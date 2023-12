Papa' Scatenato, commedia esilarante con De Niro. Prima TV Sky Cinema, streaming NOW.

Il leggendario Premio Oscar® Robert De Niro e l’acclamato comico Sebastian Maniscalco sono i protagonisti della divertentissima commedia PAPÀ SCATENATO, in prima tv lunedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Robert De Niro e Sebastian Maniscalco - che del film è anche co-sceneggiatore assieme ad Austen Earl - sono affiancati da un grande cast che comprende Leslie Bibb, Anders Holm, David Rasche e Kim Cattrall, tutti diretti da Laura Terruso. Il risultato è una storia esilarante e che scalda il cuore, fatta di un mix di differenze culturali e affetto familiare che regalerà grandi risate e farà apprezzare al pubblico le differenze tra tutti noi.

SINOSSI - Il film racconta la storia di Sebastian che viene incoraggiato dalla sua fidanzata a portare suo padre Salvo, immigrato e parrucchiere, a un fine settimana con la sua famiglia super-ricca ed estremamente eccentrica di lei. Il fine settimana si sviluppa in quello che può essere descritto solo come uno scontro culturale, lasciando Sebastian e Salvo a scoprire che il bello della famiglia è tutto ciò che riguarda la famiglia.

PAPÀ SCATENATO – Lunedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K, per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.

