Il buco nero della storia italiana, gli episodi oscuri con Flavio Tranquillo su Sky TG24

Un buco nero nella storia italiana del ‘900. La sua immagine è il cratere scavato dalla gelignite il 12 dicembre 1969, il giorno della strage di Piazza Fontana a Milano. Inizia così lo speciale di Sky TG24 dal titolo ‘Il buco nero’, un approfondimento in 8 episodi, narrato da Flavio Tranquillo, con la cura editoriale di Daniele Moretti e la regia di Francesco Venuto, in onda da lunedì 11 dicembre alle 21:00 con due episodi al giorno e disponibile in versione podcast su tutte le principali piattaforme streaming.

Interamente realizzato in realtà aumentata all’interno dell’ Infinite Studio che si basa sulle più avanzate tecnologie di grafica tridimensionale fotorealistica, lo speciale attinge allo sterminato patrimonio di sentenze e saggi storici, citando sempre la provenienza dei contributi e analizzando i fatti che abbracciano un periodo che va dal secondo dopoguerra alle stragi di mafia del ’93, seguendo un approccio storico che vuole combattere la tendenza a non farsi e non fare domande.

«Capisco che la presenza di un giornalista sportivo su questo tema, ammesso che si possa definire con precisione il tema di questo lavoro, possa suonare strana – afferma Flavio Tranquillo - Spero e credo però che non esistano aggettivi in grado di limitare una parola come “giornalista”. Il giornalista, in quanto tale, informa e non forma, stimola e non educa, (si) domanda e non risponde. È quello che ho provato, spero umilmente, a fare. Facilitato e onorato dal lavoro di professionisti e tecnologie straordinarie. L’obiettivo non è quello di essere recensito, ma di dare un piccolo contributo alla formazione della memoria collettiva mancante».

Un progetto che nasce dalla passione civile, da un lato, e la colpevole indifferenza, dall’altro, che ha accompagnato intere generazioni testimoni dello shock causato da questi eventi, ma che troppo spesso si sono accontentate di una narrazione generica, basata più sulle emozioni che sulle riflessioni. Da qui, il tentativo di ragionare su quello che è comunemente chiamato ‘il periodo stragista’ o ‘la strategia della tensione’, termini che rischiano di semplificare enormemente un’epoca nella storia del nostro Paese che merita di essere indagata nella sua complessità. La minaccia di un pericolo incombente, la natura politica di questi eventi, i rapporti spesso opachi tra esponenti istituzionali, estremisti e poteri occulti o criminali e il perdurare di un alone di mistero sui mandanti e sulle responsabilità, sono gli elementi cardine che tengono insieme tutta una serie di episodi chiaroscuri, spesso con significati ambivalenti, ma che per semplificazione nell’immaginario collettivo tendiamo spesso a far ricadere sotto lo stesso cappello. Ecco quindi come Complessità, Paura, Ideologia, Inganni, Stato e Comunicazione, termini che danno il titolo agli episodi di questo approfondimento, diventano anche le parole-chiave con cui cercare di decifrare l’immensa mole di significati generati dalla strategia della paura.

Sinossi degli episodi:

EP. 1 INTRODUZIONE - Primo appuntamento con il viaggio di Flavio Tranquillo dentro stragi, terrorismo e violenza politica del primo mezzo secolo del dopoguerra.





EP. 2 COMPLESSITÁ - Per comprendere il senso di un periodo terribile che condiziona ancora il paese, serve abbracciarne l'enorme complessità, rifuggendo da trappole e semplificazioni.





EP. 3 PAURA - Nel Buco nero c'è stata tanta paura, pianificata dai registi per usarla a scopi politici e avvertita dai cittadini.





EP. 4 IDEOLOGIA - Senza l'ideologia, gli anni '70 e '80 sarebbero stati peggiori. Tra i suoi frutti, però, c'è stata anche la violenza.





EP. 5 INGANNI - L'intricata vicenda è stata segnata da mille mistificazioni, incluse quelle di chi non ha diritto a mentire per sempre.





EP. 6 STATO - "Chi è Stato?". "Cosa è Stato?". "Strage di Stato". La stagione della paura gira tutta attorno a questa parola.





EP. 7 COMUNICAZIONE - Le azioni efferate e le spericolate manovre nell'ombra non avrebbero sortito alcun effetto senza una strategia comunicativa.





EP. 8 CONCLUSIONE - Elaborare il passato rimosso ricostruendo assieme la verità storica è l'unica maniera di guardare al futuro

