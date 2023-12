Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Giovedì 12 Dicembre, si giocano gli incontri della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2023/2024. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Con la conduzione di Leo Di Bello e i contributi di Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo in studio, l'appuntamento parte alle 18:00, prosegue alle 20:00 su Sky Sport 24 (e dalle 20:30 anche su TV8) e raggiunge il culmine alle 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. La serata si conclude poi con "Terzo Tempo Europa" alle 24:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24.

Per accompagnare la sesta giornata di Europa e Conference League ci sono le note degli Stunt Pilots, il trio rock di X Factor 2023 nella squadra capitanata da Dargen D’Amico con il singolo "Imma Stunt" (Warner Music Italy). La canzone è dedicata a chi, andando a dormire, avverte di non aver reso giustizia a se stesso, provando rabbia per essersi nascosto o per non aver parlato. Rappresenta una presa di coscienza delle proprie volontà al di là della paura e un atto di coraggio nel dire, finalmente, ciò che si desidera, anche se a volte si potrebbe pensare che sia ormai troppo tardi. Gli Stunt Pilots sono un power-trio composto da Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassiste e sound engineer, e Farinah, batterista e visual designer, e nato nel 2020 durante la pandemia.

EUROPA LEAGUE ORE 18:45 - Alle 18:45, è in programma la sfida nella UEFA Europa League tra la Roma e lo Sheriff Tiraspol. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K 213. La telecronaca sarà affidata a Davide Polizzi, mentre Luca Marchegiani offrirà i commenti. Angelo Mangiante e Paolo Assogna saranno ai bordi del campo per fornire ulteriori aggiornamenti. Il Gruppo G vede la presenza di Slavia Praga al primo posto e Servette già qualificato ai playoff di UEFA Europa Conference League. La Roma è obbligata a vincere per mantenere vive le speranze di conquistare il primo posto nel gruppo, avendo già vinto l'incontro di andata 2-1. In contemporanea, si svolgerà la partita tra Slavia Praga e Servette, trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà curata da Christian Giordano. Nel Gruppo G, con la Roma al secondo posto e lo Sheriff già fuori dalla competizione, allo Slavia Praga potrebbe bastare un punto per garantirsi l'accesso agli ottavi, mentre il Servette è già qualificato ai playoff di UEFA Europa Conference League. Per non perdere nulla delle azioni delle partite della UEFA Europa League, sarà disponibile la trasmissione in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Bayer Leverkusen vs Molde vedrà Elia Faggion alla telecronaca. Per Lask vs Tolosa avremo Matteo Marceddu. Nicolò Ramella condurrà la telecronaca per Panathinaikos vs Maccabi Haifa. Paolo Redi sarà al microfono per Qarabag vs Hacken. Antonio Nucera commenterà Rennes vs Villarreal.ù Maurizio Compagnoni sarà il telecronista designato per la partita di Roma vs Sheriff Tiraspol. Alessandro Sugoni terrà informati gli spettatori durante Slavia Praga vs Servette. Paolo Ciarravano sarà il telecronista di Union Saint Gilloise vs Liverpool.

