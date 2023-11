Tennis Coppa Davis Finals 2023 a Malaga, tutti con gli azzurri 🇮🇹 su Sky Sport e NOW

La 111^ edizione della Coppa Davis entra nel vivo. A Malaga iniziano oggi le Finals della massima competizione per nazioni del tennis maschile, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 novembre. L'attesa è per l'Italia di Filippo Volandri che insegue quella vittoria che manca dal 1976, con il dream team composto da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. A guidare la squadra azzurra adesso c'è Jannik Sinner, reduce dalla finale alle ATP Finals contro Novak Djokovic che potrebbe ritrovare da avversario in semifinale. Prima, però, l'Italia dovrà battere l'Olanda di Griekspoor e Van De Zandschulp, nel quarto di finale in programma giovedì alle 10. Oltre gli azzurri e gli olandesi, in gara per l'ambita "insalatiera" ci saranno Canada (campione in carica), Finlandia, Serbia, Repubblica Ceca, Australia e Gran Bretagna.

Alle Finals di Coppa Davis partecipano le otto squadre che hanno superato la fase a gironi, disputata lo scorso settembre in quattro città (Bologna, Manchester, Valencia e Spalato). I team sono stati accoppiati in un tabellone a otto ad eliminazione diretta. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre.

Coppa Davis Finals 2023, i convocati squadra per squadra

Australia : De Minaur, Purcell, Thompson, Kokkinakis, Ebden;

: De Minaur, Purcell, Thompson, Kokkinakis, Ebden; Canada : Auger-Aliassime, Diallo, Galarneau, Pospisil, Raonic;

: Auger-Aliassime, Diallo, Galarneau, Pospisil, Raonic; Finlandia : Ruusuvuori, Virtanen, Kaukovalta, Heliovaara, Niklas-Salminen;

: Ruusuvuori, Virtanen, Kaukovalta, Heliovaara, Niklas-Salminen; Gran Bretagna : Norrie, Draper, Broady, Skupski, Salisbury;

: Norrie, Draper, Broady, Skupski, Salisbury; ITALIA : Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli;

: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli; Olanda : Griekspoor, Van De Zandschulp, Brouwer, Koolhof, Rojer;

: Griekspoor, Van De Zandschulp, Brouwer, Koolhof, Rojer; Repubblica Ceca : Lehecka, Machac, Mensik, Pavlasek;

: Lehecka, Machac, Mensik, Pavlasek; Serbia: Djokovic, Djere, Lajovic, Kecmanovic, Medjedovic.

Coppa Davis, l'albo d'oro recente

2022 : Canada

: Canada 2021 : Russia

: Russia 2020 : non disputata

: non disputata 2019 : Spagna

: Spagna 2018 : Croazia

: Croazia 2017 : Francia

: Francia 2016: Argentina

LE NEWS DI SKY SPORT SEMPRE ON LINE - Tutti gli aggiornamenti sugli eventi di tennis che chiudono la stagione anche sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) dove i followers potranno seguire e commentare live le news attraverso l’hashtag #SkyTennis.

A DICEMBRE SU SKY SPORT - "Ljubo, l’uomo salvato dal tennis" è la nuova produzione originale Sky Sport- in collaborazione con Intesa Sanpaolo- in onda dal 16 dicembre sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Più di 30 anni dopo, Ljubicic torna con Sky Sport a Banja Luka, la cittadina da cui nel 1993 era fuggito a causa della guerra nell’ex Jugoslavia. Numerose le testimonianze raccolte nelle interviste di Stefano Meloccaro, oltre alla partecipazione straordinaria ed esclusiva di Roger Federer. Lo speciale è curato da Giuseppe Marzo e montato da Flavio Chioda, si avvale delle ricerche di Giorgia Mecca e della produzione di Chiara Telleschi.

La programmazione delle DAVIS CUP FINALS,

in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW:

Martedì 21 novembre - Quarti di finale

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Canada-Finlandia

a seguire Studio Coppa Davis

Mercoledì 22 novembre - Quarti di finale

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Repubblica Ceca-Australia

a seguire Studio Coppa Davis

Giovedì 23 novembre - Quarti di finale

a seguire Studio Coppa Davis

ore 16 Serbia-Gran Bretagna

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 10 Italia-Olanda

ore 9.30 Studio Coppa Davis

Venerdì 24 novembre

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Prima semifinale

a seguire Studio Coppa Davis

Sabato 25 novembre

ore 11.30 Studio Coppa Davis

ore 12 Seconda semifinale

a seguire Studio Coppa Davis

Domenica 26 novembre

ore 15.30 Studio Coppa Davis

ore 16 Finale

a seguire Studio Coppa Davis





Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire le le DAVIS CUP FINALS!