è stata vista con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci da 1 milione e 193 mila spettatori medi con il 6,4% di share e 2 milioni e 278 mila contatti unici, con un picco di 1 milione e 406 mila spettatori a fine match. L’incontro che ha visto trionfare per la settima volta il serbo, numero uno al mondo, scala ancora una volta le classifiche degli ascolti del tennis su Sky Sport, piazzandosi al secondo posto come miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic

Grandissima partecipazione anche per gli studi pre e post match, con Eleonora Cottarelli, Raffaella Reggi, Paolo Lorenzi, Ivan Ljubicic, Stefano Meloccaro, Angelo Mangiante che hanno ottenuto rispettivamente 204 mila e 224 mila spettatori medi.

A MALAGA LA CACCIA ALL’INSALATIERA - Dal 21 al 26 novembre appuntamento a Malaga per la fase conclusiva della Davis Cup, in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Tra le 8 nazionali finaliste anche l’Italia di Filippo Volandri, che nei quarti affronterà l’Olanda. La sfida è in programma giovedì 23 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Venerdì 24 e sabato 25 le due semifinali, domenica 26 la finale.

Per Sinner sarà un ritorno in Coppa Davis 14 mesi dopo l'ultima volta. L'ultimo match disputato da Sinner in azzurro, infatti, risale al 18 settembre 2022, contro lo svedese Mikael Ymer a Bologna. Successivamente Jannik non giocò le Finals per l'infortunio alla mano destra accusato a Bercy e lo scorso settembre diede forfait per la fase a gironi di Bologna. Una scelta conservativa che si è rivelata saggia visto il finale di stagione straordinario.

LE NEWS DI SKY SPORT SEMPRE ON LINE - Tutti gli aggiornamenti sugli eventi di tennis che chiudono la stagione anche sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.

La programmazione delle DAVIS CUP FINALS,

in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW:

Martedì 21 novembre - Quarti di finale

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Canada-Finlandia

a seguire Studio Coppa Davis

Mercoledì 22 novembre - Quarti di finale

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Repubblica Ceca-Australia

a seguire Studio Coppa Davis

Giovedì 23 novembre - Quarti di finale

a seguire Studio Coppa Davis

ore 16 Serbia-Gran Bretagna

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 10 Italia-Olanda

ore 9.30 Studio Coppa Davis

Venerdì 24 novembre

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Prima semifinale

a seguire Studio Coppa Davis

Sabato 25 novembre

ore 11.30 Studio Coppa Davis

ore 12 Seconda semifinale

a seguire Studio Coppa Davis

Domenica 26 novembre

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Finale

a seguire Studio Coppa Davis





