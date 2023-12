Il palinsesto delle Feste su Sky e NOW. Film, serie TV, intrattenimento disponibili on demand!

Festività natalizie in compagnia di una programmazione ricchissima su Sky e in streaming su NOW In arrivo una vasta proposta di titoli per tutta la famiglia, con prime visioni ed esclusive per soddisfare tutti i gusti, tutto disponibile anche on demand. Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Si parte con gli show più amati, da seguire anche durante le feste: tutti i giovedì c’è la gara culinaria più ambita, quella di MASTERCHEF ITALIA - dal 14 dicembre su Sky Uno e NOW - con gli aspiranti chef giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; tutte le domeniche, gli episodi inediti delle sfide cult di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI (dal 17 dicembre su Sky Uno e NOW), con nuovi risultati da confermare o ribaltare, in Italia e anche all’estero.

Il grande cinema delle feste, propone TRE DI TROPPO - il 25 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW - la commedia per tutta la famiglia di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele, SUPER MARIO BROS – IL FILM - il 26 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW – e il 1° gennaio il decimo capitolo del franchise ad alto tasso di velocità FAST X (lunedì 1° gennaio su Sky Cinema Uno e NOW); mentre il giorno della Befana le quattro migliori amiche del club del libro vivranno una nuova avventura con BOOK CLUB 2 – IL CAPITOLO SUCCESSIVO - sabato 6 gennaio su Sky Cinema Uno e NOW.

Diverse le novità anche nella proposta di serie tv: il gran finale della serie Sky Original NON CI RESTA CHE IL CRIMINE - il 15 dicembre su Sky Serie e NOW - la seconda stagione di PROGETTO LAZARUS, il 18 dicembre su Sky Atlantic e NOW, e per la fine dell’anno arrivano le indagini nella leggendaria “Città del peccato” di CSI – VEGAS - dal 31 dicembre su Sky Investigation e NOW, nuovo spin-off del cult “CSI – Scena del crimine”.

Da segnalare anche LA DIVINA COMETA, domenica 24 dicembre su Sky Arte e NOW, un film con Toni Servillo che incrocia l'Inferno della Divina Commedia con la tradizione del presepe napoletano e BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE, lunedì 25 dicembre su Sky Arte e NOW, la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini e Bernini, ma soprattutto la storia della rivalità di Borromini con sé stesso.

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE

Dal 13 dicembre, torna su Sky Serie e NOW l’ultima stagione di SANDITON, l’amata serie creata da Andrew Davies, per rivivere l’ultimo romanzo incompiuto della scrittrice inglese Jane Austen. Su Sky Crime e NOW la storia del dottor Christopher Duntsch, il medico statunitense salito alla cronaca per i gravi episodi di negligenza verificatisi durante le sue operazioni che hanno causato gravi problemi di salute ai pazienti e, in numerosi casi, anche la morte. La docuserie DR. DEATH – IL DOTTORE MALVAGIO presenta interviste inedite, veri testimoni e racconti di alcuni sopravvissuti. Il leggendario attore PETER O’TOOLE viene raccontato nell’omonimo documentario su Sky Documentaries e NOW che mostra come abbia ispirato una generazione di registi aggiungendo un po' di pericolo nella sua arte e un colpo di follia nella sua vita. Da non perdere la serata sulle note dei The Beatles con il documentario THE BEATLES AND INDIA, ancora su Sky Arte e NOW.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Da giovedì riparte su Sky Uno e NOW, con una nuova stagione, la competizione tra gli aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) che si candidano a entrare nella Masterclass di MASTERCHEF ITALIA: per i concorrenti di quest’anno molte saranno le sorprese e le nuove sfide organizzate dai tre affiatatissimi giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Imperdibile appuntamento con la prima tv di UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA, l’action movie natalizio con un Babbo Natale inaspettato e irriverente, su Sky Cinema Uno in prima serata e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas e NOW

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Il finale di stagione di NON CI RESTA CHE IL CRIMINE, la serie Sky Original sulla sgangherata banda della saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo con Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli. Dalle 21.15 su Sky Serie e NOW

