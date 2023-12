NOW App su Smart TV Hisense, Cinema, Serie TV e Sport. Esperienza di Intrattenimento ad alto livello

Ancora più cinema, ancora più serie Tv, ancora più intrattenimento. Arriva sugli smart TV con sistema operativo VIDAA di Hisense l’app NOW e amplia così il già ricco palinsesto di titoli a cui gli utenti possono accedere con un semplice tocco sul telecomando. Gli appassionati di sport potranno vivere momenti di pura adrenalina assistendo agli eventi di UEFA Champions League con 121 partite su 137, tutta la MotoGP e Formula 1. Gli amanti del grande cinema e delle più avvincenti Serie TV avranno a loro disposizione il catalogo di contenuti di HBO, da cui potranno ad esempio selezionare la pluripremiata serie Il trono di Spade. Senza dimenticare, inoltre, gli Show più seguiti come MasterChef Italia, X Factor o Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. Tanti titoli in esclusiva per un’offerta che non conosce confini.

Diverse le offerte sottoscrivibili. Cinema & Entertainment prevede i Pass Entertainment e Pass Cinema con l’accesso alle Serie TV internazionali firmate HBO, agli Show più esclusivi e alle produzioni Sky Original e ai Film più attesi con oltre 1.000 titoli on demand più nuove uscite. Prezzi a partire da 6,99 euro mensili. Il Pass Sport, con canoni mensili a partire da 9,99 euro, permette invece di vivere tutto lo Sport di Sky con le 3 grandi coppe europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW e poi: Formula 1, MotoGP, tennis, basket e tanto altro.E con le offerte Premium sarà possibile visualizzare i contenuti su due dispositivi in contemporanea.

Grazie alla qualità dei Tv Hisense, alle tecnologie al servizio delle immagini e del suono, si potrà vivere un’esperienza di visione immersiva ed emozionante. Gli utenti dei più recenti smart Tv di Hisense – come ad esempio la serie UHD 4K come A6 o i TV delle serie QLED, Mini-LED e OLED – si troveranno catapultati al centro della scena grazie alla grande definizione delle immagini, ai colori ultra-realistici e a una scena sonora avvolgente e cristallina.

Per gli utenti dei TV Hisense delle più recenti gamme, il processo di aggiornamento sarà automatico: l’app NOW comparirà, senza necessità di alcun intervento da parte dell’utente, nella schermata del Tv insieme con le altre. Chi dispone di un modello meno recente, antecedente al 2021, può trovare i invece l’app NOW nell’App Store del televisore. Potrà da qui inserirla nella barra principale in Home.

L’arrivo dell’app NOW sugli smart Tv Hisense con sistema operativo VIDAA fa seguito a quello di poche settimane fa di Paramount+ e testimonia l’impegno costante e la volontà di Hisense di offrire agli utenti dei propri televisori un’esperienza di intrattenimento di alto livello, forte con i contenuti più attuali e ricchi di appeal.

