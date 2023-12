Risate con il 'Best of' di GialappaShow: comicità e ospiti speciali su TV8 e Sky Uno

Il meglio delle otto puntate di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, tutto condensato in un unico appuntamento di visione. Il “Best of” di questa seconda stagione va in onda su TV8 e, in simulcast su Sky Uno, lunedì 11 dicembre, alle ore 21.30.

Indiscusso padrone di casa, il Mago Forest, spalla dei comici, e allo stesso tempo complice e vittima della Gialappa’s Band, affiancato alla conduzione di questa seconda stagione da Ellen Hidding, Ivana Mrázova, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocío Muñoz Morales, Martina Colombari, Rose Villain ed Elena Santarelli.

Il “Best of” permette di rivivere tutte le gag più esilaranti di una stagione, che ha incontrato il favore di critica ed ascolti, in cui è stato riconfermato tutto il cast comico: Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Alessandro Betti, Toni Bonji, Valentina Barbieri, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Assieme a loro le new entry Edoardo Ferrario, Gigi & Ross, Fabrizio Casalino e Alessandro “Lesc” Bianchi.

Particolarmente apprezzati i contributi musicali dei Neri per Caso, che hanno interpretato secondo il loro stile inconfondibile le canzoni pop, supportando le performance degli ospiti. Direttore artistico il Maestro Vittorio Cosma, con gli arrangiamenti curati da Ciro Caravano dei Neri per Caso.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.