SABATO 16 DICEMBRE

In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film dello Studio Ghibli: Il ragazzo e l’airone, su Sky Arte e NOW arriva la docuserie MIYAZAKI – 10 ANNI DI MAGIA,la storia dell’animatore giapponese più conosciuto all’estero.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Arrivano in prima serata su Sky Uno e NOW i nuovi episodi inediti di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, una caccia ai tesori culinari della penisola (e non solo) attraverso le sfide tra ristoratori che sono diventate dei cult. Su Sky Cinema Due e NOW, THE GOOD HOUSE, la pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Ann Leary, con Sigourney Weaver e Kevin Kline. Da non perdere la docuserie Sky Original ARTICO SELVAGGIO – MERAVIGLIE TRA I GHIACCI in cui la biologa naturalista Liz Bonnin si avventura in una delle ultime grandi aree selvagge della Terra per rivelare come il cambiamento climatico e il mondo moderno stiano influenzando la fauna artica, su Sky Nature e NOW

LUNEDÌ 18 DICEMBRE

Per entrare nel vivo del clima natalizio, torna GLI ARTISTI DEL PANETTONE, alle 19.00 su Sky Uno e NOW: 18 tra i migliori pasticceri d’Italia condivideranno con Chiara Maci, scrittrice e conduttrice tv, le loro ricette pensate per il Natale, golose e facilmente replicabili a casa. Su Sky Atlantic e NOW PROGETTO LAZARUS – SECONDA STAGIONE, l’adrenalinica serie Sky Original premiata con il Bafta come miglior serie tv britannica, con Paapa Essiedu (Gangs of London, I May Destroy You), su una organizzazione segreta che si serve dei viaggi nel tempo per scongiurare catastrofi globali. Inizia il grande Natale di Sky Cinema con RETRIBUTION, l’adrenalinico action - thriller con Liam Neeson, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. Sky Crime propone invece le indagini dei COLD CASE: CASI IRRISOLTI, dalle 22.55, anche in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Jim Parsons (The Big Bang Theory) è il protagonista della toccante storia d’amore SPOILER ALERT, tratta dall’omonimo best-seller autobiografico di Michael Ausiello e diretta da Michael Showalter alle 21.15 su Sky Cinema Due e NOW

VENERDÌ 22 DICEMBRE

Su Sky Uno torna il consueto appuntamento con MASTERCHEF MAGAZINE, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina, dalle 19.35. Il supereroe della DC Comics Shazam invade invece Sky Cinema Uno alle 21.15 con il secondo irriverente capitolo, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI, con Asher Angel, Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu e Adam Brody.

SABATO 23 DICEMBRE

Da sabato 23 a domenica 31 dicembre Sky Cinema Family diventa SKY CINEMA HARRY POTTER, un canale interamente dedicato al maghetto più amato del grande schermo, con gli otto film della saga cinematografica di Harry Potter, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling. Tutto anche in streaming su NOW

DOMENICA 24 DICEMBRE

Per la vigilia di Natale da non perdere il consueto appuntamento in compagnia della famiglia Bocelli e della Andrea Bocelli Foundation, ANDREA BOCELLI NATALE IN FAMIGLIA: STORIE DI OPPORTUNITA’ e SPERANZA, alle 17:30 e alle 18.00 MASTERCHEF AUSTRALIA: DESSERT MAST, spin-off dall’amatissima gara culinaria internazionale, interamente dedicato ai dolci, tutto su Sky Uno e NOW. Subito dopo, Sky Cinema propone in prima serata ARMAGEDDON TIME - IL TEMPO DELL’APOCALISSE, con il giovane Banks Repeta, Anne Hathaway, Anthony Hopkins e Jeremy Strong, in prima visione su Sky Cinema Due e NOW. Da non perdere il viaggio unico che porta a destinazione un attore e una famiglia di senzatetto, in LA DIVINA COMETA, con Toni Servillo, alle 21.15 su Sky Arte e NOW.