EUROPA LEAGUE ORE 21:00 - Alle 21:00, nella fase a gironi della UEFA Europa League, la partita attesa tra Rakow e ATALANTA sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8). La diretta sarà disponibile su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming NOW. La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, con il commento di Giancarlo Marocchi, mentre Massimiliano Nebuloni fornirà gli aggiornamenti dal bordocampo. Il confronto è parte del Gruppo D, in cui lo Sporting Lisbona si trova al secondo posto, seguito dallo Sturm Graz al terzo. L'Atalanta è già qualificata agli ottavi, anche in caso di sconfitta, avendo vinto 2-0 all'andata. Nello stesso orario, un'altra sfida interessante vede il Brighton affrontare l'Olympique Marsiglia. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, NOW e Sky Sport 4K 213, con la telecronaca di Filippo Benincampi. La partita appartiene al Gruppo B, con AEK al terzo posto e Ajax al quarto. Si gioca per il passaggio diretto agli ottavi, con gli inglesi a 10 punti e i francesi a 11. All'andata, la partita finì 2-2. Simultaneamente, il West Ham si scontra con il Friburgo, con diretta su Sky Sport 254 e streaming NOW. Giovanni Poggi sarà il telecronista. La sfida nel Gruppo A è cruciale per il passaggio diretto agli ottavi, con entrambe le squadre a 12 punti. Il West Ham ha vinto 2-1 all'andata. A completare la copertura della serata, il "Diretta Gol Europa League" alle 21:00 su Sky Sport 251 e in streaming su NOW terrà gli appassionati aggiornati con i momenti salienti e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. I telecronisti dedicati per ogni match includono Alessandro Sugoni per Ajax vs AEK Atene, Matteo Marceddu per Aris Limassol vs Sparta Praga, Antonio Nucera per Betis Siviglia vs Rangers Glasgow., Paolo Ciarravano per Brighton vs Olympique Marsiglia, Paolo Redi per Olympiacos Pireo vs Backa Topola, Federico Zancan per Rakow vs Atalanta, Nicolò Ramella per Sporting Lisbona vs Sturm Graz, Elia Faggion per West Ham vs Friburgo.

CONFERENCE LEAGUE ORE 18:45 - Alle 18:45 nella UEFA Conference League, la partita tra Ferencvaros e FIORENTINA sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max 205, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con il commento di Lorenzo Minotti e Vanessa Leonardi dal bordocampo. Nel Gruppo F, Genk e Cukaricki sono già entrambe eliminate. Ai viola basta un pareggio per garantirsi il passaggio diretto agli ottavi, mentre gli ungheresi sono a -2. La partita d'andata si concluse con un pareggio 2-2. In contemporanea, alle 18:45, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, andrà in onda il "Diretta Gol Europa Conference League", con la copertura dei gol e delle azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Peppe Di Giovanni terrà la telecronaca di Aberdeen vs Eintracht F. e Genk vs Cukarick, mentre Fabrizio Redaelli sarà al microfono per Fenerbahce vs Spartak Trnava e Ludogorets vs Nordsjaelland, . Daniele Barone offrirà la sua voce appassionata per Ferencvaros vs FIORENTINA, Giovanni Cristiano sarà impegnato in una tripla sfida, commentando Legia Varsavia vs AZ Alkmaar e Paok Salonicco vs HJK Helsinki e Zrinjski vs Aston Villa.

CONFERENCE LEAGUE ORE 21:00 - Simultaneamente, alle 21:00, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW, potrai seguire il "Diretta Gol Europa Conference League". Questo segmento trasmetterà i gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Cristiano Tognoli sarà al microfono per Bruges vs Bodoe Glimt, Lille vs KI Klaksvik e Victoria Plzen vs Astana. Calogero Destro guiderà le emozioni di Dinamo Zagabria vs Ballkani e Lugano vs Besiktas. Alberto Pucci prenderà il comando per Maccabi Tel Aviv vs Gent, Slovan B. vs Olimpia Lubiana e Zorya vs Breidablik.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione delle Coppe Europee 2023/2024!

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - 6a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata europea su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2023

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8)

Sky Sport 24 (dalle 20:30 anche su TV8) ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Calcio e Sky Sport 24

ore 18:45 Uefa Europa League: ROMA vs Sheriff Tiraspol

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, NOW e Sky Sport 4K 213

telecronaca Davide Polizzi; commento Luca Marchegiani; bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna

Gruppo G con Slavia Praga (primo) e Servette (gia' ai playoff di UECL). Roma obbligata a vincere per sperare ancora nel primo posto. Ha vinto all'andata 2-1.



ore 18:45 Uefa Europa League: Slavia Praga vs Servette

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 e in streaming NOW

telecronaca Christian Giordano

Gruppo G con Roma (seconda) e Sheriff (ormai fuori dall'Europa). Allo Slavia Praga potrebbe bastare un punto per gli ottavi. Servette ai playoff UECL.

