Offerta Speciale Paramount+ per il Black Friday e il Cyber Monday!

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Paramount+ Italia ha creato una fantastica offerta: da ora fino al 27 novembre l’abbonamento di tre mesi sarà disponibile a metà prezzo, per soli 3,99€ al mese.

L’abbonamento in offerta è acquistabile direttamente sul sito di Paramount+ Italia.

Paramount+ offre una montagna di intrattenimento che comprende blockbuster, originals e serie esclusive, show di successo e i contenuti preferiti dai bambini. Su Paramount+ l’utente troverà successi internazionali come Compagni di viaggio, The Curse, Halo e Star Trek: Strange new worlds; contenuti italiani come Ex on the Beach, Vita da Carlo Seconda Stagione e Drag Race Italia, e i popolari show televisivi come gli show della CBS tra cui CSI: Crime Scene Investigation e NCIS; il meglio dell’animazione, come SpongeBob SquarePants di Nickelodeon e South Park di Comedy Central; le serie young-adult e gli iconici show musicali di MTV e molto altro ancora.

*Dopo i 3 mesi l’abbonamento si autorinnova al prezzo standard mensile (7,99€/mese) fino alla cancellazione. Solo per i nuovi abbonati e gli ex abbonati idonei. 18+. Si applicano i T&C. Questa offerta del Black Friday è disponibile solo per gli abbonamenti in Italia. Si applica solo all'abbonamento mensile e non prevede una prova gratuita.