LUNEDÌ 25 DICEMBRE

Il giorno di Natale sarà tutto da ridere con TRE DI TROPPO, la commedia di successo diretta e interpretata da Fabio De Luigi con coprotagonista Virginia Raffaele, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW

Alle 21.15 su Sky Arte e NOW arriva la storia della rivalità artistica più famosa di sempre, quella tra Borromini e Berninicon BORROMINI E BERNINI. SFIDA ALLA PERFEZIONE. Per chi ama il mistero DELITTI IN PARADISO – EPISODIO DI NATALE suSky Investigation e NOW

MARTEDÌ 26 DICEMBRE

Scontro tra Super Mario e il terribile Bowser con l’imperdibile film d’animazione firmato da Illumination e Nintendo, SUPER MARIO BROS – IL FILM, campione d’incassi internazionale e uno dei maggiori successi al box office italiano degli ultimi anni, in prima serata su Sky Cinema Uno e NOW

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

Su Sky Cinema Uno e NOW in prima serata arriva CATTIVA COSCIENZA, con Francesco Scianna, Matilde Gioli, Filippo Scicchitano, Beatrice Grannò e Caterina Guzzanti, una divertente commedia che gioca tra il fantastico e il romantico.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Chiude il 2023 il nuovo spin-off in dieci episodi della serie cult CSI - Scena del crimine, CSI VEGAS – PRIMA STAGIONE. Di fronte a una minaccia che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e utilizza nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Las Vegas, la famigerata Sin City. Protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, che riprendono i ruoli da loro interpretati nella serie madre. In prima serata su Sky Investigation e NOW

LUNEDÌ 1° GENNAIO

Il 2024 si apre con grande dinamismo grazie al decimo capitolo della popolare saga cinematografica Fast & Furious. FAST X con Vin Diesel, insieme a Michelle Rodriguez, Jason Statham e Brie Larson, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW. E in occasione di questa attesissima prima tv, da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio su Sky Cinema Collection si accende SKY CINEMA FAST & FURIOUS, un canale interamente dedicato alla saga. Da Capodanno, inoltre, anche la quattordicesima stagione di NCIS Los Angeles, con le nuove storie della divisione dell'NCIS incaricata di catturare criminali che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. L’1 gennaio il primo spin-off dell’amatissimo franchise arriva su Sky Investigation e in streaming su NOW.

MARTEDÌ 2 GENNAIO

Direttamente dalla sezione dei film Fuori Concorso del Festival del Cinema di Venezia 2023, arriva L’ORDINE DEL TEMPO, l’ultimo film corale della regista Liliana Cavani, su Sky Cinema Due e NOW alle 21.15.

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO

Mark Cousin, regista e critico cinematografico, racconta il cinema contemporaneo dal 2010 al 2021 in THE STORY OF FILM: A NEW GENERATION, alle 21.15 su Sky Documentaries e NOW. Torna la serie evento che racconta come la risoluzione di un delitto si celi nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo, DELITTI A CIRCUITO CHIUSO, alle 22.00 su Sky Crime e NOW

GIOVEDÌ 4 GENNAIO

Con numerose guest star, alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW arriva la nuova stagione di S.W.A.T. con un doppio episodio settimanale. L'ex marine e sergente Daniel “Hondo” Harrelson, incaricato di dirigere un’unità speciale delle forze dell’ordine di Los Angeles, cerca un equilibro tra l'essere fedele al proprio lavoro e il rapporto con gli amici con cui è cresciuto nelle strade della città e per i quali la polizia è considerata il nemico.

VENERDÌ 5 GENNAIO

Álvaro Morte (La casa di carta) interpreta Mario, il protagonista de LA CASA DEGLI OGGETTI, un thriller che segue il responsabile di un ufficio di oggetti smarriti alle prese con le indagini di uno strano caso di omicidio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e NOW

SABATO 6 GENNAIO

Le amiche del club del libro Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen tornano con una nuova avventura in BOOK CLUB 2 – IL CAPITOLO SUCCESSIVO, su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15.

NEL CASO VE LO FOSTE PERSO

Il 2023 su Sky e NOW è stato un anno speciale, tra titoli originali e contenuti in esclusiva, tutti da riscoprire o recuperare.