ore 18:45 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Bayer Leverkusen vs Molde: Elia Faggion

Elia Faggion Lask vs Tolosa: Matteo Marceddu

Matteo Marceddu Panathinaikos vs Maccabi Haifa: Nicolò Ramella

Nicolò Ramella Qarabag vs Hacken : Paolo Redi

: Paolo Redi Rennes vs Villarreal : Antonio Nucera

: Antonio Nucera Roma vs Sheriff Tiraspol : Maurizio Compagnoni

: Maurizio Compagnoni Slavia Praga vs Servette: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Union Saint Gilloise vs Liverpool: Paolo Ciarravano

ore 21:00 Uefa Europa League: Rakow vs ATALANTA

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming NOW

telecronaca Dario Massara; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Massimiliano Nebuloni

Gruppo D con Sporting Lisbona (secondo) e Sturm Graz (terzo). Atalanta gia' qualificata agli ottavi, anche in caso di sconfitta. Ha vinto all'andata 2-0.



ore 21:00 Uefa Europa League: Brighton vs Olympique Marsiglia

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253, NOW e Sky Sport 4K 213

telecronaca Filippo Benincampi

Gruppo B con AEK (terzo) e Ajax (quarto). Sfida per il passaggio diretto agli ottavi. Inglesi a quota 10 punti. Francesi a quota 11. All'andata fini' 2-2.



ore 21:00 Uefa Europa League: West Ham vs Friburgo

diretta Sky Sport 254 e in streaming NOW

telecronaca Giovanni Poggi

Gruppo A con Olympiacos (terzo) e Backa Topola (quarto). Sfida per il passaggio diretto agli ottavi, entrambe con 12 punti. Il West Ham ha vinto all'andata 2-1.

ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Ajax vs AEK Atene: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni Aris Limassol vs Sparta Praga : Matteo Marceddu

: Matteo Marceddu Betis Siviglia vs Rangers Glasgow: Antonio Nucera

Antonio Nucera Brighton vs Olympique Marsiglia: Paolo Ciarravno

Paolo Ciarravno Olympiacos Pireo vs Backa Topola : Paolo Redi

: Paolo Redi Rakow vs Atalanta: Federico Zancan

Federico Zancan Sporting Lisbona vs Sturm Graz : Nicolò Ramella

: Nicolò Ramella West Ham vs Friburgo: Elia Faggion



“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

GIOVEDI 12 DICEMBRE 2023

ore 18:45 Uefa Conference League: Ferencvaros vs FIORENTINA

diretta Sky Sport Max 205, Sky Sport 253 e in streaming NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi

Gruppo F con Genk e Cukaricki (entrambe eliminate). Ai viola basta un pareggio per il passaggio diretto agli ottavi. Ungheresi a -2. All'andata fini' 2-2.

ore 18:45 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Aberdeen vs Eintracht F. : Peppe Di Giovanni

: Peppe Di Giovanni Fenerbahce vs Spartak Trnava: Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli Ferencvaros vs FIORENTINA : Daniele Barone

: Daniele Barone Genk vs Cukaricki: Peppe Di Giovanni

Peppe Di Giovanni Legia Varsavia vs AZ Alkmaar: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano Ludogorets vs Nordsjaelland: Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli Paok Salonicco vs HJK Helsinki: Giovanni Cristiano

Giovanni Cristiano Zrinjski vs Aston Villa: Giovanni Cristiano

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

Bruges vs Bodoe Glimt : Cristiano Tognoli

: Cristiano Tognoli Dinamo Zagabria vs Ballkani : Calogero Destro

: Calogero Destro Lille vs KI Klaksvik: Cristiano Tognoli

Cristiano Tognoli Lugano vs Besiktas: Calogero Destro

Calogero Destro Maccabi Tel Aviv vs Gent: Alberto Pucci

Alberto Pucci Slovan B. vs Olimpia Lubiana: Alberto Pucci

Alberto Pucci Victoria Plzen vs Astana: Cristiano Tognoli

Cristiano Tognoli Zorya vs Breidablik: Alberto Pucci







Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog