Imperdibile Giornata di Sport in Diretta Sky e in Streaming NOW - Calcio, Motori, Tennis, Volley e NBA

Una super domenica tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport grandissime emozioni grazie a calcio, motori, tennis, volley e basket. Si inizia alle 12.30 con la tredicesima giornata di Serie A Tim che metterà di fronte Cagliari e Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 14 si continua con il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1, live su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Battaglia aperta per il podio della classifica costruttori, con la Ferrari all’attacco della Mercedes, distante solo quattro punti, e la McLaren pronta a inserirsi nella sfida. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin padrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

Duello all’ultimo sorpasso in MotoGP con il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara della stagione, decisivo per l’assegnazione del titolo piloti 2023. Dopo la vittoria nella Sprint Race di sabato, Jorge Martin prova il tutto per tutto nell’ultima gara della stagione, con Francesco Bagnaia pronto a difendere il titolo e laurearsi campione del mondo per la seconda volta. Semaforo verde alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto diGuido Meda e Mauro Sanchini e le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara con tanti ospiti.

Giornata storica anche per il tennis italiano, con gli azzurri guidati dal CT Volandri che, a Malaga, giocano per l’ottava volta la finale della Davis Cup a 25 anni da Italia-Svezia del 1998. Ad attendere Jannik Sinner e i suoi compagni di squadra ci sarà l’Australia. Appuntamento a partire dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con Eleonora Cottarelli e Paolo Lorenzi che introdurranno la finale con lo Studio Coppa Davis dalle 15.30.

Sky ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei ogni anno tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis. Gli appassionati potranno così vedere il tennis tutto l'anno su Sky (anche in streaming su NOW), che si è aggiudicata i diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Nei due spettacolari Tour sarà possibile seguire le imprese dei migliori giocatori del mondo, dai numeri uno Iga Swiatek e Novak Djokovic, ai campioni della nuova era del tennis come l’azzurro Jannik Sinner. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis al 203 (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.

Non finisce qui, perché il grande sport continua anche la sera con il Campionato Italiano femminile di volley. Alle 19.30 in campo Wash 4 Green Pinerolo-Volley Bergamo su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con il commento di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini. Chiude la ricchissima giornata di sport l’NBA, con Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers che si sfideranno al Fiserv Forum a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e n streaming su NOW (commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina).

Aggiornamenti per tutta la giornata sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok), dove sarà possibile trovare anche gli highlights e i migliori momenti.

CALCIO: CAGLIARI-MONZA 13^GIORNATA DI SERIE A TIM 2023/2024

SU SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 251 E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

dalle 11.30 e dalle 14.30 La Casa dello Sport Day

in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi





in studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi ore 12.30: Cagliari-Monza

telecronaca Riccardo Gentile; commento Nando Orsi;

bordocampo Francesco Cosatti e Valentina Caruso

F1: IL GP DI ABU DHABI

IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

Ore 10.10: F2 – Formula Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

MOTOGP: IL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

Ore 10.35: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17.30: Race Anatomy MotoGP

Ore 20.15: Galà del Motomondiale

TENNIS: FINALE DAVIS CUP AUSTRALIA - ITALIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT TENNIS E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

dalle 15.30 e al termine degli incontri   Studio Coppa Davis

in studio: Eleonora Cottarelli, Paolo Lorenzi, Stefano Pescosolido e Stefano Meloccaro





in studio: Eleonora Cottarelli, Paolo Lorenzi, Stefano Pescosolido e Stefano Meloccaro Ore 16: finale Davis Cup – 1° singolare

Telecronaca Luca Boschetto, commento Stefano Pescosolido, bordocampo Angelo Mangiante





A seguire: finale Davis Cup – 2° singolare

Telecronaca Elena Pero, commento Paolo Lorenzi, bordocampo Stefanio Meloccaro





A seguire: finale Davis Cup – Eventuale Doppio

Telecronaca Elena Pero, commento Paolo Lorenzi, bordocampo Angelo Mangiante



VOLLEY: LA 9^GIORNATA DEL CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE SERIE A1 2023/2024

SU SKY SPORT ARENA E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

Ore 19.30: Wash 4 Green Pinerolo-Volley Bergamo

Telecronaca Stefano Locatelli, commento Francesca Piccinini

BASKET: NBA REGULAR SEASON

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT NBA E NOW

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2023

Ore 21.30: Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers

Telecronaca Flavio Tranquillo, commento Davide Pessina