Quanto alla serialità, segnaliamo due titoli su tutti: la serie tv di grande successo Sky Original UN’ESTATE FA, thriller transgenerazionale targato Sky Original in otto episodi fra mistero e nostalgia, con protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti; e, tra le serie tv più amate, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW c’è THE LAST OF US, la serie HBO e Sky Exclusive dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog in esclusiva per le piattaforme PlayStation®. Apprezzatissima dalla critica di tutto il mondo, la serie racconta una storia che si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all’apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere. Protagonisti i candidati agli Emmy e ai Golden Globe Awards Pedro Pascal (nel ruolo di Joel) e l'astro nascente britannico Bella Ramsey, che interpreta Ellie.

Da non dimenticare i titoli di Sky Cinema che hanno costellato il 2023, come le 10 stagioni de I DELITTI DEL BARLUME disponibili su Sky Cinema Comedy con canale dedicato dall’1 al 12 gennaio, ma anche on demand e su NOW. E poi gli amatissimi film Sky Original: la divertente avventura fantasy con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar® Christoph Waltz THE PORTABLE DOOR; OPERATION FORTUNE, adrenalinica e divertentissima spy action comedy di Guy Ritchie con Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes, Hugh Grant, Josh Hartnett e Bugzy Malone; A GOOD PERSON - scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, con uno straordinario cast che comprende la candidata all’ Oscar® Florence Pugh e la leggenda della recitazione e premio Oscar® Morgan Freeman; Il thriller poliziesco neo-noir DETECTIVE MARLOWE con protagonista Liam Neeson e diretto dal Premio Oscar® Neil Jordan; la divertente rivisitazione animata di Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks PAWS OF FURY, che nella versione italiana vede tra i doppiatori Federico Buffa. THE ESTATE, divertente commedia diretta da Dean Craig con Toni Collette, David Duchovny e Kathleen Turner; THE LOST KING - diretto dall’acclamato ed eclettico regista inglese Stephen Frears che racconta l'affascinante storia vera della scoperta dei resti di Riccardo III, avvenuta nel 2012.

Tra le proposte del 2023 di Sky Arte e Sky Documentaries assolutamente da recuperare on demand su Sky o in streaming su NOW, troviamo SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA con Spielberg, Tarantino, Scorsese e altri artisti che ricordano Sergio Leone in un suggestivo ritratto targato Sky Original. Marco D’amore ci accompagna in un imperdibile viaggio Sky Original con NAPOLI MAGICA, da rispolverare sotto l’albero. LANCIA – LA LEGGENDA DEL RALLY è la docuserie Sky Original che racconta il marchio di motori italiano tra gli anni Settanta e novanta. Tra i titoli del 2023 da non perdere, la serie LE FOTOGRAFE, interamente dedicata alle fotografe italiane che trattano temi legati al femminile. Da non perdere anche la docuserie Sky Original HOUSE OF KARDASHIAN, che mostra una nuova prospettiva sulla famiglia più seguita di sempre focalizzandosi sui tre membri più influenti della dinastia: Kris Jenner, Kim Kardashian e Kylie Jenner.

Dopo il successo del podcast di Pablo Trincia, pubblicato per i trent’anni dalla scomparsa?di Elisa Claps, l’inchiesta giornalistica è diventata una docuserie Sky Original: DOVE NESSUNO GUARDA – IL CASO ELISA CLAPS su Sky TG24 e Sky Crime. Assolutamente da vedere, soprattutto per la ricostruzione degli errori commessi sin dall’inizio delle indagini, le testimonianze e i video inediti dell’assassino, Danilo Restivo, mai diffusi integralmente e per nuove e importanti testimonianze.

IN ARRIVO NEI PRIMI MESI DEL 2024…

Dal 12 gennaio 2024 per tre venerdì in arrivo le nuove storie de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che tornerà per l’undicesima stagione con tre nuove storie: “Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Per le serie TV, gennaio sarà indubbiamente il mese del grande ritorno di True Detective. Su Sky Atlantic e NOW dal 15 gennaio in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY è l’attesissima quarta stagione dell’acclamata serie HBO e Sky Exclusive, con Jodie Foster, premio Oscar per “Sotto Accusa” e “Il Silenzio degli Innocenti”, e l’ex pugile Kali Reis (Catch the Fair One) alle prese con la rigida notte ghiacciata dell’Alaska e la misteriosa scomparsa di otto uomini. Nei primi mesi del nuovo anno su Sky e NOW anche la prima delle grandi serie Sky Original del 2024, UN AMORE, su una relazione che resiste al tempo e alla distanza che verrà raccontata lungo due linee temporali distinte, interpretata da due degli attori più amati del cinema e della tv italiani, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, e dai giovanissimi Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza, raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte.

