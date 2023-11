Sky Italia e Fremantle interrompono la collaborazione con Morgan a X Factor

Sky Italia e Fremantle Italia hanno annunciato congiuntamente la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e di rimuoverlo dalla sua posizione di giudice in X Factor.

Questa scelta è stata motivata da comportamenti ripetuti, ritenuti incompatibili e inappropriati, sia nei confronti della produzione che durante le esibizioni dei concorrenti, oltre a numerose dichiarazioni problematiche. È fondamentale mantenere i concorrenti e il loro percorso al centro del programma. La musica e il talento devono continuare a essere i pilastri di X Factor, e è essenziale che tutto si svolga in un ambiente professionale e che il confronto, pur acceso, avvenga nel rispetto reciproco.

La decisione riflette i valori di Sky, Fremantle e X Factor, con un impegno verso il rispetto di tutte le persone coinvolte, inclusi i concorrenti e il pubblico. La rimozione di Morgan avrà effetto immediato.

X FACTOR 2023 – I LIVE: TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO E IN STREAMING SU NOW, SEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND E VISIBILE SU SKY GO.

X FACTOR 2023 – I LIVE: IL MERCOLEDÌ, IN PRIMA SERATA, SU TV8.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

xfactor.sky.it Hashtag ufficiale #XF2023

#XF2023 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW Twitter @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita

@xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita Youtube xfactoritalia | Sky | NOW

Guarda X Factor! Tutti i giovedì alle 21.15 in streaming su NOW