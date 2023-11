X Factor 2023, quinto live su Sky e NOW ha portato emozioni, suspense e Max Pezzali

Quinto Live Show avvincente, a X Factor 2023. Tra una gara che ha riservato suspense fino all’ultimo, con una sfida finale tesissima e commovente, e momenti di grande spettacolo anche grazie all’ospite speciale di serata Max Pezzali, sono stati scelti i semifinalisti che arrivano al primo, fondamentale, traguardo di stagione: la presentazione del proprio inedito.

I giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, da questa puntata in un tavolo a 3, si sono dati battaglia per portare i propri artisti all’ambitissima semifinale, la conduttrice Francesca Michielin ha tenuto le fila della serata, aprendola con un medley tutto al femminile su “Remedios” di Gabriella Ferri, “Il Paradiso” di Patty Pravo, “Amore Disperato” di Nada e “Kobra” di Donatella Rettore. Un eliminato, Matteo Alieno, della squadra di Ambra, che ha dovuto abbandonare il palco dopo lo scontro “fratricida” con la compagna di squadra e migliore amica Angelica.

Protagonista della serata anche Max Pezzali, che prima ha trasformato il palco dell'X Factor Arena in una strepitosa festa karaoke con un medley tutto da cantare composto da “Nord sud ovest est”, “Bella vera” e “Tieni il tempo” – accompagnato da un incredibile gruppo di mariachi messicani che ha riarrangiato per l’occasione tutti e tre i brani – e poi si è anche seduto al tavolo, in occasione di una manche straordinaria dedicata interamente ai brani suoi e degli 883.

Il quinto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato il miglior risultato stagionale: 689mila spettatori medi – in crescita del +32% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno e del +33% rispetto alla puntata precedente – con una share del 3,4% e una permanenza del 56% (in crescita di 4 punti rispetto alla settimana precedente); 1 milione 468 mila spettatori medi nei sette giorni per la quarta puntata su Sky e TV8: un dato che è in crescita del +9% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione e del +3% rispetto al Live precedente.

Ieri sui social, con 258mila interazioni social totali nella giornata di ieri il quintoLive è stato il contenuto più commentato del prime time (eventi sportivi esclusi). L’hashtag #XF2023, poco dopo l’inizio della messa in onda, è entrato in Trending Topic direttamente in prima posizione, e ancora nella mattinata di venerdì è in vetta tra le primissime posizioni (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in)

A dare il via alla gara, la prima manche con le esibizioni dei brani che i giudici hanno assegnato alle proprie squadre: Il Solito Dandy (squadra di Dargen) ha cantato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, Angelica (Ambra) si è esibita su “Lover, Please Stay” dei Nothing But Thieves, Maria Tomba (Fedez) ha proposto “Lady Marmalade” di LaBelle, SETTEMBRE (Dargen) ha performato su un mash up composto da “Crazy” di Gnarls Barkley e “Je So’ Pazzo” di Pino Daniele, SARAFINE (Fedez) ha portato la sua versione del canto popolare calabrese “Riturnella”, Matteo Alieno (Ambra) ha interpretato “Costruire” di Niccolò Fabi, Stunt Pilots (Dargen) con “Aint’ No Sunshine” di Bill Withers, gli Astromare (che erano nella squadra di Morgan e sono approdati, nel corso di questa settimana, insieme ad Ambra) “Chi fermerà la musica” dei Pooh.

Nella seconda manche, il velocissimo e speciale carosello senza soluzione di continuità di alcuni dei brani più celebri di Max Pezzali e degli 883. E così nell’ordine hanno cantato: SARAFINE “Hanno Ucciso L'Uomo Ragno”, Stunt Pilots “Nessun Rimpianto”, Matteo Alieno “Con Un Deca”, Astromare “La Regola Dell’Amico”, Angelica "Come Mai”, Il Solito Dandy “Finalmente Tu”, Maria Tomba “Sei Un Mito” e SETTEMBRE “Gli Anni”.

Al ballottaggio finale, i due meno votati della puntata, Matteo Alieno e Angelica: i giudici nella scelta finale hanno di eliminare il giovane autore, musicista polistrumentista e producer romano.

Settimana prossima sarà il momento della tanto agognata semifinale dove finalmente gli artisti rimasti in gara potranno far ascoltare i loro inediti. E non solo, ci sarà anche un graditissimo ritorno: quello di Emma, una delle voci più amate del panorama italiano - con oltre 10 anni di carriera, 7 album di studio e 31 Dischi Di Platino - che torna a X Factor come ospite speciale per presentare il suo ultimo album “Souvenir”, che ha debuttato ai vertici della classifica dei dischi più venduti (terza donna ha raggiungere il numero #1 nel 2023). Il sesto Live Show di #XF2023 sarà quindi giovedì 30, sempre su Sky e in streaming su NOW.

X FACTOR 2023 – I LIVE: TUTTI I GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO E IN STREAMING SU NOW, SEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND E VISIBILE SU SKY GO.

X FACTOR 2023 – I LIVE: IL MERCOLEDÌ, IN PRIMA SERATA, SU TV8.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2023

#XF2023 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOW Twitter @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita

@xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita Youtube xfactoritalia | Sky | NOW

Guarda X Factor! Tutti i giovedì alle 21.15 in streaming su NOW