Tra le storie in arrivo più interessanti, quella di Enrico Vandelli, l’avvocato di faccia d’angelo (Felice Maniero). La docuserie Sky Original FUORILEGGE. VENETO A MANO ARMATA sarà su Sky Documentaries e NOW dal 13 gennaio. Grande attesa anche per LA STRAGE DI SAN GENNARO, il 30 gennaio su Sky Crime e NOW; MODA, UNA RIVOLUZIONE ITALIANA è la docuserie Sky Original (da febbraio su Sky Arte e NOW) che ci porta in un viaggio alla scoperta del rapporto strettissimo tra il vestire e i nostri ruoli, sociali e di genere. Da non perdere assolutamente L’IMPERO DELLA NATURA. UNA NOTTE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il suggestivo documentario Sky Original sarà su Sky Nature e NOW a marzo.

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale generativa sta interessando, a una velocità e un impatto senza precedenti, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Per questo, Sky TG24 ha deciso di mettere questa enorme trasformazione al centro della propria offerta editoriale. In particolare, da gennaio 2024, realizzerà un ciclo di puntate di IDEE PER IL DOPO, il format curato e condotto dal direttore Giuseppe De Bellis, che sarà affiancato in qualità di co-conduttore e analista da uno dei maggiori esperti mondiali sul tema, Luciano Floridi, Professore di Filosofia ed etica dell'informazione presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethics Lab.

SU SKY E IN STREAMING SU NOW OLTRE 300 ORE DI EVENTI LIVE E APPUNTAMENTI SPECIALI

ILLUMINANO LE FESTE NELLA CASA DELLO SPORT

A NATALE IL TOCCO SKY IN 6 NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI TRA STORIA E LEGGENDA:

Ribot, l’imbattibile

L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto

Ljubo, L’uomo salvato dal tennis

Federico Buffa Talks – Gigi Datome

Di Canio Premier Special – Wonder Goals: Haaland e gli altri

Grande e maledetta – La Lazio del ‘74

E UNA PROGRAMMAZIONE RICCHISSIMA FINO AL NUOVO ANNO:

IL CALCIO CON LE SFIDE DI SERIE A TIM,

IL BOXING DAY DI SERIE BKT E PREMIER LEAGUE, LA SERIE C NOW, I MATCH DI BUNDESLIGA E LIGUE 1,

LE COPPE EUROPEE DI BASKET TRA EUROLEGA ED EUROCUP, IL XMAS DAY DI NBA, IL RUGBY, LA PALLAVOLO,

I CAMPIONATI MONDIALI FEMMINILI DI PALLAMANO E TANTO ALTRO ANCORA

E DAL 5 GENNAIO TORNA ANCHE “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” CON UNA NUOVA CANZONE

Tanti eventi live e uno sguardo appassionato rivolto ai campioni e alle leggende con il tocco unico delle produzioni originali di Sky Sport. Questo e molto altro illuminerà le feste in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, impreziosite da oltre 300 ore di appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW e dallo stile inconfondibile del racconto di chi ha fatto la storia.

Da oggi e per tutto il mese di dicembre niente soste fino al nuovo anno, con una lunga sequenza di eventi spettacolari e racconti unici, a partire dalle 6 nuove produzioni originali firmate Sky Sport, in onda da stasera. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Lo sport che sta facendo innamorare l’Italia grazie alle imprese di Jannik Sinner torna protagonista dal 16 dicembre su Sky con Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, dedicato a Ivan Ljubicic, mentre dal 22 torna uno degli storyteller più apprezzati dell’epoca contemporanea con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale da non perdere Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT,la Serie C NOW,la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Inoltre, immancabile l’appuntamento con Calciomercato - L’Originale, che torna dal 5 gennaio con tante novità - tra cui la nuova canzone - ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.

