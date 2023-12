Sky Up The Edit: presentata con Abodi la seconda Edizione dedicata ai Valori dello Sport

Torna Sky Up The Edit, il progetto di Sky per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole. La seconda edizione è dedicata ai valori dello sport: oggi la presentazione a Roma all’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci a Fiumicino alla presenza del Ministro dello Sport Abodi, Federico Ferri, direttore di Sky Sport e Sarah Varetto, EVP Sky Italia

Dopo il successo della prima edizione - che ha visto il coinvolgimento di più di 500 classi e oltre 10mila studenti in tutta Italia - torna Sky Up The Edit, il progetto rivolto a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni, che mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni. Questa iniziativa didattica si inserisce nell’ambito del programma di Gruppo Sky Up, con l’obiettivo di creare nuove opportunità nel mondo digitale all’interno delle nostre comunità.

Dopo aver approfondito lo scorso anno il tema della sostenibilità ambientale, la nuova edizione di Sky Up The Edit invita a riflettere sui valori dello sport, come l’inclusività, il rispetto, la collaborazione e la capacità di lavorare in gruppo, temi che da sempre Sky ha a cuore. Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia si focalizzeranno su uno dei quattro macro-temi proposti: sport e inclusione, sport e ambiente, etica dello sport, vita sana e attiva e, grazie ai contenuti messi a disposizione da Sky realizzeranno, come una piccola redazione, un vero e proprio servizio giornalistico. Sono tanti i materiali didattici disponibili sul portale dedicato alle scuole, che quest’anno si arricchisce anche di una selezione di contenuti Sky Sport, documentari e approfondimenti sulle vite e storie di grandi campioni. Questi contenuti offriranno a studenti e insegnanti utili spunti per riflettere sui temi proposti e fanno parte della vasta library di produzioni firmate Sky Sport, caratterizzate dalla qualità dell’immagine, dall’attenzione per il dettaglio e dalla capacità di emozionare, che fanno da sempre parte del nostro modo di raccontare lo sport.

Nell’edizione di quest’anno si aggiunge anche una grande novità, la Sky Up Studios Experience. Le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado potranno visitare gli studi televisivi di Sky a Milano per conoscere il dietro le quinte di una media & tech company. I ragazzi parteciperanno inoltre a una lezione di approfondimento tenuta da alcune delle figure chiave legate al mondo della televisione, in un’ottica di orientamento al lavoro.

“In un’epoca in cui essere connessi e saper usare le nuove tecnologie è indispensabile per potersi sentire parte integrante della società - le parole di Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia - abbiamo voluto proporre una riflessione su un binomio da sempre caro a Sky: sport e tecnologia. Con Sky Up The Edit stimoliamo i giovani a misurarsi con le opportunità offerte dal mondo digitale e a fare propri valori positivi come quelli della socializzazione, fondamentali per la crescita personale, sui campi di gioco come davanti a uno schermo”.

L’iniziativa può contare anche quest’anno sulla collaborazione con Adobe, che metterà a disposizione gratuitamente Adobe Express e Adobe Premiere Rush, applicazioni per lo sviluppo di contenuti creativi digitali – dalla progettazione grafica all’editing video - pensati proprio per aiutare in modo semplice gli studenti a sviluppare le competenze di comunicazione e digitali necessarie per il loro futuro.

Per partecipare, i docenti potranno registrare le proprie classi sul sito www.skyup.sky e gli studenti avranno tempo fino al 15 aprile 2024 per presentare il loro servizio giornalistico. I progetti verranno valutati da una giuria di esperti in tecniche di comunicazione, che selezionerà i tre migliori, uno per ogni grado scolastico. Le scuole delle classi vincitrici riceveranno cinquemila euro in materiale didattico e avranno la possibilità di vedere il proprio servizio giornalistico in onda sui canali di Sky.

La presentazione del progetto si è svolta oggi, giovedì 14 dicembre, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci a Fiumicino (Roma) alla presenza del Ministro dello Sport, Abodi, sul palco per un talk con il direttore di Sky Sport Federico Ferri e Sarah Varetto, EVP Sky Italia. Al termine, Federico Ferri e Luca Marchegiani- talent di Sky Sport- hanno commentato con gli studenti alcuni brani delle produzioni originali Sky Sport “Jannik, oltre il tennis. Sinner un anno dopo” e “Federico Buffa Talks, Paola Egonu”.

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha commentato:

“Il Ministero dell’Istruzione e del Merito crede fortemente nell’importanza dello sport e nei valori che esso contribuisce a diffondere e ad affermare. Attraverso la pratica sportiva i giovani apprendono il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio, il principio della lealtà, la cultura dell’inclusione. Lo sport è anche un argine sociale alla dispersione scolastica: grazie a esso molti ragazzi provenienti da contesti sociali disagiati hanno l'opportunità di imboccare un positivo percorso di vita. Questo protocollo d’intesa segna un ulteriore passo avanti, a partire dalle scuole, nella promozione di valori etici fondamentali per un corretto vivere civile, anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie digitali”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani ha dichiarato:

“Ringrazio il collega Valditara e l’AD di Sky Andrea Duilio per il lavoro di squadra che ha portato alla firma del protocollo per la promozione dei valori dello sport e della digital equity attraverso Sky Up The Edit. Il motivo per il quale lo sport deve dare un contributo anche nell’ottica della promozione e dell’adozione del digitale è perché credo che, dal punto di vista educativo, aiuti ad arrivare più velocemente alle persone, in particolare alle studentesse e agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, favorendo così l’inclusione digitale mettendo loro a disposizione gli strumenti necessari all’inserimento in un contesto sempre più digitalizzato. Spesso si pensa al digitale come qualcosa di poco concreto, ma lavorare sulle infrastrutture immateriali è un fattore decisivo per la crescita collettiva”.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato:

“Siamo davvero orgogliosi di poter contare sul sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Ministro per lo Sport nel nostro impegno per promuovere l’inclusione, le competenze digitali e i valori dello sport tra i più giovani. È infatti fondamentale fare fronte comune per supportare concretamente le giovani generazioni e rafforzare quei principi e quelle conoscenze necessarie per affrontare le sfide di domani.”

Sky Up The Edit fa parte del programma di Gruppo “Sky Up”, nato con l’obiettivo di contrastare il digital divide nelle nostre comunità. Dal 2022, accompagna gli studenti in un percorso di crescita ed educazione che, a partire dalla realizzazione di un contenuto giornalistico audiovisivo originale, ne valorizza il talento, educandoli all’inclusività, al rispetto e alla capacità di lavorare in gruppo, principi da sempre centrali nella narrativa di Sky. Il progetto mette a disposizione un portale dedicato, con titoli originali Sky Sport, per offrire ai docenti e alle classi coinvolte spunti utili di discussione