LE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI DI SKY SPORT – In arrivo ben 6 nuovi appuntamenti con le produzioni originali di Sky Sport (disponibili anche on demand su Sky e NOW), autentico marchio di fabbrica di un piano editoriale che punta alla qualità attraverso lo stile della narrazione e il racconto delle storie più belle e appassionanti dello sport. In ordine cronologico, si parte da Ribot, l’imbattibile, in ondastasera alle 19.30 e 22.30 su Sky Sport Uno (e alle 23.15 su Sky Sport Arena), che celebra la carriera di Ribot, uno dei cavalli da corsa più famosi della storia italiana e internazionale, imbattuto con sedici vittorie e mai una sconfitta in tutte le corse dal 1954 al 1956. Con la partecipazione di Frankie Dettori, il jockey più celebre del galoppo mondiale, e Ofelia Camici, figlia del fantino di Ribot.

Da venerdì 8 dicembre (alle 19 su Sky Sport Uno e alle 22.30 su Sky Sport Calcio), il ricordo di un’indimenticabile della storia dello Sport e di Sky con L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Giorgio Porrà racconta l’uomo, il fuoriclasse, nella sua dimensione più intima. Una vita di sfide e sorrisi, di trionfi e lezioni, quella di Gianluca. Una vita, nella sua porzione finale, la più dura, rivelatasi un capolavoro di dignità.

A partire da sabato 16 dicembre sarà poi la volta di Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore. Dalla fuga dalla guerra al ritorno a Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la partecipazione straordinaria di Roger Federer.

Su Sky tornano anche gli appassionanti racconti di Federico Buffa, con due nuovi episodi, il primo in onda da venerdì 22 dicembre, il secondo a partire da venerdì 29. L’appuntamento è con Federico Buffa Talks – Gigi Datome, un viaggio nella storia e nelle storie dello sport. Un percorso tra presente e memoria guidato dal narratore di Sky Sport, con le domande del direttore Federico Ferri, tra indizi e appunti sparsi, che conduce all’incontro con un ospite protagonista. Al centro dell’incontro di Natale l’ex capitano del basket azzurro, Gigi Datome, volto della Nazionale anche ora, dopo il suo recente ritiro, ambasciatore e interprete perfetto dei valori che questo programma prova a raccontare.

E il giorno di Natale tutti davanti alla tv per Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri. Di gol se ne intende parecchio, Paolo Di Canio, avendone segnati oltre cento in tutta la sua carriera. Da vicino, da lontano, semplici, in acrobazia. I gol sono l'aspetto più esaltante del calcio e l’edizione natalizia del Di Canio Premier Special racconta i più belli, i più spettacolari, i più curiosi e i più importanti della storia della Premier League. Dalla potenza di Alan Shearer ai record di Erling Haaland, passando per la tecnica di Dennis Bergkamp e la fantasia di Thierry Henry. Il tutto con la visione e l’analisi di chi ha vissuto e respira da sempre la magia del calcio inglese.

E dal 5 gennaio anche i tre episodi di Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, con la S.S. Lazio. Al centro della produzione originale Sky Sport, l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le risse e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.

NIENTE SOSTE NELLA CASA DELLO SPORT - Il grande sport di Sky e NOW non si ferma durante le festività natalizie. Ogni giorno, ogni ora un grande evento contribuirà a rendere ancora più speciali i momenti che, da tradizione, dedichiamo alla famiglia e agli affetti.

Il campionato di Serie A TIM propone tre turni molto interessanti. Si parte sabato 22 dicembre alle 20.45 con Monza-Fiorentina; si prosegue domenica 23 alle 18 con l’Inter che ospiterà il Lecce. Nei giorni che precedono Capodanno appuntamento con la 18^giornata, mentre il giorno dell’Epifania, le prime sfide del 2024.

Inoltre, tutta la Serie BKT sarà su Sky e NOW: calendario intenso a partire dal 9 dicembre con la 16^giornata e tanti scontri diretti al vertice come Cremonese-Venezia (sabato 9 alle 14) e Parma-Palermo (domenica 10 alle 16.15). Antipasto di Natale con le sfide della 18^ giornata del 23 dicembre, con i big match Parma-Ternana alle 14 e Bari-Cosenza alle 16.15. E come ormai da tradizione, il Boxing Day della Serie BKT: il 26 tutti in campo per festeggiare S. Stefano con tanti incontri interessanti, da Reggiana-Catanzaro alle 12.30 a Brescia-Parma alle 15, da Palermo-Cremonese alle 18 a Sampdoria-Bari alle 20.30. Gioca anche la Serie C NOW con due turni “festivi”: il 22 e 23 dicembre in campo per la 19^giornata, il 6 e il 7 gennaio il 20° turno.

E ancora, il calcio internazionale è da sempre protagonista dei giorni delle Feste. A partire dalla Premier League che festeggerà il Natale in anticipo: il 23 dicembre, alle 18.30, la sfida tra Liverpool e Arsenal. Poi il tradizionale turno del Boxing Day inglese, quest’anno con le partite del 26, 27 e 28 dicembre, che culminerà con Brighton-Tottenham, giovedì 28 alle 20.30. Avvincenti anche le sfide a cavallo di Capodanno: si gioca il 30 e 31 dicembre (alle 15 c’è il derby Fulham-Arsenal), il 1° (alle 21 Liverpool-Newcastle) e il 2 gennaio. La Bundesliga chiude il 2023 il 19 e 20 dicembre: spicca alle 20.30 di sabato 20, Wolfsburg-Bayern. Anche la Ligue 1 festeggia il Natale il 20 dicembre, con un interessante PSG-Metz in calendario alle 21.

Particolarmente ricco anche il programma del basket su Sky e NOW, grazie alle Coppe Europee e alla NBA. Da questa parte dell’oceano sono previsti ben cinque turni di Eurolega e due di Eurocup. In Eurolega, la Virtus Bologna affronterà Olympiacos (19 dicembre alle 20.30), Valencia (21 dicembre alle 20.30), Partizan (28 dicembre alle 18.30), Bayern (3 gennaio alle 20.30) e Alba (5 gennaio alle 20). Milano invece se la vedrà con Villeurbanne (20 dicembre alle 20.30), Panathinaikos (22 dicembre alle 20.45), Baskonia (28 dicembre alle 20.30), Olympiacos (2 gennaio alle 20.15) e Bayern (5 gennaio alle 20.30). In Eurocup, Trento giocherà contro Gran Canaria (19 dicembre alle 21) e Lietkabelis (27 dicembre alle 20) mentre Venezia affronterà Hapoel (20 dicembre alle 19) e Badalona (26 dicembre alle 20.15).

L’agenda della NBA è piena di appuntamenti: durante le festività natalizie si giocherà ogni giorno e le partite principali saranno live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 23 in campo New York-Milwaukee alle 18.30 e LA Clippers-Boston alle 21.30. Poi l’attesissimo NBA Xmas Day con cinque spettacolari sfide, una dopo l’altra, il 25 dicembre: si parte alle 18 con New York-Milwaukee, poi Denver-Golden State alle 20.30, LA Lakers-Boston alle 23, Miami-Philadelphia alle 2 e Phoenix-Dallas alle 4.30. Anche per l’ultimo weekend del 2023 si prepara uno spettacolo di alto livello: Utah-Miami sabato 30 dicembre alle 23, Washington-Atlanta domenica 31 alle 21.

Tre sfide del massimo campionato femminile di pallavolo riscalderanno le giornate festive: sabato 23 alle 20.30 Casalmaggiore-Chieri, martedì 26 alle 17 Novara-Chieri e domenica 7 gennaio alle 19.30 Milano-Trentino.

Programma intenso per il rugby, con lo United Rugby Championship che offre il doppio appuntamento con il derby italiano: sabato 23 alle 14 Parma-Benetton, sabato 30 il ritorno Benetton-Parma alle 14.30. Si gioca anche il 26 dicembre (Munster-Leinster alle 20.35) e il 6 gennaio (Sharks-Lions alle 16).

Dicembre è anche il mese della fase finale dei Campionati mondiali femminili di pallamano, in programma in Scandinavia. Su Sky e in streaming su NOW venerdì 15 e domenica 17 trasmetteremo le semifinali e la finalissima della manifestazione.

TORNA “CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE” – Un grande classico dell’inverno, tradizionale e immancabile appuntamento da più di venti anni: dal 5 gennaio torna “Calciomercato -L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.Tante le novità, a partire dalla nuova canzone di questa edizione, Mi trasformerò, una melodia dedicata alla potenza del calcio che attraversa il tempo e costruisce un'eterna illusione che alimenta le speranze. Scritta, come da tradizione, da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, è stata realizzata magistralmente insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’annoha deciso di mettere a disposizione degli studentiuna borsa di studio dedicata allo studio della musica.

Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi”Montoli - racconta attraverso il suo ormai rodato studio itinerante le trattative del mercato invernale, in un format che va oltre la semplice cronaca degli affari tra i club mixando generi, opinioni e musica in un ensemble che lo ha sempre reso distintivo e riconoscibile. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.

TUTTI GLI SPECIALI DELLE FESTE DI SKY SPORT – Sky Sport regalerà emozioni senza fine durante tutte le feste anche grazie a una lunga sequenza di speciali con storie, imprese e sfide vissute nell’anno che sta per concludersi (anche on demand). A partire dalle due ruote su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con i review della stagione 2023 della top class, appena conclusa con il successo tricolore del ducatista Pecco Bagnaia, oltre a quelle di Moto2, Moto3 e Superbike. E ancora, le produzioni originali sulle grandi storie del motociclismo di quest’anno, come Nuvola Rossa again!, dedicato al campione del mondo della MotoGP e nel quale viene raccontata tutta la sua stagione; la Superbike, con un'intervista esclusiva al campione del mondo Alvaro Bautista; Stoner, io la penso così, una lunga chiacchierata con Casey Stoner in cui si affrontano molti aspetti della MotoGP di oggi e dei piloti che partecipano al campionato; Social Media Rider, World Champions e Paddock Life – Best of 2023, realizzati da Rosario Triolo con un occhio di riguardo al mondo social dei campioni del Motomondiale e alla vita del paddock della Moto2 e Moto3. Da non perdere anche gli appuntamenti con gli speciali della Formula 1 in onda su Sky Sport F1 e in streaming su NOW: tra questi, Giochi di squadra, con i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz che si mettono in gioco rispondendo a una serie di quiz insieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi; 4 amici al box, una chiacchierata tra addetti ai lavori per fare un bilancio del 2023 e analizzare il momento della F1 con Günther Steiner, Mario Isola, Roberto Chinchero e Giorgio Piola; e ancora, Un anno al Max, l’intervista a Max Verstappen realizzata da Sky Sport dopo il titolo mondiale.

Ma il 2023 è un anno da ricordare anche per tutte le altre discipline che hanno reso preziosa e ricca la Casa dello Sport. A partire dal tennis, che ha vissuto una stagione indimenticabile. Oltre agli speciali su Jannik Sinner, sul trionfo dell’Italia in Coppa Davis e il tradizionale Un anno di tennis, su Sky e NOW sarà possibile rivivere l’edizione del torneo più prestigioso con Il Film di Wimbledon 2023, culminata con l’esaltante vittoria di Carlos Alcaraz. Un altro speciale racconterà un evento ospitato per la prima volta dall’Italia: la Ryder Cup, la sfida golfistica tra i campioni statunitensi e quelli europei e vinta, nell’edizione del 2023, proprio dal Team Europe a Roma. Infine, non mancherà lo speciale dedicato all’anno della grande atletica leggera, con il meglio della Diamond League e dei campionati mondiali di Budapest.

Infine, Sky Sport 24 sarà la finestra sempre aperta su tutti gli eventi del periodo natalizio, oltre a sito e social Sky Sport. Dall’NBA a Natale al calcio inglese, fino alla Serie BKT in programma a Santo Stefano, sul 200 sarà possibile seguire live il racconto dell’avvicinamento alle sfide e tutti i post match. E come ogni dicembre, su Sky Sport 24 il mercato si aprirà già dal 20 con le sei edizioni al giorno dedicate a come potrebbero rinforzarsi le squadre a partire dal 2 gennaio.

